扣稅三寶 ｜ 稅季倒數　扣稅年金優惠盤點　最高20%保費回贈

▲ 扣稅三寶 | 稅季倒計時 扣稅年金優惠盤點 最高20%保費回贈

2023~2024課稅年度即將在3月31日結束，在新稅季開始前，別忘了趕上慳稅末班車。「扣稅三寶」是不少精明人士的選擇：既能多重保障，又可減輕負擔。

「扣稅三寶」怎麼少得了扣稅年金？扣稅年金是什麼，怎麼扣稅？本文除了詳細介紹，還總結了最新的相關優惠，最高可達20%首年保費回贈。

扣稅年金是什麽？

「扣稅三寶」即︰

合資格延期年金保單（QDAP）

可扣稅強積金自願性供款（TVC）

以及自願醫保計劃（VHIS）

其中，合資格延期年金便是扣稅年金，需要滿足合資格+延期年金兩樣條件。

-即期年金

無累積期

一次繳付保費，每月領取年金收入

適合退休人士

-延期年金

一次性或分期繳付保費

資金在累積期內產生收益及繼續投資

指定時間後（例如退休時）才開始領取年金收入

適合在職人士

-延期年金產品需滿足以下條件，獲得保監局認可才能成為扣稅年金︰

保費總額最少為18萬元，供款期最少5年

年金領取期最短為10年

年金領取人須年屆50歲或以上才可領取年金

須披露產品的內部回報率，以供客戶評估和比較

清楚列明年金的保證金額和非保證金額

附加保障（例如危疾保障、住院現金等）的保費須與合資格延期年金的保費清楚分開

此外，扣稅年金產品保單和宣傳單張上會印上以下圖示，以便投資者辨別。

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「扣稅年金」如何扣稅？

扣稅年金與「扣稅三寶」中的可扣稅強積金自願性供款（TVC）共同使用扣稅額度，合計每年上限為60,000元。

而扣稅年金的扣稅金額計算公式如下︰

合資格延期年金扣稅額上限 x 邊際稅率 = 扣稅金額

若以最高稅階17%計算，扣稅年金每年至多慳稅10,200元。

各機構扣稅年金優惠比較

回報率按以下條件計算：

投保年齡35歲

供款期5年

年金開始年齡50歲（加*為55歲開始）

產品 60歲保證內部回報率（包括扣稅） 60歲預期內部回報率（包括扣稅） 優惠條件 優惠 AIA 延期年金計劃 2.5% 4.2% 首年年度化保費5,000美元或以上 15%保費回贈 SunLife 豐碩延期年金計劃 3.3% 4.5% 首年年度化保費9,000美元或以上 18%首年保費回贈 首年年度化保費9,000美元以下 16%首年保費回贈 保誠「雋逸人生」延期年金計劃* 1.5% 4.0% 成功投保 20%首年保費回贈 宏利 歲稅樂享延期年金* 2.2% 4.4% 成功投保 15%首年保費折扣 Generali 豐盛稅悅保延期年金 3.1% 4.6% 5年保費年期 10%首年保費折扣 10年保費年期 20%首年保費折扣 AXA「賞豐盛」延期年金計劃 2.3% 4.4% 5年保費年期且6,000美元或以上 5%首年保費折扣 10年保費年期且6,000美元或以上 15%首年保費折扣 中銀人壽 延期年金計劃（固定年期）（手機銀行投保） 3.4% 3.4% 完成指定操作 最高8%首年保費折扣 滙豐 聚富入息延期年金計劃 1.8% 4.5% 保費大於等於4,900美元 或38,000港元 8%首年保費折扣，最高13.5%

註：

1.除宏利外，優惠時間截止日期均為3月31日

2.扣稅率以17%計算

3.表格數據更新至3月12日，回報率表現數據來自10life

綜合看來，Generali的預期內部回報率水平最高，並給10年保費年期的投資者20%的首年保費折扣。而保證回報率最高的是中銀人壽及永明，亦各自有不同的保費折扣。

預期內部回報率在4.4%以上的這個區間，SunLife、宏利、安盛、滙豐都值得考慮。但其給出的折扣力度各有千秋，保證內部回報率亦有所差異。其中宏利給出15%的首年保費折扣，要求也較低。

撰文︰涂宇佳

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