  • 19°C
香港時間 : 2024309日 (週六) 00:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

理財個案｜月入$12,000　家人勸買保險月供$1,550　是否合適？

博客 17:30 2024/03/08

分享：

分享：

理財個案｜月入$12,000　家人勸買保險月供$1,550　是否合適？

保險可以幫助人應對突發事件，亦可以有儲蓄的效果。然而保險產品會耗費流動性，中途斷供會失去本金。因此月供幾多，很視乎每個人的財政狀況，今次個案的「社會新鮮人」想知月供金額超過人工的10分1是否合適，看看龔成是如何回應。

讀者︰

  • 24歲
  • 一個月人工12000
  • 家用3000
  • 開支3000
  • 股票5000

依家屋企人話要我買保險，供18年儲蓄 （將來亦可作為對減醫療保費用）

自願醫保60萬額（可扣稅）（每傷病計）

癌症保障360萬 （保費只需$55/月）

供20年危疾50萬 （賠現金）保至100 歲

意外40萬

每月$1550左右。

你覺得使唔使買咁多保險？

 

龔成︰

其實保險要買多少額度真的很個人，但最重要是供款是自己能夠負擔的範圍。

保險在理財的計劃中扮演「防守」的角色。

原理就是將你某些不想承受的風險，轉嫁給保險公司。例如人壽保險的原理，是當一個人不幸過世，其家人會因此而失去經濟支柱，

若果想將「失去經濟支柱」這部分的風險轉比保險公司，就要買人壽保險。當家庭失去經濟支柱時，保險公司的賠償就會起作用，購買保險的人就用「保費」作爲代價。

在理財中，我們應該做到「攻守兼備」，保險是防守性產品，有購買的需要。我自己也有買，但買哪些類別，金額多少，就真的很個人化，要視乎你願意承受哪些風險，又有哪些風險想轉嫁給保險公司。

另外，由於保險只是一個防守性產品，因此不用買得過多，「足夠保障」便可。理財是一個配置的過程，當你做好防守後，就應該將資金，留作「進攻」之用，這樣對整個財富最為有利。

就你上述保險而言，除左儲蓄保，其餘都係有佢保障作用係度，但你留意翻以下幾點︰

1) 儲蓄保，即係儲蓄 + 純人壽保障。後者係有需要買，但前者好睇你投資能力同取態，如果你係好保守，你可以用佢儲錢，但始終佢增值能力好有限。否則，你咁後生我一般建議你買無儲蓄成份架"純人壽"。節省左架資金，去長線投資優質股。

2) 醫療，可以，記得盡早買。因為年紀大，健康差左就可能會貴左，甚至部份疾病不受保。

3) 危疾︰佢賠償係以一個指定金額計算，同醫療保不同。這筆賠償，無指定用途。

因此，危疾除了可用作抵銷部份醫療開支外，最重要係填補你因長期不能工作，所失去的收入。

由於危疾係一些大病，一般治療至休養，可能講緊係2-3年。所以，你可以用你2年左右年薪，作為基礎標準。

再按你現時和預期將來家庭開支狀況、保單條款等，再進行調整，咁就可以。

所以，保障去到360萬，好似有點多。

不過，睇翻你保費其實都幾平，建議你睇清楚保障範疇，唔好單單睇個保障額，例如有乜病保到、等候期之類。建議你去比較多幾隻危疾計劃，才作定案。

4) 意外︰唔係話必需，好睇你自己，如果工作上比較高風險，都可以考慮。

【本文獲龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】印日台股續創新高仍值博? 南韓股市可追落後？滙豐何偉華分析亞洲及新興股市投資策略

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

理財個案 | 「千年蟹貨」點處理？30歲儲蓄僅10萬　如何止蝕重整股票組合？
2024/03/01
理財個案 | 「千年蟹貨」點處理？30歲儲蓄僅10萬　如何止蝕重整股票組合？
理財個案｜36歲女終還清債務　想45歲財富自由　如何用11萬實現提早退休？
2024/02/23
理財個案｜36歲女終還清債務　想45歲財富自由　如何用11萬實現提早退休？
理財個案｜34歲已供斷村屋　擁25萬儲蓄想辭工外闖　專家︰宜多儲少少錢
2024/02/16
理財個案｜34歲已供斷村屋　擁25萬儲蓄想辭工外闖　專家︰宜多儲少少錢
理財個案｜月入近4萬　手持3層物業想提早退休　如何增加被動收入？
2024/02/09
理財個案｜月入近4萬　手持3層物業想提早退休　如何增加被動收入？
理財個案｜欠按揭600萬　如何滾出1000萬退休　安享晚年？
2024/02/02
理財個案｜欠按揭600萬　如何滾出1000萬退休　安享晚年？
財務自由 產品 股票 儲蓄 保險公司 退休 自願醫保 癌症 保險產品 人壽保險

下一篇文章

長輩漸老 照顧者如何做好財務規劃？舒緩財務壓力4大方向
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款