「循環經濟」︰在回收中創造商業價值　效益可達4.5萬億美元

▲ 循環經濟有望代替「取得－製造－丟棄」式經濟，同時更為投資者帶來機會。

早前港府推出垃圾徵費計劃，成為市民的熱門討論話題。無可否認，地球各地均面對資源減少而廢物日增的挑戰。循環經濟有望另闢蹊徑，代替現有的「取得－製造－丟棄」式經濟、徹底改寫產品的生命周期，同時更為投資者帶來機會。

回收率8.6% 線性經濟不可持續

世界的資源正在耗盡，同時廢物的處理成本卻日趨昂貴。到2050年，全球對自然資源的需求是地球蘊藏量的三倍。隨著地球人口激增，物質開採量自然有增無減。在短短六年內，世界消耗了數千億噸原始材料（礦物、礦石、化石燃料和生物質），但當中只有8.6%得到了回收，結果造成廢物累積、生物多樣性喪失、水資源流失及氣候變化。很明顯，目前的消費和開採模式並不可持續。

循環經濟減少浪費

與「取得－製造－丟棄」這種線性經濟模式相比，循環經濟旨在延長材料和產品的壽命，以盡量減少浪費和資源消耗，當中涉及重新設計、提高材料效率、促進資源利用、鼓勵回收等。

其實循環經濟並非甚麼新鮮事，有些行業在過去幾十年來一直有如此做法，二手汽車和汽車零件正是一例；相反，目前的電子行業回收發展仍然緩慢，結果造成了大量電子廢物，因此，電子行業也很易受到原料短缺的影響。另一成功例子就是時尚界，根據預計，在2029年二手服裝的銷售將會超越快速時裝。

可創造4.5萬億美元商業價值

對企業來說，循環商業模式不只是配合環保理念，更具有商業價值。如果我們無止境地開採資源，最終必會損害到整個生態系統，並產生巨大的財務成本，甚至面對監管風險。但如果循環商業盛行，企業便有機會解決原材料供應和價格波動的問題、降低成本及減少進口依賴等，可以說是以另一種方法創造可觀的財務效益。

舉例說，如果鋼鐵、鋁、水泥、塑膠及食品這五大行業能採用循環經濟，到了2050年，全球便可減少93億噸二氧化碳當量，相當於消除全球所有的交通碳排放。有分析更預計，於2030年，循環經濟可為全球帶來4.5萬億美元的經濟價值，可見其潛力相當龐大。意大利博科尼大學對歐洲14個行業的200多上市公司進行的分析更顯示，循環性更強的公司，其潛在違約風險較低、風險調整後回報也較高。

循環經濟已漸漸獲得決策者的重視，例如歐盟在2020年便推出了相關計劃，針對電子、塑膠、紡織和建築等資源密集度高的行業，推動更嚴格的回收規則並制定材料消耗目標。展望未來，我們認為電子業和紡織業面對的風險較高，但對這些行業而言，目前正正是透過循環模式來增值的時候。能及早擺脫線性模式、改行循環模式的企業，或會享受到更可持續的增長前景。

【關於作者】蘇可奇為安聯投資駐香港的可持續發展策略師。她負責推動安聯投資在亞太區的可持續發展策略和可持續投資產品的開發，並且主導區內可持續發展領域的諮詢和宣傳工作。

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