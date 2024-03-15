扣稅三寶 | 最高回贈12200元兼扣稅 自願性供款優惠盤點 新稅季慳上慳
強積金 12:50 2024/03/15
3月底將近，稅季迎來倒計時。慳稅的「扣稅三寶」你配置好了嗎？既能最高慳稅萬元，又能提供保障，可謂一舉兩得。
- 強積金可扣稅自願性供款（TVC）是「扣稅三寶」的重要一員
- TVC是什麽？怎麽扣稅？文章將一一解答
- 文末盤點各大機構的TVC優惠活動，最高累計12200元的回贈
可扣稅自願性供款是什麽？
-「扣稅三寶」即︰
- 合資格延期年金保單（QDAP）
- 可扣稅強積金自願性供款（TVC）
- 以及自願醫保計劃（VHIS）
對於强積金，打工仔一定不會陌生。但由於對退休的規劃不同，不少打工仔還會透過額外的自願性供款為退休儲蓄投資。
-強積金的自願性供款可分為三大類︰
- 僱員自願性供款（EEVC）
- 特別自願性供款（SVC）
- 可扣稅自願性供款（TVC）
其中，只有TVC可以扣稅，打工仔存入的TVC帳戶供款，即可申請薪俸稅或個人入息課稅扣稅。
TVC與其他自願性供款的區別
|僱員自願性供款（EEVC）
|特別自願性供款(SVC)
|可扣稅自願性供款（TVC）
|開立帳戶
|透過僱主選擇的強積金計劃開立帳戶
|自選強積金計劃開立帳戶
|自選強積金計劃開立帳戶
|供款安排
|供款金額與收入掛鈎
|轉移權益
|離職後才可轉移權益
|可隨時轉移權益
|可隨時轉移權益
|提取權益
|受計劃條款限制或在離職後才可提取權益
|可隨時提取權益，惟須受受託人設定的提取次數及金額所限制
|權益必須保存到65歲才可提取
|扣稅優惠
|供款不可扣稅
|供款不可扣稅
|扣稅額上限60000元（與扣稅年金共享額度）
TVC扣稅如何計算？
TVC扣稅計算公式為︰
可扣稅自願性供款扣稅上限 x 邊際稅率 = 扣稅金額
需注意的是，TVC與「扣稅三寶」中的合資格延期年金共同使用扣稅額度，合計每年上限為60000元。若以最高稅階17%計算，扣稅年金每年至多慳稅10200元。
各機構TVC優惠比較
|機構
|條件
|紅利單位回贈
|合計
|SunLife永明
|年供款3~6萬元
|累計回贈5200元
|最高12200元
|年供款6萬元及以上
|累計回贈11800元
|直接付款授權（DDA）
|300元
|網上開戶
|100元
|富達
|年供款6萬元及以上
|累計回贈11600元
|最高11600元
|手機APP抽獎活動
|最高1000元禮券
|滙豐HSBC
|基本客戶
|累計供款300元~18萬元
|最高累計回贈3000元
|最高5000元
|開設全新滙豐TVC帳戶
|額外回贈300元~1800元
|TVC開新戶時持有滙豐MPF帳戶
|最高200元
|「積金好僱主」公司╱機構的僱員
|最高港幣4500元回贈
|額外500元回贈
|恒生
|累計供款3000元~18萬元
|最高累計回贈3000元
|最高4800元
|開戶並下載恒生Olive Wellness App
|額外50%回贈（只需滿足一個條件）
|「積金好僱主」公司 ╱機構的僱員
|直接付款授權 (DDA)
|300元
|宏利
|活動期内供款到TVC帳戶
|享3.5%回贈率
|最高2100元
|中國人壽
|累計新供款/轉賬3~6萬元
|累計回贈1000元
|最高2000元
|累計新供款/轉賬6萬元及以上
|累計回贈2000元
|BCT銀聯集團
|累計新供款3~18萬元
|最高1000元一次性基金單位回贈
|最高2100元
|累計轉賬供款3~18萬元
|最高1000元一次性基金單位回贈
|直接付款授權 (DDA)
|100元
- 註︰上表中的「回贈」均指紅利單位回贈
- 2.上表中的「供款」包含供款與從其他帳戶轉賬
- 3.若將供款與轉賬分開提及，則回贈亦分別累計
可以看出，永明、富達的累計紅利單位回贈最高。但獎賞為累計制，TVC帳戶供款時間愈長，回贈金額愈高，要拿到宣傳中的逾萬元回贈，需要保持連續10年供款6萬元以上。
而像滙豐、恒生，紅利單位回贈都在5000元上下，且並非累計發放，更具靈活性。但要拿滿回贈，需要供款至少18萬元，對手頭資產的要求較高。
撰文︰涂宇佳
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欄名 : 退休理財