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調查︰養育一隻毛孩需花費68萬元　兩成人月花逾5000元　寵物主人平均消費102萬

個人增值 18:25 2024/03/12

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調查︰養育一隻毛孩花費68萬元　寵物主人平均消費102萬

通脹高企，有指養育一個小孩要花費600萬元，以致許多年輕人現在只想組織「無孩家庭」，但如果是「毛孩家庭」，又要花費多少？

有調查便指出，養育一隻「毛孩」要花費68萬元，每名寵物主人的消費料高達102萬元。

  • OneDegree委託獨立機構於2月進行調查
  • 有購買保險的寵物主人，平均每隻寵物花費68萬元
  • 以平均飼養1.5隻毛孩計算，主人料花費102萬元
  • 計及全部寵物主人（不論有否買保險），平均花費49萬養育一隻寵物

寵物開支調查（請按下圖）

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以平均壽命14年計、一生花費68萬元

虛擬保險公司 OneDegree指出，有投保寵物保險的 寵物主人養育一隻毛孩會花費68萬元，這是假設寵物一生壽命14年，在這段期間的一般及醫療開支總數。

如果沒有購買保險，寵物主人的開支較低，計及全部寵物主人（無論有沒有保險），平均一隻寵物會花費49萬元。

食品及醫療開支佔最多

以消費項目分類，其中金額最大的消費項目為寵物糧食及零食，佔 19.4%，其次是獸醫診金及醫藥費，佔17.2%。 佔比第三同樣是與寵物健康相關的健康檢查及牙齒保健，佔9.8%。第四則是寵物保險，佔8.7%。

調查亦顯示，有23.4%主人每月在寵物身上花費逾5000元，當中7.4%每月花費逾萬元。

OneDegree副行政總裁周美華表示，從調查結果可見，寵物主人對於寵物再不是過往「天生天養」 的態度，對家人寵物的起居飲食，以至醫療及保健相當重視。

主人醫療費用預算不足

OneDegree指出，寵物主人對於寵物常見疾病的整個治療過程的所需開支亦有嚴重低估的情況。以較為常見的寵物誤食異物為例，受訪寵物主人估計醫療開支平均為10,100元；但根據OneDegree內部理賠數據，誤食異物而導致的腸阻塞總醫療開支高達62,208 元。

另外貓貓之中較多個案的下泌尿道疾病，受訪寵物主人估計治療開支僅13,600元；同樣，OneDegree內部理賠數據顯示，下泌尿道疾病的總醫療開支可高達140,471元，與受訪寵物主人 估計的開支相距逾9倍。

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