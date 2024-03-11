Costco進貨3倍價賣出 年收入百萬 賺快錢的熱門投資 1萬元可起步？

▲ 自動販賣機理財？Costco、山姆進貨3倍價賣出 有人擁51台機器年入逾百萬

本金有限，如何獲取被動收入？美國人開始用自動販賣機理財。他們用極少的本金購買二手機器，再從Costco、山姆超市進貨並加價放入機器内——有人已經用這一招年入逾百萬。

「自動販賣機理財」，成了美國普通人躋身中產，財務自由的新希望。

自動販賣機已經成為美國人賺快錢的熱門投資對象

較少的本金、省時省力，利潤巨大，投資販賣機吸引大量美國工薪階層

Jaime Ibanez表示，「只要勤奮，加上一點點運氣，任何人都能將零食變成財富。」

23歲擁51台販賣機 山姆進貨3倍價賣出

Jaime Ibanez也許是互聯網最著名的「自動販賣機理財者」之一，他坐擁逾50萬粉絲。在一條視頻裏，他從自動販賣機裏掏出大把鈔票：「看看我一周靠自動販賣機賺了多少錢！」

「只要勤奮，加上一點點運氣，任何人都能將零食變成財富。」23歲的Ibanez目前已經擁有51台自動販賣機，他為它們囤貨並獲利。

據Business Insider報道，他在擁有逾40台機器時已經年入13.5萬（106萬元）美元，此外還有教授他人投資販賣機的10萬美元（78萬元）額外收入。

「自動販賣機」已經成為美國人賺快錢的熱門投資對象：所有人都幻想能更快、更容易地賺錢。他們押注在自動販賣機上，將其作為向上流動的門票，期望能以此實現財務自由——自動販賣機和被動收入作為關鍵詞綁定在一起，2019～2023年出現次數在IG上增加了6倍。

自動販賣機生意的啟動資金低、盈利模式也很簡單：

只需要花1500美元（1.2萬元）購買一台二手販賣機

將其裝滿你從Costco、山姆超市採購的商品

然後只需要定期檢查收錢即可

一台機器的零食或飲料價值每月可達200～300美元（1500～2400元）

每種產品機主會設置2～3倍的售價

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3台機器月入6000元 冀擴大規模財務自由

2023年春天，30歲的卡車司機Rob Smith用4000美元（3.1萬元）購買了他的第一台販賣機、信用卡讀卡器以及一大堆零食和飲料。

現在，他已經有了4台販賣機。他每周花3～5個小時管理他前3台機器，它們每個月帶來約1500美元（1.2萬元）的收入，相當於逾750美元（6000元）的利潤。

「即便淩晨4點時我在睡覺，我依然可以銷售商品。」Rob Smith向華爾街日報表示，「無論我是否在場，那台機器都會持續工作。」

他希望將手下的自動販賣機拓展到30台，然後辭去工作。

Smith意識到買房的目標只靠自己的工資遙不可及，他開始尋找額外收入。當時，一位同事向他抱怨自動販賣機出了故障，但依然使用這台機器。「他還是放了2美元進去，當時我想，我得盡快買一台販賣機。」

Smith在社交平台上學習經營之道，不少販賣機供應商甚至推出付費課程。Smith曾違反討論組建議，在販賣機上上架了橘子梳打，最後他和家人不得不自己喝掉整整3打。

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若選址不佳 收入極其被動

然而，販賣機生意並非能讓你完全高枕無憂：想要盈利，選址非常重要，如果機器安置在缺乏飢餓的人群的地方，可能將一無所獲。不少機主將販賣機放置在健身房、運動場附近，並向場地所有者繳納一定比率費用，來佔據黃金位置。

Hakes夫婦在YouTube上看到了相關業務的視頻，但實際去放置自動販賣機時卻連續被拒2次——曾經有健身房經理就要同意他們安放販賣機，直到他們表示自己並沒有運營販賣機的經驗。屢次受挫後，他們在新的面試時，謊稱已經有過好幾台販賣機。

Hakes夫婦在自動販賣機上的投資大概為2500美元（2萬元），每周還要花20～30個小時運營。目前每周的收入為30美元（234元）左右。

在此之前他們已經更換過好幾次放置地點，他們顯然對這個程度的收益並不滿意，「收入太被動了，因為它們並沒有賣出很多東西。」

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賣魚賺錢 還是賣魚鈎賺錢？

自動販賣機的競爭也同樣激烈。美國國家自動銷售協會（National Automatic Merchandising Association）數據顯示，美國有300萬台自動販賣機，這是一個價值182億美元的產業，平均每台機器一個月產生525美元（4160元）的收入。

網紅Jaime Ibanez在經營自動販賣機業務的同時，也在售賣如何運營機器的課程，售價約1000美元（7800元）。弗吉尼亞大學教授Lana Swartz表示：「有一個笑話說，如果有人製作關於某個領域的創業課程售賣，表示這個領域已經飽和了」。

「走所謂的正確道路並不會使你躋身中產階級，這種感覺越來越真實⋯⋯如果舊規則不再適用，人們會尋求新的規則取得成功。」Swartz表示。

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撰文︰涂宇佳

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