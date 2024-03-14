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瑞士名錶｜70年腕錶逾6000萬售出　比勞力士更貴　冠絕豪華手錶拍賣

個人增值 20:50 2024/03/14

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2023豪華手錶拍賣銷量跌13% 成交價最貴的十大名錶

咨詢公司Mercury Project發布Hammertrack 2023報告，顯示去年豪華手錶的銷售遭遇「嚴重下滑」，原因是地緣政治擔憂以及對昂貴手錶的熱情消退，令富裕的買家變得謹慎。

全球豪華錶拍賣銷售額跌13%

報告指，2023年頂級拍賣行的手錶總銷售額為6.1億瑞士法郎（54.3億港元），較2022年的創紀錄水平下降了13%。拍賣行售出的鐘表總數下降11%，為12,545隻。每隻腕錶的平均成交價下跌3%，至48,600瑞士法郎（43.3萬港元）。

2023年，100萬法郎（890萬港元）以上價格成交的手錶數量大幅減少，從2022年的98隻下降了41%，至58隻。不過，售出的100萬法郎以上手錶的總價值上漲了2%，達到1.226億瑞士法郎（約10.9億港元）。

香港成交量降18%

日内瓦、香港、紐約是全球手錶拍賣成交額最高的前三大城市。在香港，儘管去年有⼀些出色的拍品，包括成交價最貴的三款百達翡麗錶，但全年手錶拍賣銷售額也下降了13%，至2.038億瑞郎（18.14億港元）；售出拍品數量下降18%，至售出3,794隻（2022年為 4,606隻）。只有421隻手錶的售價超過10萬瑞郎，2022年同期為532件。

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地緣政治擔憂、鐘錶熱退潮為主因

儘管2023年銷售額高於疫情前的2019年，但仍低於2021年的水平。報告指，在世界經濟和地緣政治擔憂的困境中，全球收藏家和投機者對鐘錶的熱情減退，轉而投向珠寶等更具吸引力的拍賣市場，加劇了手錶拍賣市場和二手錶市場的下滑。

2023年拍出最多10萬瑞郎以上價格手錶的十大品牌

排名品牌10萬瑞郎以上手錶成交數量
1百達翡麗504隻
2勞力士212隻
3F.P.尊納171隻
4愛彼82隻
5里查德米爾（Richard Mille）59隻
6朗格40隻
7卡地亞36隻
8Voutilainen20隻
9江詩丹頓18隻
10De Bethune14隻

（來源：Mercury Project Hammertrack 2023報告

拍賣市場最有價值的十大品牌排行榜仍由百達翡麗和勞力士佔据首兩位，但獨立品牌在拍賣場上的影響力愈來愈大。

拍賣成交價最貴的十大手錶

去年的拍賣中，一款百達翡麗世界時腕錶榮登最昂貴腕錶排行榜榜首。百達翡麗佔據了前十名中的六席，其他上榜品牌包括勞力士、Philippe Dufour、Roger Smith和里查德米爾。

  • 1. 百達翡麗 2523J 18K金雙冠世界時間腕錶

1955年製

成交價：6662.5萬港元

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  • 2. 百達翡麗 96QL 溥儀御藏鉑金月相小三針腕錶

1937年製

成交價：4885萬港元

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  • 3. 百達翡麗 6002G-001 18K白金天文陀飛輪腕錶

2015年製

成交價：4545萬港元

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  • 4. Philippe Dufour No.1 18K金三問大小自鳴腕錶

1992年製

成交價：512.7萬瑞士法郎（約4563萬港元）

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  • 5. 勞力士 馬龍·白蘭度GMT-MASTER 1675 不銹鋼自動雙時腕錶 

1972年製

成交價：458.25萬瑞士法郎（約4078萬港元）

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  • 6. Roger Smith 黃金萬年曆陀飛輪懷錶

1998年製

成交價：490萬美元（約3822萬港元）

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  • 7. Richard Mille RM53-02 新限量版藍寶石水晶鏤空陀飛輪腕錶

2022年製

成交價：3554萬港元

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  • 8. 勞力士 6270 黃金計時鏈帶腕錶

1988年製

成交價：369萬瑞士法郎（約3284萬港元）

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  • 9. 百達翡麗 5002R-014 天月陀飛輪腕錶

 2012年製

成交價：3183.5萬港元

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  • 10. 百達翡麗 1518 玫瑰金萬年曆計時腕錶

1946年製

成交價：387.15萬美元（約3019.8萬港元）

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撰文：葉雨

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