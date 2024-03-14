▲ 旅遊保險 | 手機、相機遭意外？盤點15款高分保險 旅途財物有保障

旅遊保險的其中一個主打項目，便是個人財物保障。它涵蓋旅程期間因搶劫、偷竊、意外而導致的個人物品遺失或損毀，包括手機、手提電腦和相機等。

10Life精算師比較市面上超過60款旅遊保險，本文找出個人財物保障最好的15款旅遊保險。即使個人財物評分最高的15款產品，都有3款產品不保手提電話，故此購買旅遊保險前，須留意保單條款。

比較旅遊保險的個人財物保障（最高賠償金額，港元）

假設受保人為成年人、7天旅程、目的地為日本，並以產品中較高級別的計劃作比較

產品 保費 個人財物評分 總賠償上限 手機 手提電腦 相機 Generali忠意

忠意旅遊保

尊貴計劃 $405 9 $20,000 $2,500 $10,000 $7,000 Chubb安達人壽

安達旅遊保險

優越計劃 $319 8.7 $20,000 $2,000 $8,000 $8,000 Starr

「卓悅遊」旅遊保險

尊貴計劃 $225 8.7 $20,000 $2,000 $8,000 $2,000 Fubon 富邦

「自在遊」旅遊保險

計劃 A $260 8.5 $20,000 $3,000 $10,000 $5,000 Blue Cross 藍十字保險

智在遊

尊尚計劃 $398 8.3 $20,000 $3,000 $6,000 $3,000 Allianz安聯

單次旅遊保險

金計劃 $280 8.3 $25,000 $5,000 $3,000 $3,000 BOC 中銀

環宇遨翔旅遊保障計劃

鑽石計劃（附加升級保障） $360 8.2 $18,000 $2,500 $5,000 $3,000 Allied World 聯合世界

優悠樂

計劃 II $263 8 $20,000 $2,000 $2,000 $2,000 Prudential 保誠

保誠精選「旅遊樂」 $247 7.9 $20,000 x $5,000 $5,000 Bolttech

旅遊保險

A計劃 $304 7.9 $20,000 $2,500 $3,000 $3,000 MSIG

iTravel Plus（單次旅程）

計劃 A（全球） $486 7.9 $20,000 $2,000 x $5,000 Hang Seng 恒生

旅遊綜合保障計劃

計劃 B $232 7.7 $15,000 $3,000 $5,000 $5,000 蘇黎世 Zurich

「 易起行+」旅遊保險計劃

優越計劃 $393 7.6 $25,000 $3,000 $10,000 $5,000 CMB Wing Lung Bank招商永隆銀行

旅遊綜合保險2.0

鑽石計劃 $265 6.9 $20,000 x x $5,000 Standard Chartered渣打

安聯單次旅遊保障

尊貴計劃 $276 6.6 $25,000 x x $3,000 註：

1. 按旅遊保險的個人財物評分低至高排列。

2. 產品資料最後更新日期：2024年3月1日

旅遊保險手機、手提電腦及相機各設獨立賠償上限

個人財物保障的最高賠償金額，受限於保單列明的「總賠償上限」。

總賠償上限越高，對消費者越有利

15款產品中，總賠償上限最高的是 安聯、蘇黎世 及 渣打 的產品（25,000港元）

及 的產品（25,000港元） 最低的是恒生（15,000港元），與最高相差66%

值得留意，旅遊保險通常就手機、手提電腦或相機，設立分項賠償上限，所以總賠償上限並不等於此3類物品的賠償上限。以聯合世界 為例，其總賠償上限為20,000港元，但手機、手提電腦或相機的賠償上限則為各自2,000港元，即各佔總賠償上限的10%。

3款產品不保手機

手提電話已是生活必需品，但它畢竟體積細小，容易被偷或因意外跌爆Mon。不過，並非每一款旅遊保險均提供相關保障。

表格中，有12款款旅遊保險涵蓋手機項目，賠償金額最高的是 安聯 （5,000港元）

（5,000港元） 不過以現在的手機動輒過萬元來計，安聯分項保障額並不足以全數保障投保人手機被偷的損失

而保誠、招商永隆銀行及渣打更不保手提電話

手提電腦賠償金額高達萬元 惟3款產品不保

出差公幹通常都會攜帶手提電腦，以便處理公事。若然不幸在旅行途中遺失電腦或意外損毀：

12款旅遊保險提供手提電腦保障，最高的是 忠意、富邦 和 蘇黎世 （10,000港元）

和 （10,000港元） 而 MSIG、招商永隆銀行及渣打則不保手提電腦

相機賠償金額高達$8,000

出外旅遊觀光，少不免拍照為旅程留下珍貴回憶。於外地旅遊，如相機因意外地跌壞或者被盜竊，旅遊保險的個人財物保障，亦為相機提供保障。

在15款產品中，賠償金額最高的是 安達人壽 （8,000港元）

（8,000港元） 而最低的是 Starr 及 聯合世界 （2,000港元）

及 （2,000港元） 兩者相差6,000港元

個人財物Claim錢注意事項

索償財物損失須符合保險公司指定要求，例如於遺失後24小時內，向當地警方報告，列明事發經過及損失的項目及總額，並且於索償時，提供由當地警方的書面報告。若沒有報告證明，可能無法索償。

此外，於索償時，保單持有人還須提交遺失或損毀物件的收據（列明購買日期、價格、型號及類別等）。然而賠償金額並不等於購買物件時的價錢。在評估賠償金額時，保險公司或會扣除有關財物折舊和耗損的價值。

還有一點，旅遊保險不會賠償放置於公共場所而無人看管的財物，又或於沒有上鎖的車輛內遺失的財物。

由此可見，不同旅遊保險保障圍大相逕庭，讀者投保前宜貨比三家。

同場加映：行李箱損壞 如何索償？

旅遊保險的個人財物也保障行李箱損壞。以遭航空公司掉爛喼為例，保單持有人如發現行李箱損壞，須於離開機場前，向航空公司要求發出證明和索償。不過，根據保險的彌償（Indemnity）原則，保單持有人不能因索償損失而獲利。因此，只有當航空公司拒絕償賠，或賠償不足時，保單持有人才可向保險公司索償。

另外，在向保險公司索償時，保單持有人須提供交通機構發出的財物損失報告，並且提交損毀財物的圖片、購買行李箱的單據。

註：本文最後更新日期2024年3月1日。

【文章來源：10Life；原題︰旅遊保險手機/電腦/相機保障 比較15款熱門旅遊保險個人財物保障（附Claim錢攻略）】

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