▲ IKEA將迎降價潮？直言顧客「銀包變薄」 投資逾86億全球降價 看好中國復蘇

IKEA母企高管表示，2024年將開啟一輪降價潮

降價潮將惠及全球的IKEA分店

該集團承諾會為了顧客的低價而投資，去年年底已投資逾86億

IKEA計劃擴大在中國的業務

顧客「錢包變薄」 需分擔財務壓力

Inkga集團，IKEA的母企銷售主管Tolga Öncü向CNBC表示，IKEA可能將開啟一輪降價潮，且惠及全球的IKEA分店。

Öncü稱，「在IKEA，一切都是為了服務於大多數人。」現在消費者的收入下降，「錢包愈來愈薄」，現在是IKEA需要為價格投資，而非盈利的時候。

「我們的承諾是優先為顧客能享受更低的價格投資，」Inkga集團的CEO，Jesper Brodin早前在瑞士達沃斯世界經濟論壇向路透社表示。

為降價去年年底已投資86億元

路透社數據顯示，2023年9月～11月該集團已經投入超過10億歐元（約86億元）用於全球市場降價。隨著全球通脹的緩解，Inkga集團準備在2024年進一步擴大降價範圍。即便該集團的上遊供應鏈依然承受著紅海地緣政治的危險。

「今年不是我們優化利潤的一年，」Brodin表示，「這一年，我們要努力在利潤較低的情況下生存，同時確保為客戶提供支持。」

看好中國市場復甦

Brodin向路透社表示，雖然降低價格會損害利潤，但IKEA往往會在消費者面臨財務壓力的時期佔據市場份額。

他表示，IKEA同樣計劃擴大在中國與印度的業務，因為該集團已經看到了中國市場復甦的跡象。

撰文︰涂宇佳

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