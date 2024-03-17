業績期慎防3大陷阱 4招安全持貨 踢走偽高息 藍籌股 09:00 2024/03/17 分享： 分享： 踏入3月，大型藍籌股陸續公布季績和派息，可能很多股民都心思思想買返幾手，自製穩定的被動收入，今集《理財最前線》就同大家拆解，投資高息股做「食息一族」之前，要小心提防的陷阱。即用兩分鐘睇片︰ ET至高息 業績期慎防3大陷阱 4招安全持貨 踢走偽高息 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 Bitcoin創新高 原來和4年一度「盛事」有關？上次竟升足6倍 2024/03/10 Bitcoin創新高 原來和4年一度「盛事」有關？上次竟升足6倍 退稅減至$3,000？善用「扣稅三寶」減輕負擔 報稅留意3個細節 2024/03/03 退稅減至$3,000？善用「扣稅三寶」減輕負擔 報稅留意3個細節 日本賞櫻｜未出發先賺獎賞 銀行換滙快閃優惠 300元Klook券／$388迎新 2024/02/25 日本賞櫻｜未出發先賺獎賞 銀行換滙快閃優惠 300元Klook券／$388迎新 龍年儲蓄大法！利是錢不亂花 學會這兩招 擺脫「月光族」宿命 2024/02/18 龍年儲蓄大法！利是錢不亂花 學會這兩招 擺脫「月光族」宿命 新春優惠情報 最高3萬元獎賞 咖啡買一送一 龍年消費有着數 2024/02/11 新春優惠情報 最高3萬元獎賞 咖啡買一送一 龍年消費有着數 投資策略 收息股 收息產品 派息 被動收入 藍籌股