扣稅三寶 | 最高回贈12200元兼扣稅　自願性供款優惠盤點　新稅季慳上慳

▲ 扣稅三寶 | 最高回贈12200元 可扣稅自願性供款優惠盤點 新稅季慳上慳

3月底將近，稅季迎來倒計時。慳稅的「扣稅三寶」你配置好了嗎？既能最高慳稅萬元，又能提供保障，可謂一舉兩得。

強積金可扣稅自願性供款（TVC）是「扣稅三寶」的重要一員

TVC是什麽？怎麽扣稅？文章將一一解答

文末盤點各大機構的TVC優惠活動，最高累計12200元的回贈

可扣稅自願性供款是什麽？

-「扣稅三寶」即︰

合資格延期年金保單（QDAP）

可扣稅強積金自願性供款（TVC）

以及自願醫保計劃（VHIS）

對於强積金，打工仔一定不會陌生。但由於對退休的規劃不同，不少打工仔還會透過額外的自願性供款為退休儲蓄投資。

-強積金的自願性供款可分為三大類︰

僱員自願性供款（EEVC）

特別自願性供款（SVC）

可扣稅自願性供款（TVC）

其中，只有TVC可以扣稅，打工仔存入的TVC帳戶供款，即可申請薪俸稅或個人入息課稅扣稅。

TVC與其他自願性供款的區別

僱員自願性供款（EEVC） 特別自願性供款(SVC) 可扣稅自願性供款（TVC） 開立帳戶 透過僱主選擇的強積金計劃開立帳戶 自選強積金計劃開立帳戶 自選強積金計劃開立帳戶 供款安排 供款金額與收入掛鈎 定期或整筆供款並可暫停供款

自行向受託人支付供款 定期或整筆供款並可暫停供款

自行向受託人支付供款 轉移權益 離職後才可轉移權益 可隨時轉移權益 可隨時轉移權益 提取權益 受計劃條款限制或在離職後才可提取權益 可隨時提取權益，惟須受受託人設定的提取次數及金額所限制 權益必須保存到65歲才可提取 扣稅優惠 供款不可扣稅 供款不可扣稅 扣稅額上限60000元（與扣稅年金共享額度）

TVC扣稅如何計算？

TVC扣稅計算公式為︰

可扣稅自願性供款扣稅上限 x 邊際稅率 = 扣稅金額

需注意的是，TVC與「扣稅三寶」中的合資格延期年金共同使用扣稅額度，合計每年上限為60000元。若以最高稅階17%計算，扣稅年金每年至多慳稅10200元。

各機構TVC優惠比較

機構 條件 紅利單位回贈 合計 SunLife永明 年供款3~6萬元 累計回贈5200元 最高12200元 年供款6萬元及以上 累計回贈11800元 直接付款授權（DDA） 300元 網上開戶 100元 富達 年供款6萬元及以上 累計回贈11600元 最高11600元 手機APP抽獎活動 最高1000元禮券 滙豐HSBC 基本客戶 累計供款300元~18萬元 最高累計回贈3000元 最高5000元 開設全新滙豐TVC帳戶 額外回贈300元~1800元 TVC開新戶時持有滙豐MPF帳戶 最高200元 「積金好僱主」公司╱機構的僱員 最高港幣4500元回贈 額外500元回贈 恒生 累計供款3000元~18萬元 最高累計回贈3000元 最高4800元 開戶並下載恒生Olive Wellness App 額外50%回贈（只需滿足一個條件） 「積金好僱主」公司 ╱機構的僱員 直接付款授權 (DDA) 300元 宏利 活動期内供款到TVC帳戶 享3.5%回贈率 最高2100元 中國人壽 累計新供款/轉賬3~6萬元 累計回贈1000元 最高2000元 累計新供款/轉賬6萬元及以上 累計回贈2000元 BCT銀聯集團 累計新供款3~18萬元 最高1000元一次性基金單位回贈 最高2100元 累計轉賬供款3~18萬元 最高1000元一次性基金單位回贈 直接付款授權 (DDA) 100元

註︰上表中的「回贈」均指紅利單位回贈

2.上表中的「供款」包含供款與從其他帳戶轉賬

3.若將供款與轉賬分開提及，則回贈亦分別累計

可以看出，永明、富達的累計紅利單位回贈最高。但獎賞為累計制，TVC帳戶供款時間愈長，回贈金額愈高，要拿到宣傳中的逾萬元回贈，需要保持連續10年供款6萬元以上。

而像滙豐、恒生，紅利單位回贈都在5000元上下，且並非累計發放，更具靈活性。但要拿滿回贈，需要供款至少18萬元，對手頭資產的要求較高。

撰文︰涂宇佳

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