理財不善欠債累累　28歲女終還清卡數　1萬現金再起步　冀組織家庭

▲ 理財個案︰28歲女子過往理財不善，現在快將還清卡數，雖剩餘現金不多，但也想重新起步，組織家庭。

每個人都總會有走錯路的時候，很多人年輕時以為時間尚多，因此不善理財、胡亂揮霍，但迷途知返總比泥足深陷更好，今次個案的主角28歲，仍然年輕，還清卡數後只剩1萬元現金，想重新起步、組織家庭，看看龔成是如何回應。

讀者︰

小女子今年28歲，之前用左1年時間還左$130k卡數（上一份工月入$18k），岩岩轉左工做緊文職，月入$15k，卡數要找埋呢兩個月每月$7.5k，不嬲每月俾家用$3k、危疾$850、月儲$1.5k，其餘為自用+雜費，現手上只有$10k現金。

因為真心想要私人空間賺多d錢（而家與家人住公屋，想有自己空間做手作去賣），黎緊6月會同男朋友搬出去住，月租$9.8k，男友月入$25k

一齊住後會以每人月入百分比去share開支同儲錢結婚，每人每月收入10%會夾份投資（$4k）、20%會夾份儲起（$8k）、70%為房租雜費及各自開支（$28k）。扣除必要開支後，餘下不多。

所以唯一方法只能開源，希望文職的穩定時間及較多假期可令自己做些手作或接freelance做而賺多舊錢。

背景交代完，其實是想問老師，如果我們每月只用$4k投資是否太少？

應該儲幾個月買一手股，還是月供股票？

我都知自己以前亂咁簽d卡數分期又大洗又唔儲錢搞到每個月都還唔晒所以爭下爭下爭到條數咁大，但我係過去一年已經好努力地還卡數同埋改變左自己既理財習慣同觀念。

知道現金只會不斷眨值，所以想就算少少地都要開始學投資，希望自己將來唔好成為小朋友既負擔之餘亦係對自己負責任，請老師您不嫌我長氣同埋太窮，請賜教

個案重點︰

28歲

過往理財有問題

月入$15000

持有現金$10000

往後每月儲$4000投資

重點目標︰

想增加收入

不知如何投資

龔成︰

你過往的理財的確有問題，但你這刻發覺，都算是好事。

你應該慢慢建立一套好的理財模式，不用信用卡，就算要用，也要月月清卡數，不要一直拖，因不斷拖是很差的做法，你要支付很重的利息成本，同時好影響將來資金的運用。

因此，你要盡快清還卡數，之後要以收入對支出的模式消費（儲錢，用現金消費，並不是用信用卡超前消費）。

搬出去住要比租，這會對你的財政壓力增加，除非，你搬出去之後，到創造比租金更多的收入，因此，你要有信心搬出去後，可以找到更多手作或兼職收入。

你除了要整理自己的理財外，增加收入亦是非常重要的，你表示自己想做些手作或接freelance做而賺多些錢，這是一個正確的方向，你要盡力想不同的方法去增加收入，特別是你現時仍十分年輕，加上未有負擔，應該用更多時間去衝，去提高收入。

你要利用自己的興趣與強項，多發展為不同的收入來源，增加你的收入，有資金才可以有效滾存財富。但要記住，當你提高收入後，不要同時增加支出，你要努力為自己儲本金。

至於投資方面，每月投資$4000雖然較少，但都是可以進行的，你最好以一邊投資，一邊儲現金的模式進行，即是你在不斷投資的同時，同時都要儲下現金。

現金除了可作備用之外，亦可以等大市下跌時，把握買平貨的機會。

你現時只有$10000備用現金，並不足夠，建議你儲到3-6個月日常的基本開支後，你就開始投資，可以進行月供股票。

你可以用每月$4000月供股票，不建議你儲夠一手先買貨，第一，如果要儲夠一手先買貨，由於香港較優質的企業，不少入場費都不低，你可能要儲好耐先買到一手，但月供就能立刻買到。第二，月供股票有平均買入價的作用，對於未能掌握投資時機的人來說，月供會較好。

選股方面，你可選一些平穩增長型基金或股票。雖然以你的年齡，可以投資部分潛力股，但由於你投資經驗不多，加上資金不算多，建議你先集中在平穩增長股。

這刻就先以上述方法進行，到你日後有更多的收入後，再加大投資的部分。

【本文獲龔成授權轉載】

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