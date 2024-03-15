北上交通｜高鐵「靈活行」拓展至深圳北站　辦理攻略&七大要點　發車後都可改簽

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港人北上交通又添好消息，3月15日，港鐵公司公布：3月18日起，高鐵「靈活行即日變更車次安排」（下稱「靈活行」）將拓展到深圳北站，便利深港兩地乘客。
「靈活行」是什麽？
「靈活行」指已購買往來西九龍站及福田站或深圳北站車票的旅客，在辦理過一次改簽或超過改簽時效後，依然可以通過「靈活行」，變更乘車時間至其他即日車次。
「靈活行」7大要點：
在哪裏辦理「靈活行」？
升級版「靈活行」車次
|適用行程
|現時
|可供選擇變更的車次（3月18日起）
|香港西九龍站 – 福田站
|38
|38
|香港西九龍站 – 福田站 – 深圳北站
|-
|27
|香港西九龍站 – 深圳北站
|-
|27
撰文︰涂宇佳
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欄名 : 北上攻略