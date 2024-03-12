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NVDA槓桿ETF瘋狂吸金破紀錄！兩倍升跌幅　刺激感加倍

ETF 16:33 2024/03/12

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NVDA槓桿ETF瘋狂吸金破紀錄！兩倍升跌幅　刺激感加倍

有什麼比英偉達（NVDA；又名輝達）升得更多？那就是NVDA兩倍槓桿ETF（NVDL）。NVDA今年以來升近80%，NVDL今年則累升逾160%。

正股已不足以盛載投資者對AI概念的狂熱，現在大家轉移目標至NVDA兩倍槓桿ETF，據報其淨流入及成交量都創下紀錄。

GraniteShares專門發行單隻股份的槓桿反向ETF，它旗下ETF的開支比率一般都在1-2%之間，比美股普遍的ETF略貴，但投資者似乎並不在乎這1個百分點的開支，因為它的ETF能為大家帶來雙倍於正股升幅的利潤。

瘋狂吸資百億元

據路透社引述 LSEG Lipper 數據，GraniteShares 兩倍NVDA槓桿ETF的單日淨流入量達到破妃錄的1.97億美元，今年以來，該ETF管理的資產已從2.1375億美元增至14.1億美元，增幅達12億美元。

路透引述VettaFi 首席 ETF 策略師 Todd Rosenbluth 表示，英偉達一直是2024年最熱門的股票，許多投資者渴望尋求更高的回報，以換取更大的風險。我們預計對單一股票槓桿ETF的需求將會持續增長。

除了NVDA　特斯拉都可兩倍速？

香港暫未有單隻股份的槓桿ETF產品，但在美股已有相關產品可供買賣，除了NVDA，你有哪隻心水股想以兩倍速的時間實現收益？

GraniteShares還提供以下單隻股份的ETF︰

  • 兩倍蘋果槓桿ETF（AAPB）
  • 兩倍阿里巴巴槓桿ETF（BABX）
  • 兩倍Coinbase槓桿ETF（CONL）
  • 兩倍META槓桿ETF（FBL）
  • 兩倍Tesla槓桿ETF（TSLR）

除了兩倍升幅ETF，若果看淡該股份的短期表現，該公司還推出不少看跌的反向ETF，有的也有多達2倍，即若股價下跌，投資者會錄得雙倍虧損。

  • 1倍AMD反向ETF（AMDS）
  • 2倍NVDA反向ETF（NVD）
  • 兩倍Tesla反向ETF（TSDD）

無論你想做好或做淡，都有NVDA相關的ETF可供選擇，不過在買入槓桿反向ETF前，必需先留意以下幾點︰

  • 要看清楚追蹤標的
  • 需明白風險會是正股的倍數，上升如是、下跌亦如是
  • 長期持有會偏離指數表現

責任編輯︰廖毅然

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