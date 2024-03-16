有這5個財務健康跡象　證明你的理財能力很好

▲ 這是一個經常被忽視的事實︰你的財務狀況比你想像中要好得多。雖然擁有大量儲蓄或沒有債務，是財務健康的明顯指標，但以下這些微妙的線索，也能反映你的資金管理技能是否到位。

無論你是自覺收入低於中位數，還是本身已經很有錢卻仍在「呻窮」，理財路上請保持應有的自信，不可妄自菲薄。

這是一個經常被忽視的事實︰你的財務狀況比你想像中要好得多。雖然擁有大量儲蓄或沒有債務，是財務健康的明顯指標，但以下這些微妙的線索，也能反映你的資金管理技能是否到位。

5個財務健康的指標（請按下圖）

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健康指標（一）︰你擁有60萬元儲蓄

存保會最新於2023年的調查顯示，港人認為要有108萬元儲蓄才有足夠的安全感，而其實這項數據是近年來的高位，過往數年都在大概50萬元左右徘徊。

因此，若拉勻過去5年平均，「儲蓄安全感」大概在62萬元。換句話說，如果你有大概60萬元儲蓄，就已達到港人平均的安全感水平。若有100萬元儲蓄，即使在經濟波動時，也能保持一定安全感。

60萬元這個數字，已經遠遠超過西方水平，Motley Fool Ascent 近日的調查發現，71%的美國人的儲蓄不超過5,000美元（約3.9萬港元），其中 41% 的人儲蓄不超過500美元。

健康指標（二）︰你的月入高於中位數

有求職網站調查指港人月入中數2.9萬元，這個數據令很多人咋舌，而其實根據香港政府統計署，2023年第四季度香港就業人數月薪中位數為2萬元。

但即使你月入達到2萬元，只代表你處於全港的中位數水平。如果與自己身處的行業相比，也優於中位數，那就代表你的財務狀況會更好。

想知各行各業的月入中位數，即按︰【港人月賺2萬元 一個行業按年升幅10%】

健康指標（三）︰按揭已還本金、多過未還本金

買樓是人生的大事，承做物業按揭是人生最重要的理財決定，也是整個家庭最大的債務。但頭幾年很大機會是還息多於還本，尤其近兩年高息環境之下。

不過，如果你已經償還的本金，多於未償還的本金，這絕對是令人振奮的事情！代表你已經邁向還款的終點。

另一個指標是，你未償還的部分低於物業價值，簡單而言不是負資產，那麼無論發生再差的事，你都可以獲得一點保障。

健康指標（四）︰每月找卡數少於人工的15%

對於年輕一族，可能還未有物業，消費就是你最大的支出。很多人不節約，沒有量入為出，信用卡的還款額過大，隨時變成理財炸彈。

這裡給你一個參考指標︰15%。假設你主要的消費都用信用卡支付，信用卡的還款額要控制在15%或以下。

考慮到你可能還有學貸、車貸、按揭等債務，另外還要給家用、儲蓄及必要的日常開支，信用卡貸款佔收入的15%以下，才能讓你的財務有喘息空間。

健康指標（五）︰你有6-12個月的現金儲備

任何人都可以隨時發生緊急情況。無論是突然其來的意外、疾病，或是家裡因事急於維修，抑或經濟不景導致失業，只要有足夠的現金儲備，才能有較大安全感去面對這些緊急情況。

一個好的應急基金，應介乎於6-12個月的開支，如果你是單收入家庭，即整個家庭依賴一份人工，則應急基金需要在12個月開支以上，才能發揮好緩衝的作用。

責任編輯︰廖毅然

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