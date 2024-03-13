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黑膠唱片時隔30年再成英國通脹指標　全因Taylor Swift？

個人增值 12:55 2024/03/13

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黑膠唱片時隔30年再成英國通脹指標 Taylor Swift為最大推動力

在數字時代，黑膠唱片一度衰落成少數樂迷的小衆收藏興趣。然而Taylor Swift爆紅的經濟效應帶動這種復古唱片再次流行，令其時隔30多年重新入選英國物價指標清單。

通脹數據事關重要

大家經常看到本港及不同地區、國家的通脹數字，這項數據為何如此重要？因為無論是企業調整薪酬、投資基金的回報率等，都以通脹為一重大指標，只要跑贏通脹，才能算是優質回報。

而通脹是如何計算得來的？不同地區會因應當地的經濟特殊性，設立一系列用以計算通脹變幅的商品清單，並釐定其權重。例如在香港，私人房屋的租金便是構成通脹變動的最主要指標之一。

黑膠唱片時隔32年再成通脹指標

英國國家統計局是次更新這份物價指標清單，共包含700多件商品，用以確定反映通脹的消費者物價指數 （CPI）。黑膠唱片是清單上新增的15種商品之一，時隔32年再次上榜。1992年，由於CD需求的上升，黑膠唱片被排除出衡量指標。英國國家統計局表示，現在黑膠唱片的回歸，「反映出流行度的復甦」。

該局價格副主任Matt Corder在一份聲明中表示，通脹指標商品清單通常反映了新技術的採用，但黑膠唱片的回歸表明文化復興如何影響人們的消費。

新增商品名單（部分）︰

  • 氣炸鍋
  • 黑膠唱片
  • 無麩質麵包
  • 葵花籽

刪除商品名單（部分）︰

  • 搓手液
  • 熱烤雞
  • 烤盤

總銷量增11.8% Taylor Swift為最大推動力

黑膠唱片在英國的復興使其去年的銷售額自1990年以來首次創下新高。根據英國唱片業協會（British Phonographic Industry ，BPI）的數據，儘管通脹居高不下，但黑膠唱片的需求量很大，2023年總銷量達到610萬張，增長了11.8%，是十年來最快的成長率。

《財富》指，這種快速成長的最大推動力是當紅天后Taylor Swift。 BPI數據顯示，2023年Taylor Swift發行了重錄專輯《1989（Taylor版）》，支撐了當年的黑膠唱片銷量。她的專輯因此成為唱片銷量最高的專輯，她也在BPI的暢銷密紋唱片排行榜上名列第四和第八。

Taylor's Version黑膠唱片

點擊圖片放大

疫情好轉 洗手液被踢出清單

除了黑膠唱片外，其他納入清單的物品還包括氣炸鍋、米糕和食用葵花籽。英國國家統計局向《財富》表示，健康和節能效益推動了氣炸鍋的需求，2021 年～2022年，人們在烹飪設備上的支出增加了 30%。葵花籽和米糕已是人們轉向更健康飲食的重要組成部分，因此新近被列入英國通脹指標。

被剔除出榜單的物品，如洗手液，反映了人們從疫情時期回️歸正常生活。黑啤酒和烘焙用具等其它物品也被剔除，因為它們在CPI指標中佔比過高。

英國工業聯合會（Confederation of British Industry，CBI）首席經濟學家Alpesh Paleja在社交平台上發帖稱：「整個國家都在追求健康。」

英國通膨率目前為4%，較2022年10月11.1%的歷史高點大幅下降，但仍是2%目標的兩倍。

撰文：葉雨

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