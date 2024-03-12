高利率會窒礙基建投資嗎? ESG三大持份者未來商機

▲ 若能更為嚴謹地著眼可持續發展的金融機會，為內部收益率進行深入評估定能帶來投資機會

對可持續性和氣候轉型的關注仍然是全球熱話。多間機構估計全球實現零排放所需的年度資本投資高達9.2萬億美元。較保守的預測亦指2030年前數字將超過以上金額的一半，即每年4.9萬億美元。而即使重整棕色資產，實現零排放所需的投資與我們目前的投資趨勢間仍存在差距。

高利率將是綠色投資試金石

氣候辯論中的大多數資金分配決策牽涉大量持份者，包括傳統企業和初創公司這一類需考慮自身利益的商業機構。多年來的歷史性低利率，加上間中對「綠色」領域的狂熱已導致大量支出並數度形成泡沫、承諾落空和瓶頸的情況。而未來通脹引發的高利率將是斷定前路的試金石。

三大持份者未來商機

政府與投資者均責無旁貸。前者或推出鼓勵措施，讓公司朝正確方向發展；但最終仍是由投資者決定哪些公司值得獲持續的支持並邁向成功。同時，世界將繼續探索不同技術在相關鼓勵措施下所達致的成效。未來社會不僅會專注於投入氣候適應和減緩項目的資金數目，還會更著重知識的增長以分析在綠色領域所投資本的有效性，從而作出更好的投資選擇。換句話說，在資本具有成本的新時代，抵銷和適應氣候變化的投資必須具顯著的正面回報。

投資者

面對有限資金而又龐大的需求，投資者必須更謹慎地選擇所融資的公司與項目，從評估該公司對客戶、供應商、監管機構和員工之了解的基礎上作出決策。這些持份者對為最有迫切需求的領域帶來有效的產品和服務中發揮重要作用。我們預計那些在早期考慮到現實世界情況並經受監管機構和投資者審查的項目和投資將受惠。

政府

高利率將對各項政府支出造成嚴重壓力。隨著政府非強制性開支的減少，氣候適應和預防項目將變得更少。此外，新興經濟體的基建投資不足令受影響人數規模擴大，而未來高利率貸款亦令社會難以迅速變革。政府或許尋求當地機構協助小型修補工作，但能夠承接大型基建項目的市場參與者似乎越來越少。所以，那些能早著先機並讓最多人受助的公司將突圍而出。

公司

公司需要對利率長期維持較高水平做好準備，因為高負債將限制公司的轉型能力。那些希望競爭合約的公司必須具有良好管理品質的聲譽、交付記錄並過人的研發和人力資本能力，而健康的資產負債表和債務管理也是必需的。

高利潤率的技術將為低可用資金成本的公司帶來韌性和機遇，並在基建設計和建造方面發揮功用。大多數環境項目在聘用科學和工程專家前都需要對歷史數據和地理空間進行深入分析。我們逐漸發現這類可持續性諮詢的短缺及其商機。

另外，許多監管措施正在生效，旨在推動氣候轉型或提高商業解決方案的可靠度。雖然措施為所有市場參與者帶來龐大的合規成本，但總比氣候變化導致更高的能源價格和能源中斷風險好。

雖然目前很多可持續發展工作僅被視為研發或表面績效措施，但若能更為嚴謹地著眼其金融機會，為內部收益率進行深入評估定能帶來投資機會。

【關於作者】Jake Walko是尚渤投資管理公司ESG投資和全球投資管理總監，致力於推動在公司產品中進一步納入環境、社會和公司治理考慮因素。他是一位特許金融分析師並持有由美國金融監管局頒發系列7和63的證書。

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