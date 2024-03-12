付費呼吸｜空氣都成奢侈品？ 有錢人現「付費呼吸」產業　服務員不與客人「共享空氣」

▲ 空氣都成奢侈品？ 印度富人現「付費呼吸」產業 服務員不與客人「共享空氣」

富人的財力可以讓他可以獲得不少奢侈品：名車、豪宅、極罕珠寶、貴價名錶⋯⋯但現在，連空氣都能成為富人的奢侈品？

在印度，是否能呼吸到新鮮空氣成為一種階級符號

疫情後，美國富人對空氣質量的熱情高漲，湧現大量豪宅配置醫學級空氣净化系統

專家認為，房地產開發商從他人的不幸中看到了商機

空氣污染嚴重 印度富人「付費呼吸」

據Wired報道，由於嚴重的空氣污染，印度富人開始「付費呼吸」（Pay-to-Breathe）。

報告顯示，印度幾乎所有人口都暴露在高於世界衛生組織標準的污染中

2019年，空氣污染造成約160萬印度人死亡

空氣污染每年給印度造成1500億美元的損失

然而，印度富人卻在為呼吸付費，創造了一個蓬勃發展的空氣凈化器市場，預計到2027年將增長35%，達到5.97億美元。

空氣凈化器品牌已經成為印度中產階級共同話題

富人們來往於安裝了空氣凈化系統的住宅和商場之間

連汽車都配備空氣凈化系統

各大空氣凈化器品牌邀請運動員、寶萊塢明星代言，在當地媒體以及社交平台大量投放廣告

一些酒店和寫字樓，甚至將空氣質量不同作為賣點：這些地方工作的保安、服務員、門衛都無法呼吸到客人享受的新鮮凈化空氣。

印度理工學院教授Suryakant Waghmore表示：「我們正在使一個幾乎不重視自然和自然權利的世界正常化⋯⋯空氣凈化器成為階級特權，而公衆卻只能任其腐爛變質。」

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「空氣正被當作奢侈品來售賣」

空氣成為富人的奢侈品，不僅僅出現在印度。在美國，疫情後，有錢人對通風以及清潔空氣開始抱有極大熱情。

John Roe是豪宅樓盤Charlotte的設計師，這是一座7層的獨棟公寓。在宣傳主頁，它們標榜自己為「紐約有史以來最健康、最可持續的公寓⋯⋯每套住宅每小時都會更換一次新鮮過濾與紫外綫消毒的空氣。」

這棟豪宅以Roe的女兒命名。他還配置了一款手機APP，讓居民可以把控自己的呼吸。

Roe向The New Republic表示：「當你在睡覺時，空氣聞起來就像在露營，因為新鮮空氣會被快速送進室內。」因為空氣好，連室內的綉球花花期都更長了。一般來説，綉球花被剪下插在花瓶裏最多幾天就會枯萎，而在他的公寓裏，綉球花可以保證近2周的活力。

官網顯示，Charlotte的公寓每套售價在885萬美元~1700萬美元不等（6900萬元~1.33億元）。

「空氣正被當作奢侈品來售賣。」馬薩諸塞大學教授Richard Peltier表示。僅僅是紫外綫消毒技術，基礎呎價便為800～900美元（6200元~7000元），而Charlotte的造價甚至能上升到1200美元（約9400元）。

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始於疫情 「開發商從他人不幸中覓商機」

在紐約，富豪對於空氣質量的癡迷始於疫情期間。在當時，通風就是王道：大量的室外空氣可以防止病毒的傳播。

企業則會利用危機製造的困擾銷售新產品。伯爾尼大學研究員Christine Eriksen表示，「房地產開發商從他人的不幸中看到了商機。」

後疫情時代，「良好的空氣呼吸體驗」幾乎成為豪宅標配。不少開發商將其作為賣點，吸引富豪置業。

普通的空氣净化系統已經無法滿足需求：芝加哥的Elevate大樓宣稱在公共區域安裝醫院級空氣過濾器，並用移動式消毒設備對每間公寓消毒。

學術期刊《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）研究顯示，凈化空氣的巨額成本並沒有讓富人望而卻步，他們會更關注霧霾事件；當出現霧霾時，那些生活在富裕地區的人會在網上搜索更多關於空氣質量和健康保護的信息，也更有可能呆在家裏，對窗外所見抱有負面情緒。

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撰文︰涂宇佳

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