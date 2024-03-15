北上交通｜高鐵「靈活行」拓展至深圳北站　辦理攻略&七大要點　發車後都可改簽

▲ 北上交通｜ 高鐵「靈活行」拓展至深圳北站 辦理攻略&7大要點 發車後都可改簽

港人北上交通又添好消息，3月15日，港鐵公司公布：3月18日起，高鐵「靈活行即日變更車次安排」（下稱「靈活行」）將拓展到深圳北站，便利深港兩地乘客。

「靈活行」是什麽？

「靈活行」指已購買往來西九龍站及福田站或深圳北站車票的旅客，在辦理過一次改簽或超過改簽時效後，依然可以通過「靈活行」，變更乘車時間至其他即日車次。

「靈活行」7大要點：

最多可變更車次3次

不可更改車站

最遲須於列車開車後1小時內辦理

適用班次包括以深圳北或福田為總站的列車，而福田的旅客也可改乘途經福田的深圳北列車

會安排與原車票相同車廂等級的車票

已辦理「靈活行」的車票， 均不能退票

之前未改過票，乘車當日又未過「一般改票」截止時間，首先要使用「一般改票」更改行程，之後才可以用「靈活行」

在哪裏辦理「靈活行」？

12306 官方手機App及網站

官方手機App及網站 西九龍站 入閘前：售票機（位於B1層票務大堂）

入閘前：售票機（位於B1層票務大堂） 西九龍站 出入境手續後：「靈活行」自助機（位於B3層離港大堂11號檢票閘口對面）

出入境手續後：「靈活行」自助機（位於B3層離港大堂11號檢票閘口對面） 福田站及深圳北站：售票機

升級版「靈活行」車次

適用行程 現時 可供選擇變更的車次（3月18日起） 香港西九龍站 – 福田站 38 38 香港西九龍站 – 福田站 – 深圳北站 - 27 香港西九龍站 – 深圳北站 - 27 提升後「靈活行」全面覆蓋深圳的站點

每日提供合共92班列車予乘客變更

撰文︰涂宇佳

相關文章：

深圳Costco︰香港會員有1.5萬名 揭秘港人北上最愛買的產品

北上攻略 | AlipayHK接入廣州乘車碼 自動港幣結算 共享當地交通優惠（附乘車指南）

支付寶、微信將提高境外用戶交易限額 單筆可達5000美元｜支付寶試點「免身份認證」支付

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App