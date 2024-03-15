  • 21°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

扣稅三寶 | 最高回贈12200元兼扣稅　自願性供款優惠盤點　新稅季慳上慳

強積金 12:50 2024/03/15

分享：

分享：

扣稅三寶 | 最高回贈12200元 可扣稅自願性供款優惠盤點 新稅季慳上慳

3月底將近，稅季迎來倒計時。慳稅的「扣稅三寶」你配置好了嗎？既能最高慳稅萬元，又能提供保障，可謂一舉兩得。

  • 強積金可扣稅自願性供款（TVC）是「扣稅三寶」的重要一員
  • TVC是什麽？怎麽扣稅？文章將一一解答
  • 文末盤點各大機構的TVC優惠活動，最高累計12200元的回贈

可扣稅自願性供款是什麽？

-「扣稅三寶」即︰

  • 合資格延期年金保單（QDAP）
  • 可扣稅強積金自願性供款（TVC）
  • 以及自願醫保計劃（VHIS）

對於强積金，打工仔一定不會陌生。但由於對退休的規劃不同，不少打工仔還會透過額外的自願性供款為退休儲蓄投資。

-強積金的自願性供款可分為三大類︰

  • 僱員自願性供款（EEVC）
  • 特別自願性供款（SVC）
  • 可扣稅自願性供款（TVC）

其中，只有TVC可以扣稅，打工仔存入的TVC帳戶供款，即可申請薪俸稅或個人入息課稅扣稅。

TVC與其他自願性供款的區別

 僱員自願性供款（EEVC）特別自願性供款(SVC)可扣稅自願性供款（TVC）
開立帳戶透過僱主選擇的強積金計劃開立帳戶自選強積金計劃開立帳戶自選強積金計劃開立帳戶
供款安排供款金額與收入掛鈎
  • 定期或整筆供款並可暫停供款
  • 自行向受託人支付供款
  • 定期或整筆供款並可暫停供款
  • 自行向受託人支付供款
轉移權益離職後才可轉移權益隨時轉移權益隨時轉移權益
提取權益受計劃條款限制或在離職後才可提取權益隨時提取權益，惟須受受託人設定的提取次數及金額所限制權益必須保存到65歲才可提取
扣稅優惠供款不可扣稅供款不可扣稅扣稅額上限60000元（與扣稅年金共享額度）

TVC扣稅如何計算？

TVC扣稅計算公式為︰

可扣稅自願性供款扣稅上限 x 邊際稅率 = 扣稅金額

需注意的是，TVC與「扣稅三寶」中的合資格延期年金共同使用扣稅額度，合計每年上限為60000元。若以最高稅階17%計算，扣稅年金每年至多慳稅10200元。

各機構TVC優惠比較

機構條件紅利單位回贈合計
SunLife永明年供款3~6萬元累計回贈5200元最高12200元
年供款6萬元及以上累計回贈11800元
直接付款授權（DDA）300元
網上開戶100元
 
富達年供款6萬元及以上累計回贈11600元最高11600元
手機APP抽獎活動最高1000元禮券
 
滙豐HSBC基本客戶累計供款300元~18萬元最高累計回贈3000元最高5000元
開設全新滙豐TVC帳戶額外回贈300元~1800元
TVC開新戶時持有滙豐MPF帳戶最高200元
「積金好僱主」公司╱機構的僱員最高港幣4500元回贈
額外500元回贈
 
恒生累計供款3000元~18萬元最高累計回贈3000元最高4800元
開戶並下載恒生Olive Wellness App額外50%回贈（只需滿足一個條件）
「積金好僱主」公司 ╱機構的僱員
直接付款授權 (DDA)300元
 
宏利活動期内供款到TVC帳戶享3.5%回贈率最高2100元
 
中國人壽累計新供款/轉賬3~6萬元累計回贈1000元最高2000元
累計新供款/轉賬6萬元及以上累計回贈2000元
 
BCT銀聯集團累計新供款3~18萬元最高1000元一次性基金單位回贈最高2100元
累計轉賬供款3~18萬元最高1000元一次性基金單位回贈
直接付款授權 (DDA)100元
  • 註︰上表中的「回贈」均指紅利單位回贈
  • 2.上表中的「供款」包含供款與從其他帳戶轉賬
  • 3.若將供款與轉賬分開提及，則回贈亦分別累計

可以看出，永明、富達的累計紅利單位回贈最高。但獎賞為累計制，TVC帳戶供款時間愈長，回贈金額愈高，要拿到宣傳中的逾萬元回贈，需要保持連續10年供款6萬元以上。

而像滙豐、恒生，紅利單位回贈都在5000元上下，且並非累計發放，更具靈活性。但要拿滿回贈，需要供款至少18萬元，對手頭資產的要求較高。

撰文︰涂宇佳

理財最前線
Bitcoin創新高　原來和4年一度「盛事」有關？上次竟升足6倍

相關文章：

自僱人士須供強積金　三大供款注意事項

評估投資回報和風險承受力　檢視強積金的4大注意點

自選保險計劃3大優勝點 靈活應對生活挑戰

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

扣稅三寶 ｜ 稅季倒數　扣稅年金優惠盤點　最高20%保費回贈
2024/03/14
扣稅三寶 ｜ 稅季倒數　扣稅年金優惠盤點　最高20%保費回贈
退休要多少錢？退休4條規則　不同退休年齡儲蓄指南　一表睇清
2024/03/03
退休要多少錢？退休4條規則　不同退休年齡儲蓄指南　一表睇清
澳洲男35萬買日本鄉下4000呎「空屋」　每月開支不到8000︰「這裏給我想要的自由」（附日本空屋3大注意事項）
2024/02/24
澳洲男35萬買日本鄉下4000呎「空屋」　每月開支不到8000︰「這裏給我想要的自由」（附日本空屋3大注意事項）
老年離婚、百萬儲蓄暴跌　豪宅業主淪落租10呎間　只因一場體檢
2024/02/20
老年離婚、百萬儲蓄暴跌　豪宅業主淪落租10呎間　只因一場體檢
退休想幸福？首先戒掉這件事！人生下半場做到這3點　才對自己有交代
2024/02/19
退休想幸福？首先戒掉這件事！人生下半場做到這3點　才對自己有交代
財富及資產管理 財務自由 退休規劃產品 退休組合 退休金 財富及退休規劃 強積金自願性供款 強積金對沖 強積金計劃管理局 強制性公積金計劃管理局
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款