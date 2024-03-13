  • 19°C
香港時間 : 2024313日 (週三) 23:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查：近半父母年花13萬援助成年子女　逾六成與雙親同住卻「零家用」

個人增值 20:30 2024/03/13

分享：

分享：

調查：近半父母年花13萬援助成年子女生活　逾六成與雙親同居者「零家用」

近年發達經濟體通脹高企、物價租金飛升，食物和住房等生活成本與日俱增。

近日一項調查顯示：47%美國父母經濟援助成年子女，金額之高極其震驚︰平均月花1,384美元（約10,800港元）

他們幫補X世代、千禧世代和Z世代成年子女最常見的途徑包括︰

  • 食物（77%）；
  • 手機帳單（64%）；
  • 租金（58%）；
  • 其他開支包括：置業（抵押貸款）、學費、健康保險...

逾六成與雙親同居者「零家用」

即使沒有搬出舊家自住，調查也發現一個更令人噴飯的事實：61%與父母同居的成年子女不會為房租和食品等家庭開支承擔任何費用

父母每年幫補13萬港元
達平均年薪三成

年輕的美國勞工階級並未從當地經濟復甦（證據包括：高就業率、通脹下降和經濟增長）中受惠。

他們當中很多人被迫繼續依靠父母幫助支付生活費。

根據Savings.com最新調查

  • 受訪對象為1,000名年收入中位數僅50,000美元至74,999美元的父母；
  • 但他們平均每月在成年子女身上花費1,384美元
  • 即每年16,608美元（約13萬港元），約為2023年美國人平均年薪的27%

逾兩成父母
資助28歲或以上子女

Savings.com研究指出，最年輕的成年群體，即Z世代成年人（18歲至27歲）獲得的支持最多，平均每月約1,515美元。

然而，21%父母正在經濟援助千禧世代（28至43歲）或X世代（44至59歲）；這兩個年齡層的父母每月平均給予907至960美元作幫補。

退休壓力大增
但仍廿四孝

支援成年子女可能會損害父母為自己的未來儲蓄的能力。

約58%受訪父母表示，他們犧牲了自已的經濟保障，來幫助成年子女，這個比例較一年前的37%增加...

Savings.com研究更顯示︰

  • 在職父母每月向自己的退休儲蓄繳納的平均金額為609美元；
  • 但在成年子女身上平均月花1,384美元；
  • 在職父母每月支援成年子女的費用，是其退休帳戶每月供款的2.4倍

無獨有偶，Pew Research於1月份發表的研究發現：36%父母認為，在經濟上支援子女會損害他們自身財務狀況，當中一些父母會推遲退休。

不過Savings.com調查指出，儘管負擔不細，父母仍然願意幫助任何年齡的子女︰

  • 61%受訪父母表示，願意過「更節儉的生活方式」來繼續撫養成年子女；
  • 46%則稱，甚至願意從退休帳戶中提取資金。

通脹貴租令年輕成年人叫苦
難財政獨立

Savings.com調查發現，隨着食物、住房和其他生活費用飆升，愈來愈多成年人選擇或被迫住在父母家中... 這反映美國生活成本的未來前景仍然黯淡。

該研究得出的結論是「當今經濟面臨明顯的挑戰」，認為在錯綜複雜的社會經濟因素推動下，成年人在20多、30多歲甚至更年長仍要父母幫助。調查組表示，對某些人來講，他們很容易簡單地稱︰時下年輕人只是貪慕虛榮，一旦有強力後盾，他們便會進入正常、獨立的成年期。對於厭倦了買單的父母，這種觀點可能是令人欣慰的，但它不能解決、甚至不能正確描述問題癥結所在的經濟因素，例如不斷上漲的住房成本

無獨有偶，《彭博》及Harris Poll在2023年對4,100名美國成年人進行民調︰

  • 2023年，近半18至29歲的美國成年人與父母同住，是二戰以來的最高水平；
  • 當中70%表示如果搬出去住，他們財務狀況將會欠佳。

撰文：黃正軒

相關文章：

何不食肉糜？物價上漲　CEO們提倡粟米片煮食　網民：窮人就該吃垃圾？

財富自由夢已死？投資專家︰貧富懸殊加劇　沒股票就被拋離　「近百萬年薪僅夠買必需品」

逾半Z世代與父母同住　節省租金卻抑鬱失意｜研究：25至34歲仍住舊居者　10年後難以置業自立

理財最前線
Bitcoin創新高　原來和4年一度「盛事」有關？上次竟升足6倍

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財熱話

最新專欄文章 更多

虛擬銀行想改名轉運？嫌「虛銀」太虛　可以叫什麼？
2024/03/10
虛擬銀行想改名轉運？嫌「虛銀」太虛　可以叫什麼？
香港是「現金奶牛」？内媒：救活深圳死場　港人北上非現金消費逾86億
2024/03/08
香港是「現金奶牛」？内媒：救活深圳死場　港人北上非現金消費逾86億
財富自由夢已死？投資專家︰貧富懸殊加劇　沒股票就被拋離　「近百萬年薪僅夠買必需品」
2024/03/06
財富自由夢已死？投資專家︰貧富懸殊加劇　沒股票就被拋離　「近百萬年薪僅夠買必需品」
何不食肉糜？物價上漲　CEO們提倡粟米片煮食　網民：窮人就該吃垃圾？
2024/03/06
何不食肉糜？物價上漲　CEO們提倡粟米片煮食　網民：窮人就該吃垃圾？
Taylor Swift新加坡騷30萬元套票賣爆　貴在哪裡？豪車接送、 名廚晚餐　定制位全曝光
2024/02/28
Taylor Swift新加坡騷30萬元套票賣爆　貴在哪裡？豪車接送、 名廚晚餐　定制位全曝光
財務自由 經濟衰退 保險公司 學費 貧富懸殊 壓力 就業 股票 儲蓄 退休
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款