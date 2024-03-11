奧斯卡2024｜獲提名都有獎攞　禮品包價值140萬勁豐富　包括豪華雪山之旅及扭計骰？

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2024年度奧斯卡得獎名單新鮮出爐，大眾焦點落在《奧本海默》（Oppenheimer）橫掃七個電影獎項，還有以下一些超震撼結果...
或者沒有很多人留意除了最高殊榮「小金人」外，奧斯卡頒獎禮主持以及逾20位台前幕後獲提名者均會獲得隆重禮物——價值18萬美元（約141萬港元）的禮品包一個：
- 此「福袋」內容豐富，禮物逾50件，從五萬美元雪山之旅到15美元的扭計骰俱全；
- 所以就算得獎落空，都不致於完全空手而回吧。
「豪華福袋」單計運費已6,600港元
美國市場營銷公司Distinctive Assets在每屆奧斯卡都會為最高殊榮的獲提名者分發禮品包，這個「人人有獎分」（Everybody Wins）的傳統已踏入第22年。
今年的「禮品包」價值約18萬美元，裝滿逾50件禮物。在了解內容前，其尺寸之大已令人膛目結舌。所以比起禮包或福袋，稱之為「禮品喼」也許更加貼切。Distinctive Assets創辦人Lash Fary接受CNBC查詢時，形容獎品規模驚人：
獎品逾50種
價值140萬港元
言歸正傳，Everybody Wins禮包價值約18萬美元，以下是逾50件禮物的部份內容和其價值：
最值錢：瑞士Chalet Zermatt山頂木屋三晚住宿
該木屋位於瑞士著名渡假村策馬特（Zermatt，又譯采爾馬特），是世界滑雪獎「最佳滑雪木屋」的衛冕冠軍場地。是次禮包內一張價值5萬美元邀請函，供予得獎者和最多九名客人為期三日的木屋使用權：
撰文：黃正軒
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