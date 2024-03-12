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iBanker棄7位數字花紅轉行YouTuber　4招理財策略無痛減少消費、儲蓄百萬

個人增值 20:30 2024/03/12

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iBanker棄數十萬美元花紅轉行YouTuber　4招理財策略無痛減少消費、儲蓄百萬

  • 一名前投資銀行家在辭職前積累了六位數美元的積蓄；
  • 她投入內容創作當上理財YouTuber，初期沒有穩定收入；
  • 她研究出四種有助減少花費、多儲蓄的心理策略，以保持六位數積蓄。

離開iBank減薪八成

來自英國倫敦的Nischa Shah在銀行業工作近十年後辭職，全心投入內容創作業務。她接受《商業內幕》訪問時憶述，離開金融界代表要減薪80%，也代表放棄數十萬美元的花紅︰

這是我做過最艱難的決定，（但）我已經在經濟上做好準備，知道做甚麼事才能令自己快樂。

當Shah在2021年開設的個人理財YouTube頻道開始產生足夠資金來支付她的固定成本時，她才對當初放棄穩定收入的決定鬆一口氣，轉型全職YouTuber算是成功一步。

  • 她在離職前的積蓄已達六位數，可以「慢慢燒」，比不少YouTuber有更深厚的財務根基；
  • 她在YouTube累積近100萬訂閱者，賺取廣告收入；
  • 她還舉辦演講活動和線上理財課程增加收入。

2種投資
建立長期財富

Nischa Shah本身也是會計師，認識到分散投資、擁有多元化組合的重要性，她手頭上持有多種資產︰現金、房地產、債券和股票。

所有這些資產類別在不同的市場上反應各異，你永遠不知道它們會否表現出色，哪隻會上升，哪隻會暴跌。

通過基金投資股票

Shah認為，成功的長線投資有三大關鍵：多元化、盡早開始並堅持下去。就股市而言，她表示：

  • 我的多元化方式是透過基金投資數間家不同的公司，而不是投資個股；
  • 所以我正在把自己的投資擴展到所有地區、板塊和行業。

買樓收租

Shah在20歲出頭時為了儲蓄而跟家人同住，最終存夠錢購買第一棟物業。她在職涯之初就打算將房地產納入自己的投資組合中，喜歡這種投資有兩大原因：

  • （一）槓桿升值：可以從抵押貸款機構借下大筆按揭來購買資產，而不必分享任何增值；
  • 『我可以支付20%做首期，然後銀行會借我貸款來支付餘下80%。』
  • （二）買樓出租：把租金收入減去所有費用後，即產生現金流；
  • 『遠大於你從大多數其他投資中獲得的現金流。』

Shah還擁有其他商業和住宅物業，她樓市的投資擴張期，大部份是在過去五年銀行業薪資最高時完成的。

少花費、多儲蓄
4招理財心法

之前任職iBanker的六位數人工有助Nischa Shah快速儲蓄。但她仍使用了四種心理技巧來減少開支並省下更多薪水...（請點圖放大）：

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  • 1. 工作時間規則
  • 2. 是否為了炫耀
  • 3. 48小時規則
  • 4. 花錢前先儲錢

理財心法（一）：工作時間規則（hours worked rule）

Shah建議在購物前，先計算一下需要付出多少工作時間才能買得起該件物品，然後問自己抵不抵買。

  • 你想買一對100美元的新波鞋，而你每小時賺20美元，所以必須工作五小時才能負擔；
  • 你願意用五小時去換取嗎？如果你沒有波鞋著，當然同意；
  • 不過，如果這即將是你第五對波鞋，那麼你將會為波鞋這種產品累積交易25個小時；
  • 總計大約是三日工作量...

用這種方式計算，可能會改變你對消費的看法。

理財心法（二）：是否為了炫耀

在購買任何物品前，問自己另一重要問題：如果沒有人看到我擁有它，我還會為此付款嗎？

很多人用自己沒有的錢來購買不需要的東西，以給不喜歡的人留下深刻印象。

Shah表示，道理人人都明白，但世俗觀念根深柢固，大家總會為了社會地位而消費，連她也難以擺脫：「我在20歲出頭時經常這樣做，現在回想，我本可以把錢花在更好的事情上。」

  • 在升級汽車或追新iPhone前，問問能否令你更快樂或改善生活。
  • 這真的是我想要，還是為了別人而買？

做這些反省很重要，幫到人們冷靜下來，減少在次要事情上的無謂開支，並騰出更多現金來投資股票、房產等財富積累工具，還有投資自己。

理財心法（三）：48小時規則

顧名思義，遇到想要的東西，先等48小時後再考慮購買，延遲滿足，最終失去興趣更是最好不過。

Shah諒解，購物衝動是人之常情，好像試穿一件時尚的西裝褸時，總覺得必須擁有。

  • 兩日後，如果你還是心思思，那就去買吧；
  • 但若然時間過去，你已不再牽腸掛肚，那便可以略過它了。

理財心法（四）：花錢前先儲錢

老套說句，儲錢最能阻止花錢，而有效的執行方式是自動化儲蓄。

  • 就在人工存入你的出糧帳戶的那一秒，系統立即自動轉入你的儲蓄帳戶；
  • 在你做任何其他事情前，先給自己付款。

Nischa Shah表示：

最終，系統戰勝了意志力。

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撰文：黃正軒

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