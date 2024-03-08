▲ 理財個案｜月入$12,000 家人勸買保險月供$1,550 是否合適？

保險可以幫助人應對突發事件，亦可以有儲蓄的效果。然而保險產品會耗費流動性，中途斷供會失去本金。因此月供幾多，很視乎每個人的財政狀況，今次個案的「社會新鮮人」想知月供金額超過人工的10分1是否合適，看看龔成是如何回應。

讀者︰

24歲

一個月人工12000

家用3000

開支3000

股票5000

依家屋企人話要我買保險，供18年儲蓄 （將來亦可作為對減醫療保費用）

自願醫保60萬額（可扣稅）（每傷病計）

癌症保障360萬 （保費只需$55/月）

供20年危疾50萬 （賠現金）保至100 歲

意外40萬

每月$1550左右。

你覺得使唔使買咁多保險？

龔成︰

其實保險要買多少額度真的很個人，但最重要是供款是自己能夠負擔的範圍。

保險在理財的計劃中扮演「防守」的角色。

原理就是將你某些不想承受的風險，轉嫁給保險公司。例如人壽保險的原理，是當一個人不幸過世，其家人會因此而失去經濟支柱，

若果想將「失去經濟支柱」這部分的風險轉比保險公司，就要買人壽保險。當家庭失去經濟支柱時，保險公司的賠償就會起作用，購買保險的人就用「保費」作爲代價。

在理財中，我們應該做到「攻守兼備」，保險是防守性產品，有購買的需要。我自己也有買，但買哪些類別，金額多少，就真的很個人化，要視乎你願意承受哪些風險，又有哪些風險想轉嫁給保險公司。

另外，由於保險只是一個防守性產品，因此不用買得過多，「足夠保障」便可。理財是一個配置的過程，當你做好防守後，就應該將資金，留作「進攻」之用，這樣對整個財富最為有利。

就你上述保險而言，除左儲蓄保，其餘都係有佢保障作用係度，但你留意翻以下幾點︰

1) 儲蓄保，即係儲蓄 + 純人壽保障。後者係有需要買，但前者好睇你投資能力同取態，如果你係好保守，你可以用佢儲錢，但始終佢增值能力好有限。否則，你咁後生我一般建議你買無儲蓄成份架"純人壽"。節省左架資金，去長線投資優質股。

2) 醫療，可以，記得盡早買。因為年紀大，健康差左就可能會貴左，甚至部份疾病不受保。

3) 危疾︰佢賠償係以一個指定金額計算，同醫療保不同。這筆賠償，無指定用途。

因此，危疾除了可用作抵銷部份醫療開支外，最重要係填補你因長期不能工作，所失去的收入。

由於危疾係一些大病，一般治療至休養，可能講緊係2-3年。所以，你可以用你2年左右年薪，作為基礎標準。

再按你現時和預期將來家庭開支狀況、保單條款等，再進行調整，咁就可以。

所以，保障去到360萬，好似有點多。

不過，睇翻你保費其實都幾平，建議你睇清楚保障範疇，唔好單單睇個保障額，例如有乜病保到、等候期之類。建議你去比較多幾隻危疾計劃，才作定案。

4) 意外︰唔係話必需，好睇你自己，如果工作上比較高風險，都可以考慮。

【本文獲龔成授權轉載】

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