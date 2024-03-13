扣稅三寶 ｜ 稅季倒數　扣稅年金優惠盤點　最高20%保費回贈

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2023~2024課稅年度即將在3月31日結束，在新稅季開始前，別忘了趕上慳稅末班車。「扣稅三寶」是不少精明人士的選擇：既能多重保障，又可減輕負擔。
「扣稅三寶」怎麼少得了扣稅年金？扣稅年金是什麼，怎麼扣稅？本文除了詳細介紹，還總結了最新的相關優惠，最高可達20%首年保費回贈。
扣稅年金是什麽？
「扣稅三寶」即︰
其中，合資格延期年金便是扣稅年金，需要滿足合資格+延期年金兩樣條件。
-即期年金
-延期年金
-延期年金產品需滿足以下條件，獲得保監局認可才能成為扣稅年金︰
此外，扣稅年金產品保單和宣傳單張上會印上以下圖示，以便投資者辨別。
「扣稅年金」如何扣稅？
扣稅年金與「扣稅三寶」中的可扣稅強積金自願性供款（TVC）共同使用扣稅額度，合計每年上限為60,000元。
而扣稅年金的扣稅金額計算公式如下︰
合資格延期年金扣稅額上限 x 邊際稅率 = 扣稅金額
若以最高稅階17%計算，扣稅年金每年至多慳稅10,200元。
各機構扣稅年金優惠比較
回報率按以下條件計算：
|產品
|60歲保證內部回報率（包括扣稅）
|60歲預期內部回報率（包括扣稅）
|優惠條件
|優惠
|AIA 延期年金計劃
|2.5%
|4.2%
|首年年度化保費5,000美元或以上
|15%保費回贈
|SunLife 豐碩延期年金計劃
|3.3%
|4.5%
|首年年度化保費9,000美元或以上
|18%首年保費回贈
|首年年度化保費9,000美元以下
|16%首年保費回贈
|保誠「雋逸人生」延期年金計劃*
|1.5%
|4.0%
|成功投保
|20%首年保費回贈
|宏利 歲稅樂享延期年金*
|2.2%
|4.4%
|成功投保
|15%首年保費折扣
|Generali 豐盛稅悅保延期年金
|3.1%
|4.6%
|5年保費年期
|10%首年保費折扣
|10年保費年期
|20%首年保費折扣
|AXA「賞豐盛」延期年金計劃
|2.3%
|4.4%
|5年保費年期且6,000美元或以上
|5%首年保費折扣
|10年保費年期且6,000美元或以上
|15%首年保費折扣
|中銀人壽 延期年金計劃（固定年期）（手機銀行投保）
|3.4%
|3.4%
|完成指定操作
|最高8%首年保費折扣
|滙豐 聚富入息延期年金計劃
|1.8%
|4.5%
|保費大於等於4,900美元 或38,000港元
|8%首年保費折扣，最高13.5%
綜合看來，Generali的預期內部回報率水平最高，並給10年保費年期的投資者20%的首年保費折扣。而保證回報率最高的是中銀人壽及永明，亦各自有不同的保費折扣。
預期內部回報率在4.4%以上的這個區間，SunLife、宏利、安盛、滙豐都值得考慮。但其給出的折扣力度各有千秋，保證內部回報率亦有所差異。其中宏利給出15%的首年保費折扣，要求也較低。
撰文︰涂宇佳
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欄名 : 退休理財