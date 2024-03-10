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Bitcoin創新高　原來和4年一度「盛事」有關？上次竟升足6倍

個人增值 08:00 2024/03/10

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比特幣價格近日一度創新高，原來同即將發生的「減半」事件有關？今集《理財最前線》向大家介紹，這場4年一遇的「盛事」究竟是什麼。上一次減半後的一年，Bitcoin價格竟然升足5.6倍！即用2分鐘睇片︰

理財最前線
Bitcoin創新高　原來和4年一度「盛事」有關？上次竟升足6倍
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欄名 : 理財最前線

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