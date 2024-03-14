畢馬威：香港逾4成高管欲轉工　僅15%成功　專業人士去年僅漲薪3%

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畢馬威（KPMG）發佈《2024年香港高管人員薪酬展望》（後稱調查），該調查對1103名香港企業高管及專業人士進行調查，評估當下就業趨勢。
逾4成高管欲轉工 僅15%成功
超過80%的高管預期員工人數將保持不變或增加，只有 14%預計會減少。
2023年，有43%的高管尋求轉換工作，但只有不到一半人（15%）成功，反映人才配對正面臨更大的挑戰，企業難以為人才匹配相應職位。其中，成功轉職的高管職階集中在經理與高級經理（19%）、助理經理或以下（18%）。
專業人士去年普遍加薪3%~5%
調查顯示，香港專業人士於2023年與原職僱主進行薪酬檢討後，普遍獲得3%至5%加薪，與政府中低層薪酬等級的公務員增長趨勢一致（4.65%）。
逾7成高管欲往大灣區發展 看好科技行業
73%的受訪者表示他們在2024年會考慮移居大灣區或轉到其他大灣區城市工作。
欲往大灣區發展的最主要三項因素分別為：
受訪者認為創新及科技、金融服務、以及專業或顧問服務在大灣區最受歡迎。
撰文︰涂宇佳
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欄名 : 職場百科