NVDA槓桿ETF瘋狂吸金破紀錄！兩倍升跌幅　刺激感加倍

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有什麼比英偉達（NVDA；又名輝達）升得更多？那就是NVDA兩倍槓桿ETF（NVDL）。NVDA今年以來升近80%，NVDL今年則累升逾160%。
正股已不足以盛載投資者對AI概念的狂熱，現在大家轉移目標至NVDA兩倍槓桿ETF，據報其淨流入及成交量都創下紀錄。
GraniteShares專門發行單隻股份的槓桿反向ETF，它旗下ETF的開支比率一般都在1-2%之間，比美股普遍的ETF略貴，但投資者似乎並不在乎這1個百分點的開支，因為它的ETF能為大家帶來雙倍於正股升幅的利潤。
瘋狂吸資百億元
據路透社引述 LSEG Lipper 數據，GraniteShares 兩倍NVDA槓桿ETF的單日淨流入量達到破妃錄的1.97億美元，今年以來，該ETF管理的資產已從2.1375億美元增至14.1億美元，增幅達12億美元。
路透引述VettaFi 首席 ETF 策略師 Todd Rosenbluth 表示，英偉達一直是2024年最熱門的股票，許多投資者渴望尋求更高的回報，以換取更大的風險。我們預計對單一股票槓桿ETF的需求將會持續增長。
除了NVDA 特斯拉都可兩倍速？
香港暫未有單隻股份的槓桿ETF產品，但在美股已有相關產品可供買賣，除了NVDA，你有哪隻心水股想以兩倍速的時間實現收益？
GraniteShares還提供以下單隻股份的ETF︰
除了兩倍升幅ETF，若果看淡該股份的短期表現，該公司還推出不少看跌的反向ETF，有的也有多達2倍，即若股價下跌，投資者會錄得雙倍虧損。
無論你想做好或做淡，都有NVDA相關的ETF可供選擇，不過在買入槓桿反向ETF前，必需先留意以下幾點︰
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : ETF學堂