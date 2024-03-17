20億保單震撼市場　業界︰保單傳承避免電視劇爭產情節　平安紙VS人壽保險　兩大工具點揀好？

▲ 傳統上，人們通常使用遺囑來確保資產分配的順利進行。然而，近年來，愈來愈多的人開始關注將人壽保險納入財富傳承的工具中。究竟如何選擇，才能夠避免《溏心風暴》般的糾紛和爭產問題呢？

滙豐早前宣布簽發一張2.5億美元（近20億港元）人壽保單，打破健力士世界紀錄，並透露超高淨值客戶群使用人壽保險方案，作為財富傳承及遺產規劃工具的需求正不斷增加。

傳統上，人們通常使用遺囑來確保資產分配的順利進行。然而，近年來，愈來愈多的人開始關注將人壽保險納入財富傳承的工具中。究竟如何選擇，才能夠避免《溏心風暴》般的糾紛和爭產問題呢？

保協慈善基金會主席黃英傑（Sidney）和生命傳愛行動委員會主席陳逸汮（Garry）接受本網訪問，就「訂立遺囑」（俗稱平安紙）及「以人壽保險作遺產傳承」兩項工具進行介紹，並分析它們的特點和不同之處︰

訂立遺囑 以人壽保險作遺產傳承 涵蓋多元資產，包括房地產、現金、股票以及個人物品等等。 賠償無需經遺產處理程序，過程方便快捷。 財產擁有人可以隨意修改財產分配安排，但每次修改都需要重新訂立一份全新的遺囑。 只要遞交相關的更改受益人表格，個別的保單就可以靈活地修改受益人。 持部分國籍的遺產繼承者，或會被徵收遺產稅。 人壽保險並不被視為遺產的一部分。 家人或相關人士或會質疑遺囑的有效性，成為爭產的潛在危機。 人壽保險的受益人是根據合約指定，並且不會有公開記錄，助於保障受益人的個人私隱。

人壽保險的受益人是指定合約的安排，保險金是直接給受益人，不用經過遺囑認證的過程。

Garry表示，在安排遺產的過程中，可能會公開遺產繼承者的身份。

就像在電視劇中那樣，家族成員可能會聚在一起討論，甚至發生爭產的情況，相信已故的人士都不希望看到這種情況發生。

擁有多元資產者

建議立平安紙

人壽保單可以避免類似《溏心風暴》般的爭產風波，對遺產繼承者提供更好的隱私保護，但立遺囑仍然具有其可取之處。Sidney指出：「雖然人壽保單是一種相對直接的資產傳承方式，但對於擁有多種不同類型資產的人來說，建議他們訂立平安紙可能會更為方便。」

「傳統上，不少人會選擇捐贈其遺產的一部分⋯⋯但當遺產實際進行分配時，如果家人反對，這位捐贈者的遺願就無法實現。」Garry表示，人壽保單持有人可透過保單捐贈在離世後捐出部分保險金給慈善機構，展現對社會的大愛。「保單捐贈的好處在於，一旦你指定了受益人，保險金將直接支付給他們，不會像遺產那樣面臨反對。在遺產傳承的法律框架下，保險捐贈更加快捷、可靠且有效。」

保險傳承遺產更快速、更可靠

鼓吹每人捐贈1%貢獻社會

Sidney指出，自2005年開始，該會推動香港的保單持有人捐出不少於其現有人壽保額的1%給慈善機構。據他所言，目前香港約有1,500萬張人壽保單，總承保額約為8.7萬億元；如果其中1%用於保單捐贈，將可創造874億元的公益收入。「從遺產繼承者的角度來看，保單捐贈可能會帶來一定程度的利益損失，但在尊重遺願、為社會做出貢獻的前提下，他們不應感到不高興。」Sidney是這樣認為。

資料顯示，目前保單捐贈可選擇的受惠機構超過160間，涵蓋24個不同類別的本地及國際性組織，包括殘疾權益、長者安老、扶貧、醫療、社區發展、助學、專上教育、兒童青少年、愛護動物、環境保護及樂齡科技等等。

安排保單捐贈3個步驟

在保單捐贈網站搜尋出心儀的慈善機構，可揀一間或多間。

在人壽保單中加入或更改受益人為指定之慈善機構，並將文件交回保險公司。

填寫保單捐贈意願書，此舉屬自願性質。

展望未來，Garry認為以人壽保險作為遺產傳承和保單捐贈的趨勢將變得越來越明顯。他指出：「時至2024年，踏入7、80歲的富豪持有保單的比例相對較低，因為他們在年輕時對人壽保險的了解不深，且當時的風氣也不盛行。」新冠疫情過後，Garry感到香港人對保險的重視程度顯著提高，因此推測未來人壽保險和保單捐贈這些工具的流行程度應該會逐漸增加。

撰文：蔡穎霖

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