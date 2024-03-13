調查：近半父母年花13萬援助成年子女　逾六成與雙親同住卻「零家用」

▲ 調查：近半父母年花13萬援助成年子女生活 逾六成與雙親同居者「零家用」

近年發達經濟體通脹高企、物價租金飛升，食物和住房等生活成本與日俱增。 近日一項調查顯示：47%美國父母經濟援助成年子女，金額之高極其震驚︰平均月花1,384美元（約10,800港元）！

他們幫補X世代、千禧世代和Z世代成年子女最常見的途徑包括︰

食物（77%）；

手機帳單（64%）；

租金（58%）；

其他開支包括：置業（抵押貸款）、學費、健康保險...

逾六成與雙親同居者「零家用」

即使沒有搬出舊家自住，調查也發現一個更令人噴飯的事實：61%與父母同居的成年子女不會為房租和食品等家庭開支承擔任何費用。

父母每年幫補13萬港元

達平均年薪三成

年輕的美國勞工階級並未從當地經濟復甦（證據包括：高就業率、通脹下降和經濟增長）中受惠。 他們當中很多人被迫繼續依靠父母幫助支付生活費。

根據Savings.com最新調查：

受訪對象為1,000名年收入中位數僅50,000美元至74,999美元的父母；

但他們平均每月在成年子女身上花費 1,384美元 ；

； 即每年16,608美元（約13萬港元），約為2023年美國人平均年薪的27%。

逾兩成父母

資助28歲或以上子女

Savings.com研究指出，最年輕的成年群體，即Z世代成年人（18歲至27歲）獲得的支持最多，平均每月約1,515美元。

然而，21%父母正在經濟援助千禧世代（28至43歲）或X世代（44至59歲）；這兩個年齡層的父母每月平均給予907至960美元作幫補。

退休壓力大增

但仍廿四孝

支援成年子女可能會損害父母為自己的未來儲蓄的能力。 約58%受訪父母表示，他們犧牲了自已的經濟保障，來幫助成年子女，這個比例較一年前的37%增加...

Savings.com研究更顯示︰

在職父母每月向自己的退休儲蓄繳納的平均金額為609美元；

但在成年子女身上平均月花1,384美元；

在職父母每月支援成年子女的費用，是其退休帳戶每月供款的2.4倍。

無獨有偶，Pew Research於1月份發表的研究發現：36%父母認為，在經濟上支援子女會損害他們自身財務狀況，當中一些父母會推遲退休。

不過Savings.com調查指出，儘管負擔不細，父母仍然願意幫助任何年齡的子女︰

61%受訪父母表示，願意過「更節儉的生活方式」來繼續撫養成年子女；

46%則稱，甚至願意從退休帳戶中提取資金。

通脹貴租令年輕成年人叫苦

難財政獨立

Savings.com調查發現，隨着食物、住房和其他生活費用飆升，愈來愈多成年人選擇或被迫住在父母家中... 這反映美國生活成本的未來前景仍然黯淡。

該研究得出的結論是「當今經濟面臨明顯的挑戰」，認為在錯綜複雜的社會經濟因素推動下，成年人在20多、30多歲甚至更年長仍要父母幫助。調查組表示，對某些人來講，他們很容易簡單地稱︰時下年輕人只是貪慕虛榮，一旦有強力後盾，他們便會進入正常、獨立的成年期。對於厭倦了買單的父母，這種觀點可能是令人欣慰的，但它不能解決、甚至不能正確描述問題癥結所在的經濟因素，例如不斷上漲的住房成本。

無獨有偶，《彭博》及Harris Poll在2023年對4,100名美國成年人進行民調︰

2023年，近半18至29歲的美國成年人與父母同住，是二戰以來的最高水平；

當中70%表示如果搬出去住，他們財務狀況將會欠佳。

撰文：黃正軒

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