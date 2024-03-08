港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期 3款高息推介勁賺$12,000 收息攻略 20:30 2024/03/08 分享： 分享： 這個星期銀行大推4個月存期，優惠多不勝數，今集《ET至高息》幫大家揀出3款高息之選，有一款收息達1.2萬元，仲有一款低門檻，絕對是「平民恩物」！即用2分鐘睇片︰ ET至高息 港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期 3款高息推介勁賺$12,000 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 定存再現20厘新高？高息定期存款邊間好 一個懶人包睇晒 2024/03/08 定存再現20厘新高？高息定期存款邊間好 一個懶人包睇晒 【定期存款2024】12個月4.2厘創長息新高！港元定存突現20厘｜特別存期328天收息$19,000 2024/03/08 【定期存款2024】12個月4.2厘創長息新高！港元定存突現20厘｜特別存期328天收息$19,000 定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率 被動收入不求人 2024/03/08 定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率 被動收入不求人 定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！現有資金4.33厘｜美元5.05厘 2024/03/08 定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！現有資金4.33厘｜美元5.05厘 定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹 2024/03/08 定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹 退休規劃產品 財富及退休規劃 退休 財富及資產管理 收息產品 儲蓄 儲蓄產品 港元定期存款 虛擬銀行 定期存款