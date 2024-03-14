香港經濟好轉？循環貸款新增宗數升近50%！38%港人家庭收入增加

▲ 環聯：循環貸款新增宗數升近五成 38%港人家庭收入增加

信貸資料服務機構環聯（NYSE: TRU）發佈最新《信貸行業分析報告》顯示，去年年第四季香港零售及旅遊活動激增，消費者信心復甦、支出回升，帶動信貸結欠增長。

信用卡應繳款項結欠增長受惠於消費者信心及支出回升

38%受訪者表示家庭收入有所增長，有關比例較前一年的21%明顯上升。

虛擬銀行佔新增循環貸款宗數增加至51%。

去年第四季信用卡欠增12.5%

報告指，於傳統節日購物旺季的2023年第四季期間，消費者在假日充分利用信用卡進行消費活動，因此信用卡應繳款項結欠更較2022年同比增長12.5%。當中非必要開支和零售開支很可能佔信用卡結欠的主要部份，然而與旅遊相關的大量消費活動亦不容忽視。

38%港人家庭收入增長

環聯2023年第四季消費者脈搏調查顯示，38%受訪者表示家庭收入有所增長，相較在2022年同期表示出現同樣增長的21%受訪者顯著上升。此家庭收入上升趨勢貫穿各個收入水平的受訪者，顯示港人財務狀況普遍改善，增強了消費信心及消費能力。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示：「分析顯示，消費者在2023年第四季較去年同期更願意消費。在疫情出入境限制撤銷、市場完全重新開放後，新增信用卡宗數因以往被壓抑的需求得以釋放而呈指數級增長。因應各項開支和消費活動的增加，應繳款項結欠亦相應提升。我們正密切留意消費者信貸信心的復甦會否延續至 2024 年首季，特別是在農曆新年期間會否進一步刺激增長。」

38%受訪者指家庭收入增加

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金融機構收緊私人貸款供應

環聯指出，儘管2023年第三季的私人貸款新信貸查詢量有所增長，同期的新增貸款宗數（新增貸款反映消費者需求及金融機構供應）卻較2022年第三季下跌5.5%，顯示金融機構於貸款審批上可能更為謹慎。縱觀所有風險級別的新增私人貸款宗數時，只有超優級別出現11.6%的增長，而其他所有風險級別的新增宗數則錄得界乎2.1%至10.1%的下跌。

然而即使新增私人貸款宗數在大多風險級別均出現下跌，但來自較低風險級別（超優）的新增貸款平均信貸額度卻較2022年同比增長6.5％。這表明金融機構仍能因為期內應繳款項結欠的3.4%增長而增加其資產價值。

孫威瀚補充指，最近的趨勢顯示大部份的新增私人貸款均流向風險較低的級別，表明財務公司亦正在逐步減低風險。

2023年第四季無抵押信貸產品增長

產品 新增貸款宗數* 按年變化 應繳款項結欠 （按港元計算） 應繳款項結欠 按年變化 信用卡 +2.9% 1,603 億 +12.5% 無抵押私人貸款 -5.5% 1,090億 +3.4% 循環貸款 +49.4% 176億 +1.2%

（來源：環聯《2023年第四季信貸行業分析》 *受匯報機制所限，新增貸款宗數滯後一個季度，為2023年第三季的數字，上表中的按年變化為2022年第三季與2023年第三季的對比。）

循環貸款新增宗數年升近五成

在所有金融機構中，新增循環貸款宗數則較2022年第三季按年增長49.4%。

然而，新增循環貸款的平均結欠較2022年同期下跌41.1%，同時包括新增及現有貸款的整體平均結欠亦下跌10.7%，顯示由於這些消費者可能屬較高信貸風險級別，故此當金融機構增加向他們發放循環貸款的比例時，其所獲的信貸額度亦一般較小。這現象有機會是金融機構為應對循環貸款產品應繳款項結欠逾期還款率出現72個基點（從 0.5% 增至 1.22%）的特殊上升，而作出的風險管理決定。

年輕消費者推動循環貸款需求

循環貸款的需求增長主要由千禧世代（1980年至1994年出生）及Z世代（1995年2004年出生）消費者推動，而虛擬銀行亦積極回應他們的相關需求。在2023年第三季，虛擬銀行佔新增循環貸款宗數由去年同期的46%增加至51%。

孫威瀚表示：「消費者偏好循環貸款可能源自數個因素。在利率維持在高水平的時期，消費者更傾向尋求更實惠的選擇，加上循環貸款的申請及審批時間通常較信用卡為短，能為消費者提供更大便利。考慮到這些因素，我們對虛擬銀行能積極回應年輕消費者尋求更實惠、更便捷的信貸需求並不感意外。」

他認為：「鑑於消費開支回升，以及減息前景迫在眉睫，香港消費者信貸市場已做好穩步增長的準備。提供各類信貸產品的金融機構可以專注在現有客戶群中尋求增長機會，而希望擴大產品組合的金融機構則有機會探索尚未開發的市場潛力。」

撰文：葉雨

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