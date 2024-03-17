百萬富翁也會犯的錯　這4項花費一定會超支　搭建「消費體系」規避風險

▲ 4個超支高發區 即便百萬富翁也會犯錯 1招教你規避

旅行、婚禮⋯⋯當我們計劃一些重大開支時，通常都會有一個大致的預算。但即便如此，我們也常常超額支出。

Ramit Sethi在他的播客嘉賓裏看過太多類似例子——作為一位白手起家的百萬富翁，他也曾經犯錯超出預算，但他表示「這並不意味著你無能為力」。

4大「消費黑洞」 你花的錢永遠比想象多

Sethi表示，有4類支出經常被低估︰

1、房子

2、汽車

3、婚禮

4、假期

這並不是因為這些東西貴到你無法理解，Sethi表示：「因為你不想知道它們會用掉你多少錢。」

買樓時，你通常在想自己能否負擔得起按揭貸款，卻忽視了後續利率以及稅款的上漲

你認為可以輕鬆買下的汽車，後續養車、用車費用可能遠超預期

甚至你會因為過於興奮不斷提高婚禮預算——畢竟那是你人生中的大日子

Sethi向CNBC表示，人們在制定預算時，「會武斷地選擇一個預算標準⋯⋯當後續開銷慢慢疊加，想要後悔又為時已晚，他們往往選擇把後續開銷扔到黑洞裏，直接無視掉這些開銷。」

「超支是人之常情」 百萬富翁依然會犯錯

Sethi承認，幾年前他也曾為自己的婚禮過度開支——盡管在遇到妻子前，他已經「勤儉持家了十多年」。

「説到婚禮，我明白我們都想要一個家人歡聚一堂，美麗又盛大的婚禮」，Sethi最近在自己的博客節目裏表示，「因此，我允許自己在合理的範圍內超支，當時所有人都和我說：設一個婚禮預算，然後把預算翻倍。」

當他的夢中婚禮最終如願以償時，即便是一個理財專家，他的開銷已經遠遠超出這個「合理範圍」，他也不再關心後續增加了多少費用。

Sethi表示，這段經歷揭示了一個事實：超支是人之常情，即便是百萬富翁兼理財專家也會超支，「所有人都是這樣。」

搭建自己的消費體系

無論是年度假期或是一生一次的婚禮，當你規劃一次重大開支時，Sethi表示：雖然你可能無法精確預測總花銷，但這並不意味著你無能為力。

不要去回避你超支的事實，Sethi建議：「不如建立一個消費體系，確保你就算意外超支，一切依然能照常運作。」

他鼓勵聽眾使用他的「有意識支出計劃」或其他適合自己的理財工具，以了解在每月支出中增加按揭或貸款支付時，自己到底能負擔多少。

通過Sethi的「有意識支出計劃」，你可以將當下的開支歸為4類：

1、固定開支：房租，生活費

2、重要投資：退休儲蓄、緊急備用金

3、儲蓄目標：首期付款或其他重要支出

4、儲蓄「獎勵金」：外出就餐、娛樂

關鍵不在於限制你的支出，而在於明確你的錢用在哪裏，並及時對支出進行調整，這樣你會更有信心去規劃你的重大開支。

Sethi表示，為重大開支盡可能地提前存錢，以此為後續的重大開支提供緩衝，並在過程中逐步搭建自己的消費體系，才是此舉的主要目的。

撰文︰涂宇佳

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