行李永遠超重　銀包大出血？7條行李「瘦身法」　旅行旺季輕裝上陣！

▲ 行李額永遠超重 銀包大出血？7條行李「瘦身法」旅行季輕裝上陣！

日本櫻花季、清明節假期、五一假期接踵而至，不少朋友已經在規劃旅行了。然而，搭乘航班時的行李限額實在惱人——旅行想帶的東西太多，隨隨便便就超重，而購買額外行李額度，價錢不是一筆小數目。

3名旅行達人向華盛頓郵報分享了7條極其實用的行李「瘦身法」，如果你也在為打包行李而煩惱，不妨來看看。

秘訣1：別對非必需品手下留情

如果沒有旅行計劃，行李超重實在太簡單了。準備旅行幾天？當地氣候如何？你是準備吃米芝蓮3星餐廳還是街頭小吃？需要帶幾套內衣內褲？

Tom Stuker，全世界最常搭乘航班的人：目前裏程已經超過2300萬英裏。他有一個秘訣︰

不要按你腦海中無數個預想情況來打包行李，而是帶好你的必需品以及它的一個備份，並且保證是易於打理的。

如何定義「必需品」？請你誠實面對自己——如果你不喜歡鍛煉，就不要帶什麼運動服。以這種思路去反思你過去的旅行經歷：什麼是你絕對需要的？

旅行雜誌創始人Yolanda Edwards表示：「當你回到家時，你會説：『雖然其中的8件衣服我根本沒穿過，但我依然肯定我需要他們』——牢牢記住你犯過的行李錯誤，全力避免再錯。」

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秘訣2：選擇「實穿」的衣服減重

少帶行李並不意味著旅行你每天只能穿一樣的衣服。

「實穿」很重要：一件服飾作為一個單品，可以有多種搭配，用於多個場合。

「我理解很多人不喜歡重複穿搭，但是你不用以完全相同的方式穿戴它們，」空乘Ashlee Loree表示。「在時尚與旅行面前，可多樣穿搭就是一切，別忘了它還需要一定的舒適度。」

這些旅行專家總結了他們覺得最實用的衣著：

連體褲、連衣裙、圍巾

九分喇叭褲，既可以搭配西裝外套，對於長途飛行又足夠舒適

瑜伽褲，商務與休閑兼備

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秘訣3：找到適合你的摺疊方式

你習慣用哪種方式摺衣服？捲起來還是摺疊？大部分旅行者認為將衣服捲起來更節省空間，但更多人表示，兩者結合效果最好。

Edwards會盡可能捲起所有衣服，但那些更精緻的，需要熨燙的服裝，她會摺好放在所有衣服上方。Stuker會用塑料膜和衣架單獨打包一些衣物，再將剩餘的捲起來。

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秘訣4：使用收納包和壓縮袋

行李箱內的小收納包能使行李井井有條，騰出更多空間。Loree總是帶著收納包旅行，以便將髒衣服和乾凈的衣服分開放，此外她還有一個洗漱包。

壓縮袋也是一個不錯的工具，你可以將衣服分類放好，再將它們扔到一個更大的壓縮袋二次壓縮打包，可以將體積縮小到原來的一半左右。

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秘訣5：把最笨重的衣物穿在身上

鞋子是一個輕便行李的最大障礙。

Loree會用一個帶鞋袋的服裝包放一雙涼鞋和一雙輕便網球鞋。如果不用服裝包，最簡單的方法就是打開隨身行李包，將鞋子交曡放在最底部。

Edwards則建議在飛行當天將最笨重的衣服和鞋子穿在身上，以減少登機前航空公司稱重行李時的重量。

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秘訣6：減少洗漱用品

如果按照日常在家護膚的程序，你的行李箱很快就會爆滿。此外還應該注意，航空公司對噴霧、液體、含酒精（如香水）類洗護產品有嚴格要求，切記要檢查一遍。

Loree會專門購置自己常用洗護產品的旅行裝，你也可以考慮用產品小樣替代。實際上大部分洗護產品都能在目的地購買，大部分酒店亦會提供給住客。

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秘訣7：攜帶可摺疊的備用包

如果你的所有行李已經打包到極限，但你恰巧想在機場免稅店買幾瓶紅酒回家，那事情就難辦了。所以你應該帶幾個備用包以備不時之需——塑料袋，摺疊尼龍購物袋都可以。你可以把額外加入的東西輕鬆帶上飛機，而不用擔心佔用行李箱。

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撰文︰涂宇佳

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