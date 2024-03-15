捕捉人工智能熱潮　景順︰台灣63%市值與AI相關　亞太區最高

▲ 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，全球人工智能熱潮為韓國及台灣市場帶來機遇。

人工智能狂熱未止，如果想捕捉AI概念，除了買入美股科技巨頭，還有哪些好選擇？景順提供的數據顯示，台灣及韓國是與AI關聯度最高的市場。

台灣市場約63%的市值與AI相關，為亞太區最高。

韓國市場緊隨其後，約為44%。

亞洲AI股票及相關受惠者估值較美國同行低。

在香港，我們可以透過ETF，買入不同地區的股市，捕足一籃子股票的升幅。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，全球人工智能熱潮為韓國及台灣市場帶來機遇。

趙耀庭指，未來10年，生成式AI有望為全球經濟貢獻7萬億美元，每年推動1.5個百分點的增長。考慮到這個利好因素會持續多年，更廣泛地部署於科技行業及相關經濟體或市場亦是一個明智之舉。儘管美國AI股票已大幅上漲，但鑑於在韓國及台灣市場AI所佔的市值比重相當高，他們的勢頭依然強勁。

他指出，台灣市場約63%的市值與AI相關，為亞太區最高，韓國市場緊隨其後，約為44%。

韓國與半導體銷售周期緊密聯繫

趙耀庭指，受惠於周期性盈利復甦、AI行業上行及企業管治改革，當前韓國股票極具吸引力。儘管年初市場走勢顛簸，但投資者可留意於今年稍後出現的潛在反彈。

從歷史來看，半導體銷售週期改善與MSCI南韓指數的回報息息相關。

經歷了巨大的庫存修正過後，全球半導體於2024年營收增長預期可達22%。

韓國股票的長期經板塊調整市盈率約為7.5倍，較新興市場同行低34%。

台灣股票漲勢或可擴大至中小型股

趙耀庭亦看好台灣市場的股票，但由於估值高，因此不及韓國股票這樣看好。

受惠於科技板塊的強勁升幅，台灣市場的股票屢創新高。但他認為上漲主要是受台灣市場内的資金推動，2020-2022年期間，外資僅佔投資額的25%左右。因此他相信，外資的淨買入仍有上升空間。

台灣市場的股票漲勢一直相當集中。

未來市場漲勢有可能擴大至中小型AI及相關零件股票；

包括滿足AI相關電力需求的電網和電力供應商。

責任編輯︰廖毅然

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