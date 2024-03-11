▲ 普通人不該模仿富有投資者的3大理由 專家：被動投資回報最可靠

當一般人學習如何做好某件事時，第一直覺往往是參考成功人士。然而，在投資方面，個人理財教育專家Dana Miranda 在《商業内幕》撰文指出，普通人想致富，不應該模仿富有投資者。

Miranda表示，一些投資App聲稱，它們能令普通投資者輕鬆模仿富有投資者和專業投資組合經理的活動，讓任何人都可以像富人一樣進行交易。她對這些説法持高度懷疑的態度，並提出3大理由：

1. 最富的投資者一開始就很有錢

她認為，股票市場並不適合所有人。根據美聯儲的數據，美國最富有的10%家庭擁有股市近67%的財富。人們可能看似平等地進入市場，但只有少數人從中獲得真正的利益。

這是因為他們首先投入的資金最多。

就像賭博一樣，投資的最大收益來自於最大的風險，但最大的損失也來自於最大的風險。通過承擔這些風險而獲勝的人，首先是那些能夠承受損失的人。

你不應該模仿他們的行為，除非你同樣能承受失去所有投資的風險。

2. 投資App是為了交易而非儲蓄

Miranda將投資者分為兩類：交易者和儲蓄者。前者投資是為了變得更富有，後者投資是為了長期財務安全。大多數人都是儲蓄者。例如，如果你通過退休基金計劃為 為退休儲蓄，那你就是儲蓄者。即使大多數為提前退休或經濟獨立而積極儲蓄的人也是儲蓄者。

但是，大多數投資App是旨在讓用户像交易員一樣行動： 它們鼓勵你挑選個股、頻繁交易並密切關注其表現。

她表示，有錢可輸的富有投資者可能會享受這種遊戲的快感，但任何可信的財務顧問都會告訴你：

這不是為未來儲蓄的最安全甚至最有利可圖的方式，尤其是如果你對商業或金融市場幾乎一無所知的話。

3. 被動投資回報最可靠

Miranda說，即使你擁有專業交易員的全面金融知識，主動交易也很可能不是你的最佳選擇。

主動管理的投資基金經常無法跑贏大盤，而這些基金是由專業的全職股票經理管理的。

被動追蹤標普500等股票指數活動的指數基金更有可能獲得正回報。另外，它們的費用也較低。

除非你的投資是為了獲得大贏大輸的快感，否則就不要再從那些已經很富有的人那裏尋求致富的投資策略了。

Miranda指出：記住，你的投資不是遊戲，而是你的儲蓄。如果你要把它們投入市場，那就為你的畢生積蓄尋找安全、穩定的基金。這樣當你需要的時候，它們才有可能出現。

撰文：葉雨

相關文章：

30歲經濟獨立的女性 都有5個共通點：少給感情花錢、別執著保守投資

財富自由夢已死？投資專家︰貧富懸殊加劇 沒股票就被拋離 「近百萬年薪僅夠買必需品」

龍年投資三宜一忌！忌孤注一擲 宜留意板塊的長期價值

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App