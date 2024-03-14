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旅遊保險 | 手機、相機遭意外？盤點15款高分保險 旅途財物有保障

博客 08:00 2024/03/14

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旅遊保險 | 手機、相機遭意外？盤點15款高分保險 旅途財物有保障

旅遊保險的其中一個主打項目，便是個人財物保障。它涵蓋旅程期間因搶劫、偷竊、意外而導致的個人物品遺失或損毀，包括手機、手提電腦和相機等。

10Life精算師比較市面上超過60款旅遊保險，本文找出個人財物保障最好的15款旅遊保險。即使個人財物評分最高的15款產品，都有3款產品不保手提電話，故此購買旅遊保險前，須留意保單條款。

比較旅遊保險的個人財物保障（最高賠償金額，港元）

  • 假設受保人為成年人、7天旅程、目的地為日本，並以產品中較高級別的計劃作比較
產品保費個人財物評分總賠償上限手機手提電腦相機
Generali忠意  
忠意旅遊保  
尊貴計劃 		$405 9$20,000$2,500$10,000$7,000
Chubb安達人壽 
安達旅遊保險 
優越計劃 		$3198.7$20,000$2,000$8,000$8,000
Starr 
「卓悅遊」旅遊保險 
尊貴計劃		$225 8.7$20,000$2,000$8,000$2,000
Fubon 富邦   
「自在遊」旅遊保險 
計劃 A 		$2608.5$20,000$3,000$10,000$5,000
Blue Cross 藍十字保險 
智在遊 
尊尚計劃 		$3988.3$20,000$3,000$6,000$3,000
Allianz安聯  
單次旅遊保險  
金計劃		$280 8.3$25,000$5,000$3,000$3,000
BOC 中銀  
環宇遨翔旅遊保障計劃  
鑽石計劃（附加升級保障）		$360 8.2$18,000$2,500$5,000$3,000
Allied World 聯合世界 
優悠樂 
計劃 II 		$2638$20,000$2,000$2,000$2,000
Prudential 保誠  
保誠精選「旅遊樂」		$2477.9$20,000x$5,000$5,000
Bolttech  
旅遊保險  
A計劃		$3047.9$20,000$2,500$3,000$3,000
MSIG  
iTravel Plus（單次旅程）  
計劃 A（全球） 		$4867.9$20,000$2,000x$5,000
Hang Seng 恒生   
旅遊綜合保障計劃  
計劃 B		$2327.7$15,000$3,000$5,000$5,000
蘇黎世 Zurich  
「 易起行+」旅遊保險計劃  
優越計劃		$3937.6$25,000$3,000$10,000$5,000
CMB Wing Lung Bank招商永隆銀行 
旅遊綜合保險2.0 
鑽石計劃 		$2656.9$20,000xx$5,000
Standard Chartered渣打 
安聯單次旅遊保障 
尊貴計劃 		$2766.6$25,000xx$3,000
註：
1. 按旅遊保險的個人財物評分低至高排列。     
2. 產品資料最後更新日期：2024年3月1日

旅遊保險手機、手提電腦及相機各設獨立賠償上限

個人財物保障的最高賠償金額，受限於保單列明的「總賠償上限」。

  • 總賠償上限越高，對消費者越有利
  • 15款產品中，總賠償上限最高的是安聯、蘇黎世渣打的產品（25,000港元）
  • 最低的是恒生（15,000港元），與最高相差66%

值得留意，旅遊保險通常就手機、手提電腦或相機，設立分項賠償上限，所以總賠償上限並不等於此3類物品的賠償上限。以聯合世界 為例，其總賠償上限為20,000港元，但手機、手提電腦或相機的賠償上限則為各自2,000港元，即各佔總賠償上限的10%。

3款產品不保手機

手提電話已是生活必需品，但它畢竟體積細小，容易被偷或因意外跌爆Mon。不過，並非每一款旅遊保險均提供相關保障。

  • 表格中，有12款款旅遊保險涵蓋手機項目，賠償金額最高的是安聯（5,000港元）
  • 不過以現在的手機動輒過萬元來計，安聯分項保障額並不足以全數保障投保人手機被偷的損失
  • 保誠、招商永隆銀行渣打更不保手提電話

手提電腦賠償金額高達萬元 惟3款產品不保

出差公幹通常都會攜帶手提電腦，以便處理公事。若然不幸在旅行途中遺失電腦或意外損毀：

  • 12款旅遊保險提供手提電腦保障，最高的是忠意、富邦蘇黎世（10,000港元）
  • MSIG、招商永隆銀行渣打則不保手提電腦

相機賠償金額高達$8,000

出外旅遊觀光，少不免拍照為旅程留下珍貴回憶。於外地旅遊，如相機因意外地跌壞或者被盜竊，旅遊保險的個人財物保障，亦為相機提供保障。

  • 在15款產品中，賠償金額最高的是安達人壽（8,000港元）
  • 而最低的是Starr聯合世界（2,000港元）
  • 兩者相差6,000港元

個人財物Claim錢注意事項

索償財物損失須符合保險公司指定要求，例如於遺失後24小時內，向當地警方報告，列明事發經過及損失的項目及總額，並且於索償時，提供由當地警方的書面報告。若沒有報告證明，可能無法索償。

此外，於索償時，保單持有人還須提交遺失或損毀物件的收據（列明購買日期、價格、型號及類別等）。然而賠償金額並不等於購買物件時的價錢。在評估賠償金額時，保險公司或會扣除有關財物折舊和耗損的價值。

還有一點，旅遊保險不會賠償放置於公共場所而無人看管的財物，又或於沒有上鎖的車輛內遺失的財物。

由此可見，不同旅遊保險保障圍大相逕庭，讀者投保前宜貨比三家。

同場加映：行李箱損壞 如何索償？

旅遊保險的個人財物也保障行李箱損壞。以遭航空公司掉爛喼為例，保單持有人如發現行李箱損壞，須於離開機場前，向航空公司要求發出證明和索償。不過，根據保險的彌償（Indemnity）原則，保單持有人不能因索償損失而獲利。因此，只有當航空公司拒絕償賠，或賠償不足時，保單持有人才可向保險公司索償。

另外，在向保險公司索償時，保單持有人須提供交通機構發出的財物損失報告，並且提交損毀財物的圖片、購買行李箱的單據。

註：本文最後更新日期2024年3月1日。

【文章來源：10Life；原題︰旅遊保險手機/電腦/相機保障 比較15款熱門旅遊保險個人財物保障（附Claim錢攻略）

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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