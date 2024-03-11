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自選保險計劃3大優勝點 靈活應對生活挑戰

博客 20:00 2024/03/11

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自選計劃以一份保單管理多項保障，保單到期時可一併續保

一般保險（General Insurance，或簡稱GI）乃常見的保險種類，有別於人壽保險提供身故保障，一般為因意外導致的人身傷害、財物損失、第三者責任等提供保障。其涵蓋範圍廣闊，往往與生活息息相關，如家居、旅遊、家傭、汽車、寵物等。我們可從以下一些生活相關的統計數字了解更多：

根據保險業監管局數據[1]，2023年兩宗極端天氣事件—颱風蘇拉和黑色暴雨的索償總額高達19億港元，當中財產損壞佔索償總額86%。

知名旅遊平台的調查結果[2]顯示，近7成受訪者計劃今年外遊2至4次，比去年調查上升1倍多；計劃外遊3次或以上的受訪者更達4成，可見港人喜歡出外旅遊，外遊次數將會越趨頻繁，旅遊保障絕對不能忽略。

根據政府統計數據[3]，截至2022年底，全港有接近34萬名外傭。隨著未來人口結構改變，尤其是聘用外傭照顧長者的需求日增，預期到2046年外傭人數將大幅上升至56萬人[4]，家傭保險需求有增無減。

隨著大家對風險管理和保障意識不斷提高，這些數字提醒我們生活存在著不同的風險，然而，我們可透過保險做好風險管理。若能及早選購一份切合生活需要的一般保險，便可在關鍵時刻發揮作用，保障自己和摯愛家人。

單一計劃vs自選計劃

傳統上，保險產品一般以保障類型劃分，通常一張保單僅包含單一計劃，提供固定的保障範圍和保額。然而，每個人在不同的人生階段，都會面對不一樣的風險和挑戰，對保障需求亦可能隨之而改變，而需要增添其他種類的保障。但都市人生活繁忙，要同時管理多張保單，並非易事。有見及此，有保險公司在產品設計上與時並進，突破傳統界限，以「自由配搭」的概念，打造保障全面的自選保險計劃，一份保單即可涵蓋和管理多種保障，例如家居、旅遊、家傭、出租物業、個人意外、網購風險以至高爾夫保險等，在產品配搭和保費預算上均提供個人化選項，具高度便捷、靈活性和自主性，有超過20多種保障選項，讓客戶可因應自己的需要揀選和搭配合適的自選保險計劃及賠償額。

以下筆者概括了自選計劃較單一計劃的三大優勝之處，讓大家投保時納入考量。

  • 1. 一站式提供多項保障

自選計劃涵蓋不同保險類型，一份保單提供多個保障選項。客戶可按照人生階段所需和生活模式，一站式配搭出個人化的保障組合，360度全方位保障日常生活中的每個範疇。即使日後有其他需要，亦可更改保障組合，應付生活轉變。

  • 2. 自選保障級別、保額

客戶可因應預算，隨意自選保障級別、為個別保障項目自選保額，甚至為自己特別關注的範疇添加保障等，日後再按需要作出調整，讓每分每毫均能用得其所。由於自選計劃以組合形式購買，保費往往比單獨購買較為相宜。

  • 3. 統一管理保單

現今都市人生活忙碌，未必有時間選購和獨立處理多份保單，加上每張保單於不同時間購買，生效期各有不同，或有機會因忘記續保而失去保障。自選計劃以一份保單管理多項保障，劃一保障期，保單到期時可一併續保，非常方便，讓客戶可以了無顧慮享受生活。

註：

[1] 保險業監管局 - 極端天氣事件彰顯保險提升社區韌性的社會功能 （ia.org.hk）

[2] Klook 發布年度大型問卷調查結果《2023 港人旅遊玩樂喜好》 96%港人未來 1 年內外遊創新高 1/3 港人年均外遊消費高達 3 萬 - Soft News

[3] 話你知/全港34萬外傭　菲印佔97% （takungpao.com.hk）

[4] Hong Kong Population Projections 2022-2046 香港人口推算 2022-2046 （censtatd.gov.hk） p.48

【關於作者】周小斐 （Sylvia）為藍十字首席市場總監，在香港和大中華地區擁有20多年品牌推廣、業務開拓以及產品營銷的豐富經驗及專業知識。自加入藍十字以來，Sylvia致力推動和落實公司的企業傳訊、品牌營銷策略計劃以及產品研發項目。此前她曾服務於金融及消費產品等不同行業，並擔任高級行政職位。

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撰文 : 周小斐 藍十字首席市場總監

欄名 : 保障「啱啱好」

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