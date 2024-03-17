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業績期慎防3大陷阱　4招安全持貨　踢走偽高息

藍籌股 09:00 2024/03/17

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踏入3月，大型藍籌股陸續公布季績和派息，可能很多股民都心思思想買返幾手，自製穩定的被動收入，今集《理財最前線》就同大家拆解，投資高息股做「食息一族」之前，要小心提防的陷阱。即用兩分鐘睇片︰

ET至高息
業績期慎防3大陷阱　4招安全持貨　踢走偽高息
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欄名 : 理財最前線

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