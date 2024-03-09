  • 16°C
香港時間 : 2024310日 (週日) 01:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

30歲經濟獨立的女性　都有5個共通點：少給感情花錢、別執著保守投資

個人增值 21:45 2024/03/09

分享：

分享：

原來30歲經濟獨立的女性 都有5個共通點：別執著保守投資 少給感情花錢 

30歲是一個很微妙的年紀：你已經徹底揮別初入社會的稚氣，但離真正退休還有相當一段距離，問問自己：你已經準備好邁入一個更成熟、更複雜的世界了嗎？

「經濟獨立」，這個也許老掉牙的詞在此刻卻至關重要——它能保證你在人生的新階段穩步向前。原來30歲經濟獨立的女性，都有這5大共通點︰

共通點1：明白經濟獨立的概念會隨著年紀變化

很多人會將經濟獨立等同於財務自由，因此覺得前者高不可攀。實際上，經濟獨立是一個隨著人生階段發展的概念。

晨星投資專家Shani Jayamanne分享了自己的經濟獨立觀的轉變過程︰

  • 大學畢業時，經濟獨立=能夠支付房租以及生活費
  • 工作結婚後，經濟獨立=有自己的儲蓄，可以自由控制自己的支出以及財務結構
  • 有一定資本或退休後，經濟獨立=獨立於老闆，不再需要做打工仔

因此對於女性來説，每邁入一個人生新階段，都需要重新評估自己對於經濟獨立的定義。

點擊圖片放大

共通點2：不要為任何關係犧牲經濟獨立

為感情一擲千金，這聽起來像是學生時代才會發生的事情。但在中女的世界裏，相同的事情會換一種模式存在。

  • 例如有人選擇將重心放在家庭，但卻放棄工作，屈身做家庭主婦
  • 亦或者執著於社交，花太多錢組織飯局
  • 又或者遇上強勢的父母，將太多收入上交家用

「擁有金錢就擁有關係的主導權」，這句話不無道理。當你為了一段關係、一段情感犧牲自己的經濟獨立時，就應該想到當對方抽身而出時自己將一無所有。而當你有了足夠的獨立儲蓄，即便在最壞的情況：家暴、走上法庭的情況下，經濟獨立都能讓你多出不少底氣。

點擊圖片放大

共通點3：準備應急基金以及保險

隨着年紀漸長，你會發現意外支出頻率飆升。同學結婚的人情禮金，父母的意外疾病，或者開車莫名其妙被撞。因此建立強大的應急基金至關重要，而健康保險以及一系列的意外保險可以為你提供財務保護，為突如其來的巨額支出兜底。

你可以預留3～4個月的生活費用作為應急基金。不要擔心現金貶值——這筆應急基金的最大價值就是讓你安心。

點擊圖片放大

共通點4：別再堅持保守投資

Jayamanne表示，女性更有可能進行保守的資產配置，但這樣是完全忽視了投資的力量。在人生的新階段，你需要重新審視你的資產配置組合——因為你現在已經有了一定的資產積纍，你的投資應該基於你想要達到的現實財務目標出發，而非習慣性的保守組合。

要明白，30歲，距離退休已經有一半，去探索更多樣的投資選擇，而複利的影響會極大地改善你未來幾十年的退休生活。

買車、買樓、結婚⋯⋯任何事情都可以成為你的財務目標，按照急迫程度將它們排序，再逐步將其實現。

點擊圖片放大

共通點5：保持健康 關注家人

無論如何，身體都是一切的本錢。20幾歲的活力與青春終究會沈澱下來，別再執著與那些眼花繚亂的美妝護膚產品。精簡自己的保養護膚組合，貴在精而不在多。

運動是普通人提高氣質的最快捷徑，養成健身運動的習慣，定期檢查身體，規律作息、健康飲食——畢竟，你擁有多少財產，取決於你能健康工作、創造財富多少天。

最後，別忘了多陪陪你的家人。當你愈來愈成熟，邁入中女門檻時，父母亦在不斷老去。現在的你已經有所積纍，不必太忙碌，多抽點時間陪陪你最愛的人。

點擊圖片放大

撰文︰涂宇佳

理財最前線
退稅減至$3,000？善用「退稅三寶」減輕負擔　報稅留意3個細節

相關文章：

職場女性興起學習德州撲克　從賭局中領悟5大商業技能

身價86億的歌后 Taylor Swift教會我們的7件事

27歲身家過千萬　女富豪從不吝嗇這3件事︰「辛苦賺來的錢，應用在喜歡的事情上」

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【高息股2024】港鐵派89仙逾5厘、置富逾9厘（附5厘高息股除淨日一覽）
2024/03/09
【高息股2024】港鐵派89仙逾5厘、置富逾9厘（附5厘高息股除淨日一覽）
子女成年仍同住　父母就該做後盾？5招斬斷「臍帶」　劃分財務界限　
2024/03/08
子女成年仍同住　父母就該做後盾？5招斬斷「臍帶」　劃分財務界限　
「朋友人工高過我...」 收入差距大　談錢傷友情？5項建議調整心態
2024/03/03
「朋友人工高過我...」 收入差距大　談錢傷友情？5項建議調整心態
1500萬想提早退休？太天真！專家點出3大盲點：別毀了你的人生
2024/03/01
1500萬想提早退休？太天真！專家點出3大盲點：別毀了你的人生
「利好消息不一定令股價上漲」︰8位頂尖投資家的最慘痛教訓
2024/02/20
「利好消息不一定令股價上漲」︰8位頂尖投資家的最慘痛教訓
保險種類 汽車保險 旅遊保險 危疾保險 保險產品 醫療保險 消費種類 退休金 退休基金 財富及退休規劃

下一篇文章

【高息股2024】港鐵派89仙逾5厘、置富逾9厘（附5厘高息股除淨日一覽）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款