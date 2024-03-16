34歲IT女才俊棄近百萬年薪　赴法國當甜品學徒　收入僅原先五分一卻更快樂：準時收工不用OT！

▲ 34歲IT女才俊棄近百萬年薪 赴法國學整甜品 收入僅原先五分一卻更快樂：可以不用OT！

要你放棄逾10萬美元（逾78萬港元），去做人工僅原先五分一的工作，你願意嗎？

以上是34歲的前行政助理Valerie Valcourt的決定，她一年多前辭去資訊科技職位，現在於法國南部製作麵包糕點等甜品。

雖然收入大減，但Valcourt卻比以前更快樂，當中最開心的大發現是法國職場原來可以不用加班。

她在社交媒體分享30多歲才轉行的經歷感想︰

不要被社會欺騙，讓你以為現在重新開始已經太遲，或者你必須選擇一條既定道路。

收入高但自我形象低

毅然劈炮卻因一事後悔...

2020年，剛30歲Valerie Valcourt絕對稱得上是IT界的年青才俊。

在西雅圖的大型科技公司工作，她扣除獎金和股權後的收入剛超過10萬美元（逾78萬港元）；雖然已經半隻腳踏入財富自由，但Valcourt自覺人工高卻地位低，不禁懷疑人生︰

我到底可以做甚麼，才會為我帶來快樂？

Valcourt一直想前往外國的烹飪學校就讀，僅做了少些網絡研究後，她便一時興起向一間法國學校提交申請，更在2020年10月獲錄取，不久後辭職。但這卻是大錯特錯的一步：她沒有足夠積蓄；當時也未意識到辭職帶來了精神上的損失。

個人財務以至身心狀態根本還未準備好留學，Valcourt被迫將烹飪學校擱置一旁，重投職場以解決問題。

撞板後一步步籌備

再精準出擊

Valerie Valcourt仍未放棄法國夢，但第二次挑戰，她更為小心，做了以下部署︰

部署（一）：增加儲蓄

她需要提高積蓄一倍至約2萬美元，才能維持學師期間的生活所需；為加速儲蓄，Valcourt接受了新一份行政助理工作，又從西雅圖搬至紐約，最後搬到康乃狄克州與家人同住以慳錢。

部署（二）：向前輩取經

Valcourt目標是尋找一間能讓她透過實習計劃，同時學習法文和烹飪技術的學校。她前往法國南部烹飪學校Gastronomicom，並在Instagram上聯繫該校一位舊生，向對方取經。

最後，她鎖定了留學路向，預算如下︰

兩個月烹飪課程，學費4,300歐元（約3.7萬港元）；

一年烹飪、糕點、法文及實習課程，學費1.87萬歐元（約16萬港元）。

Valcourt表示，她不需要任何烹飪知識就可以報名——『他們只想要熱情的人。』

既然財政上可以負擔，她於2023年1月正式移居法國，開始為期三個月的速成課程，包括強化甜品製作課程和法文課程。隨後進行了為期四個月的實習，最終她總共支付了約1萬歐元學費和1,800歐元住宿費，合計約10萬港元。

人工僅原先五分一

不用OT更愉快

Valerie Valcourt順利地完成課程，她的第一次實習延長六個月，然後獲聘為法國伊澤爾橋Maison Chabran餐廳的全職甜品助理。仍在學師階段，她這份工作有苦，也有樂，但樂比苦多：

法國學師之苦：人工僅原先五分一

她的年收入約2萬歐元（約17萬港元），薪酬是以前IT工作的約五分一。

法國學師之樂（一）：僱主包住宿

僱主目前為她提供季節性住房，至少到4月新一期實習生班開始為止，所以尚有時間儲錢。

當她最終要搬出去自住時，預算為單個工作室支付約300歐元月租，或一房公寓500歐元。

法國學師之樂（二）：親力親為的充實感

Valcourt表示，她的甜品製作職務中最好的事情是學習新技能和用手工作。

回想起來，她慶幸自己第一次嘗試報讀烹飪學校的沒有成功，因為她需要更多時間來建立心理自信：「在廚房內可不是鬧著玩的！」

法國學師之樂（三）：不用開OT

她和法國同事們努力工作，Valcourt卻對他們按章工作、準時收工的心態感到驚訝，這是她以前難以想像的︰

法國人非常堅決地不加班，該停下來的時候就要停了。回家休息。

法國學師之樂（四）：居留權已獲保障

烹飪學校和僱主幫助Valcourt獲得了留法所需的工作簽證，她非常感恩；目前更與她的公司簽訂了永久僱傭合約。因着居留權已獲保障，Valcourt更能安心工作。

雖然沒有定下五年計劃，但總體上希望學習盡可能多的烹飪和甜品製作技術、遊覽法國。而她下個目標是：儲錢買車，鄉村自駕遊。

給有意轉行者的建議

Valerie Valcourt給他們的最佳建議是︰

每日探索自己喜歡做甚麼；

並將你想做的事情視為愛好；

將之與受人錢財或為自己糊口的工作分開考慮。

而以上三大思考方向，可以細分為以下五個問題拆解︰

你對目前的工作有何看法？

那你之前的工作呢？又覺得點？

工作中你最不喜歡的地方是甚麼？

你能找到一份沒有這種缺點的新職業嗎？

還是你必須克服不相容的問題？

最後，她提醒大家不要給自己太大的壓力，要一次過一切問題都搞清楚。

當事情變得困難時，朋友、家人和同事形成良好支援系統去為你分憂，是很大助力。

如果你正處於那種想要弄清楚自己行事目標為何的階段，請將之視為一個能夠探索的機會，不要消極看待； 帶着好奇心去看待，對讓你興奮的事物持開放態度並專注其中，這是一種非常好的開始方式。

撰文：黃正軒

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