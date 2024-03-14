旅遊保險 | 手機、相機遭意外？盤點15款高分保險 旅途財物有保障

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「循環經濟」︰在回收中創造商業價值 效益可達4.5萬億美元
旅遊保險的其中一個主打項目，便是個人財物保障。它涵蓋旅程期間因搶劫、偷竊、意外而導致的個人物品遺失或損毀，包括手機、手提電腦和相機等。
10Life精算師比較市面上超過60款旅遊保險，本文找出個人財物保障最好的15款旅遊保險。即使個人財物評分最高的15款產品，都有3款產品不保手提電話，故此購買旅遊保險前，須留意保單條款。
比較旅遊保險的個人財物保障（最高賠償金額，港元）
|產品
|保費
|個人財物評分
|總賠償上限
|手機
|手提電腦
|相機
|Generali忠意
忠意旅遊保
尊貴計劃
|$405
|9
|$20,000
|$2,500
|$10,000
|$7,000
|Chubb安達人壽
安達旅遊保險
優越計劃
|$319
|8.7
|$20,000
|$2,000
|$8,000
|$8,000
|Starr
「卓悅遊」旅遊保險
尊貴計劃
|$225
|8.7
|$20,000
|$2,000
|$8,000
|$2,000
|Fubon 富邦
「自在遊」旅遊保險
計劃 A
|$260
|8.5
|$20,000
|$3,000
|$10,000
|$5,000
|Blue Cross 藍十字保險
智在遊
尊尚計劃
|$398
|8.3
|$20,000
|$3,000
|$6,000
|$3,000
|Allianz安聯
單次旅遊保險
金計劃
|$280
|8.3
|$25,000
|$5,000
|$3,000
|$3,000
|BOC 中銀
環宇遨翔旅遊保障計劃
鑽石計劃（附加升級保障）
|$360
|8.2
|$18,000
|$2,500
|$5,000
|$3,000
|Allied World 聯合世界
優悠樂
計劃 II
|$263
|8
|$20,000
|$2,000
|$2,000
|$2,000
|Prudential 保誠
保誠精選「旅遊樂」
|$247
|7.9
|$20,000
|x
|$5,000
|$5,000
|Bolttech
旅遊保險
A計劃
|$304
|7.9
|$20,000
|$2,500
|$3,000
|$3,000
|MSIG
iTravel Plus（單次旅程）
計劃 A（全球）
|$486
|7.9
|$20,000
|$2,000
|x
|$5,000
|Hang Seng 恒生
旅遊綜合保障計劃
計劃 B
|$232
|7.7
|$15,000
|$3,000
|$5,000
|$5,000
|蘇黎世 Zurich
「 易起行+」旅遊保險計劃
優越計劃
|$393
|7.6
|$25,000
|$3,000
|$10,000
|$5,000
|CMB Wing Lung Bank招商永隆銀行
旅遊綜合保險2.0
鑽石計劃
|$265
|6.9
|$20,000
|x
|x
|$5,000
|Standard Chartered渣打
安聯單次旅遊保障
尊貴計劃
|$276
|6.6
|$25,000
|x
|x
|$3,000
|註：
1. 按旅遊保險的個人財物評分低至高排列。
2. 產品資料最後更新日期：2024年3月1日
旅遊保險手機、手提電腦及相機各設獨立賠償上限
個人財物保障的最高賠償金額，受限於保單列明的「總賠償上限」。
值得留意，旅遊保險通常就手機、手提電腦或相機，設立分項賠償上限，所以總賠償上限並不等於此3類物品的賠償上限。以聯合世界 為例，其總賠償上限為20,000港元，但手機、手提電腦或相機的賠償上限則為各自2,000港元，即各佔總賠償上限的10%。
3款產品不保手機
手提電話已是生活必需品，但它畢竟體積細小，容易被偷或因意外跌爆Mon。不過，並非每一款旅遊保險均提供相關保障。
手提電腦賠償金額高達萬元 惟3款產品不保
出差公幹通常都會攜帶手提電腦，以便處理公事。若然不幸在旅行途中遺失電腦或意外損毀：
相機賠償金額高達$8,000
出外旅遊觀光，少不免拍照為旅程留下珍貴回憶。於外地旅遊，如相機因意外地跌壞或者被盜竊，旅遊保險的個人財物保障，亦為相機提供保障。
個人財物Claim錢注意事項
索償財物損失須符合保險公司指定要求，例如於遺失後24小時內，向當地警方報告，列明事發經過及損失的項目及總額，並且於索償時，提供由當地警方的書面報告。若沒有報告證明，可能無法索償。
此外，於索償時，保單持有人還須提交遺失或損毀物件的收據（列明購買日期、價格、型號及類別等）。然而賠償金額並不等於購買物件時的價錢。在評估賠償金額時，保險公司或會扣除有關財物折舊和耗損的價值。
還有一點，旅遊保險不會賠償放置於公共場所而無人看管的財物，又或於沒有上鎖的車輛內遺失的財物。
由此可見，不同旅遊保險保障圍大相逕庭，讀者投保前宜貨比三家。
同場加映：行李箱損壞 如何索償？
旅遊保險的個人財物也保障行李箱損壞。以遭航空公司掉爛喼為例，保單持有人如發現行李箱損壞，須於離開機場前，向航空公司要求發出證明和索償。不過，根據保險的彌償（Indemnity）原則，保單持有人不能因索償損失而獲利。因此，只有當航空公司拒絕償賠，或賠償不足時，保單持有人才可向保險公司索償。
另外，在向保險公司索償時，保單持有人須提供交通機構發出的財物損失報告，並且提交損毀財物的圖片、購買行李箱的單據。
註：本文最後更新日期2024年3月1日。
【文章來源：10Life；原題︰旅遊保險手機/電腦/相機保障 比較15款熱門旅遊保險個人財物保障（附Claim錢攻略）】
10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。
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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯
欄名 : 保險解碼