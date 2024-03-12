新加坡加強審查中資設立家族辦公室　今年已拒絕2宗申請　或因一件事高度戒備...

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「有錢人一開始就有錢」 專家列3大理由︰普通人不該模仿富有投資者
《日經亞洲》引述兩名負責相關案件的知情人士透露，兩宗駁回申請︰
新加圾對中資審查
涉多重國藉及中國監管等敏感細節
知情人士表示，尋求在新加坡設立家族辦公室的中國公民，今年也面臨著更嚴格的審查，當局藉以推動反洗錢工作...
新加坡對中資申請者的質詢，包括持有多少本護照，及與他們有聯繫的任何實體，是否面臨中國大陸的監管行動等。
中國家族辦公室
為何選擇落戶新加坡？
單一家族辦公室可以向新加坡金管局（MAS）提交申請，以獲得按「13O計劃」規定的稅收減免資格︰
這些辦公室也可以選擇在當地運作，而不使用這些激勵措施。但慕名而來的辦公室有增無減...
最新官方數據顯示，截至2023年底，有1,400間單一家族辦公室有資格受惠於此激勵措施，此數字按年成長27%。
去年8月爆發大型洗錢醜聞
報導指出，中資家族辦公室屢傳申請被拒之際，新加坡正持續調查該國史上最大的洗錢案︰
當地律師和財富顧問去年10月受《日經》查詢時表示，自新加坡洗錢展開調查幾個月後，對於新加坡設立家族辦公室的查詢有所減少。
當局審批作風有變
知情人士表示，MAS過去通常不會直接拒絕申請，而是採取拖字訣︰
他們只是讓你等待很長時間，而且等待的時間愈來愈長，從12個月到18個月、24個月；但從今年年初開始，開始看到一些徹底的拒絕。
而直接拒絕意味着MAS將不會再次考慮該宗申請。
MAS：洗錢案前已有拒絕情況
MAS發聲明表示，在洗錢醜聞發生前，家族辦公室的申請也曾有過被拒絕的情況。當局強調，單一家族辦公室（SFO）的所有稅務優惠申請都會根據一系列標準進行評估；不符合MAS標準的申請人會被拒絕，情況一直如此；在8月份洗錢調查之前，已經有過拒絕的情況。當局又重申，MAS持續收到來自SFO源源不絕的稅務優惠申請。
撰文：黃正軒
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