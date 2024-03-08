  • 19°C
香港時間 : 2024309日 (週六) 00:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期　3款高息推介勁賺$12,000

收息攻略 20:30 2024/03/08

分享：

分享：

這個星期銀行大推4個月存期，優惠多不勝數，今集《ET至高息》幫大家揀出3款高息之選，有一款收息達1.2萬元，仲有一款低門檻，絕對是「平民恩物」！即用2分鐘睇片︰

ET至高息
港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期　3款高息推介勁賺$12,000
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

定存再現20厘新高？高息定期存款邊間好　一個懶人包睇晒
2024/03/08
定存再現20厘新高？高息定期存款邊間好　一個懶人包睇晒
【定期存款2024】12個月4.2厘創長息新高！港元定存突現20厘｜特別存期328天收息$19,000
2024/03/08
【定期存款2024】12個月4.2厘創長息新高！港元定存突現20厘｜特別存期328天收息$19,000
定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率　被動收入不求人
2024/03/08
定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率　被動收入不求人
定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！現有資金4.33厘｜美元5.05厘
2024/03/08
定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！現有資金4.33厘｜美元5.05厘
定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹
2024/03/08
定期存款｜1年期4.2厘、6銀行重返4厘｜20萬被動收入抗通脹
退休規劃產品 財富及退休規劃 退休 財富及資產管理 收息產品 儲蓄 儲蓄產品 港元定期存款 虛擬銀行 定期存款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款