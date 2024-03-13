以多元資產策略　應對減息時點不確定性

▲ 筆者相信，未到真正減息的開始，這個追隨線索而調節預期的情況將繼續影響市場的情緒，從而影響股債的表現。

從3月初至今，市場正等待時機。由等待美聯儲主席鮑威爾國會聽證會講話到上週五公佈的就業數據、本週二公佈的美國消費者物價指數以至下週將公佈的3月美聯儲議息結果，投資者希望知道同一個問題的答案——「減息何時到來？」。

減息太快不一定是好事

隨著不同的線索出現，市場不時調節減息出現的時點。由於美聯儲主席鮑威爾提及對現時距離減息不遠，認為今年某個時候開始減息可能是合適的，再配上美國最新公佈的失業率上升至2年高位，市場再次強化了6月加息的預期。筆者相信，未到真正減息的開始，這個追隨線索而調節預期的情況將繼續影響市場的情緒，從而影響股債的表現。

相對減息時點的開始，筆者更著重減息的原因。誠如筆者多次指出「太急、太快」的減息不一定對股市有利，減息太急或會釋出經濟情況不樂觀的訊息，便會影響投資市場的氣氛。以目前經濟的溫和增長以及通脹有望逐漸回落的信心作觀察，這倒是一個適合投資的大背景。經過近2個多月的時間，相信一直留意這專欄的讀者更加會感受到筆者年初提及今年應以股債並重的多元資產配置投資策略的效果。

市場隨減息預期波動

自去年美聯儲釋出減息的傾向開始直至現在，資產價格的表現可分為兩個階段。第一階段為去年底開始至今年1月中，歐美股市及債券受到減息預期而上升，出現了股債皆升的情況。直至第二階段，即1月底議息後，市場逐步消化減息延後代表經濟較樂觀，那時美國10年期債息不跌反升，令美國國債及高評級債下跌，相反歐美日股市上升至歷史新高。由於歐美股市已上升至高位，資金開始追逐估值較低及有政策支持的亞洲地區股市，而亞洲股市2月表現亮麗。直至近日，6月減息預期被市場再度強化，美國10年期債息隨即由早前4.3%短期阻力位下跌至4.1%附近，令早前較遜色的債券價格又再回升。

多元資產配置利於長綫回報

由此可見，當市場不斷調節減息時點的預期，不同地域及股債黃金在不同時段便會有不同表現，發揮出一個互相平衡的效果。目前美股處於高位，要進一步突破需要更多的催化劑，但近日不同的板塊表現各異，例如早前表現優秀的科技股近日的動力便不及金融板塊。故此，多元資產配置策略雖然短線效果不及單靠一、兩只龍頭股票的收益，但能為投資者帶來中長線風險調節後的回報。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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