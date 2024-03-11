奧斯卡2024｜獲提名都有獎攞　禮品包價值140萬勁豐富　包括豪華雪山之旅及扭計骰？

▲ 奧斯卡2024｜獲提名都有獎攞 禮品包價值140萬勁豐富 包括豪華雪山之旅及扭計骰一枚？

2024年度奧斯卡得獎名單新鮮出爐，大眾焦點落在《奧本海默》（Oppenheimer）橫掃七個電影獎項，還有以下一些超震撼結果...

最佳導演：基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）憑《奧》片首度獲得；

最佳男主角：斯里安梅菲（Cillian Murphy）憑《奧》片封帝；

最佳女主角：愛瑪史東（Emma Stone）憑《可憐的東西》（Poor Things）再戴后冠；

最佳男配角：Iron Man羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）憑《奧》片奪得；

最佳動畫長片：宮崎駿《蒼鷺與少年》。

或者沒有很多人留意除了最高殊榮「小金人」外，奧斯卡頒獎禮主持以及逾20位台前幕後獲提名者均會獲得隆重禮物——價值18萬美元（約141萬港元）的禮品包一個： 此「福袋」內容豐富，禮物逾50件，從五萬美元雪山之旅到15美元的扭計骰俱全；

所以就算得獎落空，都不致於完全空手而回吧。

「豪華福袋」單計運費已6,600港元

美國市場營銷公司Distinctive Assets在每屆奧斯卡都會為最高殊榮的獲提名者分發禮品包，這個「人人有獎分」（Everybody Wins）的傳統已踏入第22年。

今年的「禮品包」價值約18萬美元，裝滿逾50件禮物。在了解內容前，其尺寸之大已令人膛目結舌。所以比起禮包或福袋，稱之為「禮品喼」也許更加貼切。Distinctive Assets創辦人Lash Fary接受CNBC查詢時，形容獎品規模驚人：

很少能裝進一個手提箱；

Distinctive Assets備有一款Olympia行李箱去藏戴，而且是該品牌製造的最大的滾動行李袋；

一些獲提名者的禮品喼，是直接寄送至他們家中；

另一些獲提名者則將其酒店資訊提供予Distinctive Assets，以便他們的禮品喼可以在頒獎禮結束後隨車攜帶；

如此尺寸和重量的包裹，光郵費已高達850美元（約6,650港元）。

獎品逾50種

價值140萬港元

言歸正傳，Everybody Wins禮包價值約18萬美元，以下是逾50件禮物的部份內容和其價值：

瑞士Chalet Zermatt山頂木屋三晚住宿：5萬美元（ 約39萬港元 ）；

）； 南加州Golden Door水療中心七日住宿： 2.4萬美元（約18.7萬港元）；

便攜式Schwank燒烤爐：1,350美元（約1.05萬港元）。

加拿大Elboque工匠手工製作手袋：335美元（約2,600港元）；

Helight紅光睡眠治療設備：139美元（約1,100港元）；

心靈學家Carl Christman現場表演：2.5萬美元（約19.5萬港元）；

扭計骰（50周年復刻版）:15美元（近120港元）；

Miage Skincare五件裝豪華禮品套裝：（約4,030港元）；

Cynosure收緊肌膚抗衰老微針療程：1萬美元（約7.8萬港元）。

最值錢：瑞士Chalet Zermatt山頂木屋三晚住宿

該木屋位於瑞士著名渡假村策馬特（Zermatt，又譯采爾馬特），是世界滑雪獎「最佳滑雪木屋」的衛冕冠軍場地。是次禮包內一張價值5萬美元邀請函，供予得獎者和最多九名客人為期三日的木屋使用權：

木屋樓高六層；

擁有可觀賞阿爾卑斯馬特洪峰（Matterhorn）美景的落地窗；

設有水療中心、駐場按摩治療師及天文台屋頂；

可享用由廚師準備的多道菜晚餐；

儲藏豐富的酒窖；

全天24小時司機服務。

撰文：黃正軒

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