業績期慎防3大陷阱　4招安全持貨　踢走偽高息

踏入3月，大型藍籌股陸續公布季績和派息，可能很多股民都心思思想買返幾手，自製穩定的被動收入，今集《理財最前線》就同大家拆解，投資高息股做「食息一族」之前，要小心提防的陷阱。即用兩分鐘睇片︰

欄名 : 理財最前線