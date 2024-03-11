環球市場四大正面趨勢　短期波動外的長線投資機遇

▲ 科技、醫療保健及其他領域的正面趨勢將為企業和投資者帶來機遇

面對烏克蘭和中東的軍事衝突、中美局勢升溫，以及即將舉行的國際選舉，投資者難免感到焦慮。然而，科技、醫療保健及其他領域的正面趨勢為企業和有耐性的投資者帶來機遇，以下，我們希望分享對未來抱持信心的四大原因︰

1. AI帶來的生產力增長期剛剛開始

ChatGPT及其他人工智能（AI）工具的推出引起廣泛關注，繼而推動各個行業的生產力大幅擴張，削減成本並為企業和消費者創造效益。

投資者往往高估科技帶來的短期影響，並低估其長期作用，關鍵在於區分市場炒作與真正的投資機遇。ChatGPT發布至今已超過一年，絕非只是一個潮流用語。醫療保健、金融服務及零售業公司已經開始利用AI的潛力，實現複雜任務自動化、精簡工作流程並加快技術進步。

2. 更多股票將隨大市揚升

去年的股市走勢超出投資者預期，意外錄得強勁回報。2023年，反映廣泛美股市場的標普500指數飆升26.29%，MSCI ACWI全球（美國除外）指數亦上漲15.62%。

2023年，「七巨頭」（即Apple、Meta、Microsoft、NVIDIA、Amazon、Alphabet及 Tesla）在市場總回報中佔重大比重，與「七巨頭」相比，標普500指數內其他493家公司在過去兩年的回報普遍持平，國際市場亦出現類似的走向。

美國經濟好轉為廣泛公司的企業盈利帶來利好作用，華爾街分析員預期主要市場將在年內錄得盈利增長。「七巨頭」的亮麗表現或許有理據支持，這些公司創造龐大的經濟價值，並繼續處於AI及其他創新技術的前沿。然而，多個市場和行業同樣已出現創新企業，採取策略擴展其業務。在經歷2023年的反彈後，股市可能仍有上漲空間。

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3. 環球貿易發展 新興市場正崛起

近年來，中美緊張局勢升溫引發關稅及貿易限制，對環球貨物流通造成不利影響。新冠疫情更令情況惡化，揭示了供應鏈的嚴重漏洞。

為減少過度依賴單一環球供應鏈的風險，環球貿易自此經歷關鍵轉型，政府及企業積極建立貿易關係，當中許多屬於地區貿易。同時，越來越多美國公司轉向鄰國墨西哥作為替代貿易夥伴，與中國及其他主要製造地相比，墨西哥的勞工成本較為吸引，當地亦擁有豐富的自然資源，且鄰近美國，減少了物流方面的挑戰，此貿易關係有助提振區內經濟的整體發展。

事實上，墨西哥最近已超越中國成為美國最大的貿易夥伴。連同基建增長、政府資產負債表改善及環球供應鏈轉移，這些因素正為其他新興市場（包括印度、泰國、印尼、新加坡及其他經濟體）創造機遇。

4. 醫療保健業持續迎來突破

過去幾年，製藥及生物科技公司進入藥物研發的黃金時代，多種重大疾病的療法取得進展，有助延長壽命並改善生活質素。儘管創新是醫療保健業至關重要的價值推動因素，但並非所有創新都能成功。投資者必須慎重考慮其他因素，包括公司整體研發項目的潛力、管理層質素及其療法的潛在市場規模，以作出適切的投資決定。

總而言之，市場在短期內可能會受壞消息影響而波動，但長遠價值取決於企業的基本因素，專注於財務目標的投資者，更有機會把握長線投資機會。

【關於作者】

Carl Kawaja 為資本集團的股票基金經理，擁有36年投資經驗。Carl持有美國哥倫比亞大學（Columbia）工商管理碩士學位及布朗大學（Brown）歷史學士學位。

Jeff Garcia 為資本集團的股票投資分析員，負責研究拉丁美洲的非必需消費品及必需消費品、金融、醫療保健及資訊科技公司。他持有美國史丹福大學（Stanford University）學士學位。

Jared Franz 為資本集團的經濟師，擁有16年行業經驗。他持有美國伊利諾大學芝加哥分校（University of Illinois at Chicago）經濟學博士學位及西北大學（Northwestern University）數學學士學位。

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