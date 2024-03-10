Bitcoin創新高 原來和4年一度「盛事」有關？上次竟升足6倍 個人增值 08:00 2024/03/10 分享： 分享： 比特幣價格近日一度創新高，原來同即將發生的「減半」事件有關？今集《理財最前線》向大家介紹，這場4年一遇的「盛事」究竟是什麼。上一次減半後的一年，Bitcoin價格竟然升足5.6倍！即用2分鐘睇片︰ 理財最前線 Bitcoin創新高 原來和4年一度「盛事」有關？上次竟升足6倍 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 退稅減至$3,000？善用「扣稅三寶」減輕負擔 報稅留意3個細節 2024/03/03 退稅減至$3,000？善用「扣稅三寶」減輕負擔 報稅留意3個細節 日本賞櫻｜未出發先賺獎賞 銀行換滙快閃優惠 300元Klook券／$388迎新 2024/02/25 日本賞櫻｜未出發先賺獎賞 銀行換滙快閃優惠 300元Klook券／$388迎新 龍年儲蓄大法！利是錢不亂花 學會這兩招 擺脫「月光族」宿命 2024/02/18 龍年儲蓄大法！利是錢不亂花 學會這兩招 擺脫「月光族」宿命 新春優惠情報 最高3萬元獎賞 咖啡買一送一 龍年消費有着數 2024/02/11 新春優惠情報 最高3萬元獎賞 咖啡買一送一 龍年消費有着數 電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎 留意3大細節（附派利是「公價」） 2024/02/04 電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎 留意3大細節（附派利是「公價」） 上升空間 投資策略 虛擬貨幣 比特幣