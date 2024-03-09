30歲經濟獨立的女性　都有5個共通點：少給感情花錢、別執著保守投資

▲ 原來30歲經濟獨立的女性 都有5個共通點：別執著保守投資 少給感情花錢

30歲是一個很微妙的年紀：你已經徹底揮別初入社會的稚氣，但離真正退休還有相當一段距離，問問自己：你已經準備好邁入一個更成熟、更複雜的世界了嗎？

「經濟獨立」，這個也許老掉牙的詞在此刻卻至關重要——它能保證你在人生的新階段穩步向前。原來30歲經濟獨立的女性，都有這5大共通點︰

共通點1：明白經濟獨立的概念會隨著年紀變化

很多人會將經濟獨立等同於財務自由，因此覺得前者高不可攀。實際上，經濟獨立是一個隨著人生階段發展的概念。

晨星投資專家Shani Jayamanne分享了自己的經濟獨立觀的轉變過程︰

大學畢業時，經濟獨立=能夠支付房租以及生活費

工作結婚後，經濟獨立=有自己的儲蓄，可以自由控制自己的支出以及財務結構

有一定資本或退休後，經濟獨立=獨立於老闆，不再需要做打工仔

因此對於女性來説，每邁入一個人生新階段，都需要重新評估自己對於經濟獨立的定義。

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共通點2：不要為任何關係犧牲經濟獨立

為感情一擲千金，這聽起來像是學生時代才會發生的事情。但在中女的世界裏，相同的事情會換一種模式存在。

例如有人選擇將重心放在家庭，但卻放棄工作，屈身做家庭主婦

亦或者執著於社交，花太多錢組織飯局

又或者遇上強勢的父母，將太多收入上交家用

「擁有金錢就擁有關係的主導權」，這句話不無道理。當你為了一段關係、一段情感犧牲自己的經濟獨立時，就應該想到當對方抽身而出時自己將一無所有。而當你有了足夠的獨立儲蓄，即便在最壞的情況：家暴、走上法庭的情況下，經濟獨立都能讓你多出不少底氣。

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共通點3：準備應急基金以及保險

隨着年紀漸長，你會發現意外支出頻率飆升。同學結婚的人情禮金，父母的意外疾病，或者開車莫名其妙被撞。因此建立強大的應急基金至關重要，而健康保險以及一系列的意外保險可以為你提供財務保護，為突如其來的巨額支出兜底。

你可以預留3～4個月的生活費用作為應急基金。不要擔心現金貶值——這筆應急基金的最大價值就是讓你安心。

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共通點4：別再堅持保守投資

Jayamanne表示，女性更有可能進行保守的資產配置，但這樣是完全忽視了投資的力量。在人生的新階段，你需要重新審視你的資產配置組合——因為你現在已經有了一定的資產積纍，你的投資應該基於你想要達到的現實財務目標出發，而非習慣性的保守組合。

要明白，30歲，距離退休已經有一半，去探索更多樣的投資選擇，而複利的影響會極大地改善你未來幾十年的退休生活。

買車、買樓、結婚⋯⋯任何事情都可以成為你的財務目標，按照急迫程度將它們排序，再逐步將其實現。

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共通點5：保持健康 關注家人

無論如何，身體都是一切的本錢。20幾歲的活力與青春終究會沈澱下來，別再執著與那些眼花繚亂的美妝護膚產品。精簡自己的保養護膚組合，貴在精而不在多。

運動是普通人提高氣質的最快捷徑，養成健身運動的習慣，定期檢查身體，規律作息、健康飲食——畢竟，你擁有多少財產，取決於你能健康工作、創造財富多少天。

最後，別忘了多陪陪你的家人。當你愈來愈成熟，邁入中女門檻時，父母亦在不斷老去。現在的你已經有所積纍，不必太忙碌，多抽點時間陪陪你最愛的人。

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撰文︰涂宇佳

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