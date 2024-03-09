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遊台注意｜台灣悠遊卡擬推手機貼紙　間接實現iPhone付款乘車

精明消費 09:00 2024/03/09

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台灣悠遊卡擬推手機貼紙 間接實現刷iPhone乘車

香港八達通、日本suica卡等交通卡已能加入Apple Pay，惟台灣悠遊卡一直未能實現刷iPhone乘車。飽受詬病之下，近日悠遊卡公司推出「悠遊卡貼紙」作為替代方案。

悠遊卡擬推手機貼紙  間接實現刷iPhone乘車

據聯合新聞網，悠遊卡至今因晶片格式不符蘋果公司要求，無法加入Apple Pay。悠遊卡公司曾表示，修改技術難度較大，全系統修改完成恐需10年。

該公司現回應，目前仍在與蘋果洽談中，這段期間「研發」了可貼在手機背面的「貼紙悠遊卡」，貼上後能用手機刷卡進站。它屬於SuperCard超級悠遊卡，每筆消費及儲值都不受一般悠遊卡的限制；能透過悠遊付App（EasyWallet App）增值，並查詢即時交易紀錄及餘額。

這種「貼紙悠遊卡（悠遊卡貼紙）」據報將進行第2階段測試，最快有望在今年年中正式推出。

點擊圖片放大

10年前有類似產品 台網友嘲「廢到笑」

聯合新聞網指，該公司2013年就有類似的「iPhone 4／4S悠遊手機貼」，只是沒有App增值功能。

台灣消費者似乎對新款悠遊卡貼紙並不買賬。據鏡新聞，許多台灣網友在社交平台吐槽：

  • 「不能iPhone感應，就研發貼紙假裝感應，真是廢到笑。」 
  • 「為何不拿膠帶把卡片黏在手機上？」
  • 「這跟沒錢買Pro，跑去買鏡頭貼一樣。」

撰文：葉雨

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