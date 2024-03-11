自僱人士須供強積金　三大供款注意事項

▲ 成為自僱人士的首60日內，須自行選擇強積金計劃及開立自僱人士帳戶

上班族開始新工作時，會由僱主為他們登記參加強積金計劃，和處理往後的強積金強制性供款。而作為自僱人士，雖然沒有僱主為他們處理強積金事宜，他們仍須於成為自僱人士的首60日內，自行選擇強積金計劃及開立自僱人士帳戶。

可按月或按年供款

自僱人士可根據個人情況及需要，參考不同受託人提供的銷售文件及基金便覽等資料，自由選擇適合自己退休投資目標的強積金受託人及計劃。與一般僱員不同的是，自僱人士可選擇按月或按年供款。若選擇以按月方式供款，自僱人士應以書面通知受託人每月的供款日期；若按年供款，供款日則是強積金計劃財政年度的終結日。

確定有關入息4種方法

受強積金制度涵蓋的自僱人士須定期向強積金計劃作出供款。供款額為收入的5%，並受最低及最高有關入息水平的限制。自僱人士可採用下列其中一種方法，確定自己的有關入息：

參考稅務局發出的最近期評稅通知書上的「應評稅利潤」，作為有關入息；

參考《稅務條例》第28條所界定的基本免稅額，作為有關入息；

向受託人作出入息聲明；或

以每年最高有關入息水平作為有關入息。

如自僱人士的業務虧損，他們可向受託人作出書面陳述，聲明其業務蒙受淨虧損，並停止支付強制性供款，直至有關入息回到 最低有關入息水平 為止。

終止自僱須及時通知受託人

若自僱人士終止自僱身份並回復一般僱員身份，他們必須在所參加的強積金計劃的下一個供款日或之前，以書面通知其受託人，聲明停止自僱日期，並按自僱期內的實際日數按比例計算須支付的供款額，並在供款期完結日前作最後一期供款。

積金局

熱線：2918 0102

www.mpfa.org.hk

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App