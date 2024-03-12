▲ 新加坡加強審查中資設立家族辦公室 今年已拒絕2宗申請 或因一件事高度戒備...

內地資金出海，新加坡是熱門地，不少富豪已移居當地；

但新加坡近日加強審查來自中國的資金；

這是自當地去年8月發生洗錢醜聞後的舉措；

外媒引消息指，新加坡當局今年已拒絕兩宗涉及中資的家族辦公室申請；

《日經亞洲》引述兩名負責相關案件的知情人士透露，兩宗駁回申請︰

包括僅持有中國護照的人士，和持有其他外國護照的人士；

當局是以書面形式拒絕其中一間辦公室，但沒有給予詳細原因；

被書面否決後，該辦公室目前正在考慮從新加坡轉向加拿大。

新加圾對中資審查

涉多重國藉及中國監管等敏感細節

知情人士表示，尋求在新加坡設立家族辦公室的中國公民，今年也面臨著更嚴格的審查，當局藉以推動反洗錢工作...

新加坡對中資申請者的質詢，包括持有多少本護照，及與他們有聯繫的任何實體，是否面臨中國大陸的監管行動等。

中國家族辦公室

為何選擇落戶新加坡？

單一家族辦公室可以向新加坡金管局（MAS）提交申請，以獲得按「13O計劃」規定的稅收減免資格︰

要合符資格，家族辦公室必須將至少2,000萬坡元的資產投入基金；

並向當地企業投資20萬坡元；

同時僱用至少兩名專業人員。

這些辦公室也可以選擇在當地運作，而不使用這些激勵措施。但慕名而來的辦公室有增無減...

最新官方數據顯示，截至2023年底，有1,400間單一家族辦公室有資格受惠於此激勵措施，此數字按年成長27%。

去年8月爆發大型洗錢醜聞

報導指出，中資家族辦公室屢傳申請被拒之際，新加坡正持續調查該國史上最大的洗錢案︰

2023年8月，新加坡警方拘捕了十名涉嫌洗錢者:

這些涉案者分別來自中國、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿圖、多明尼加、聖基茨和尼維斯；

當局扣押或凍結了價值超過30億坡元的資產。

當地律師和財富顧問去年10月受《日經》查詢時表示，自新加坡洗錢展開調查幾個月後，對於新加坡設立家族辦公室的查詢有所減少。

當局審批作風有變

知情人士表示，MAS過去通常不會直接拒絕申請，而是採取拖字訣︰

他們只是讓你等待很長時間，而且等待的時間愈來愈長，從12個月到18個月、24個月；但從今年年初開始，開始看到一些徹底的拒絕。

而直接拒絕意味着MAS將不會再次考慮該宗申請。

MAS：洗錢案前已有拒絕情況

MAS發聲明表示，在洗錢醜聞發生前，家族辦公室的申請也曾有過被拒絕的情況。當局強調，單一家族辦公室（SFO）的所有稅務優惠申請都會根據一系列標準進行評估；不符合MAS標準的申請人會被拒絕，情況一直如此；在8月份洗錢調查之前，已經有過拒絕的情況。當局又重申，MAS持續收到來自SFO源源不絕的稅務優惠申請。

撰文：黃正軒

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