香港是「現金奶牛」？内媒：救活深圳死場　港人北上非現金消費逾86億

▲ 稱香港「現金奶牛」？内媒：深圳猛吸香港錢 北上非現金消費超86億

港人北上消費熱潮不斷，近日，内媒一篇新聞稿引網民熱議：文章稱直言香港為「現金奶牛」，引得深圳商家蜂擁而上，爭搶北上港人這塊「蛋糕」。

2023年港人北上非現金消費超86億，消費力之高可謂「現金奶牛」

港人「救活」將倒閉的深圳商場

港人北上與内地客南下的逆差長期存在

「香港這樣一個現金奶牛」

內媒真故研究所直言，對於深圳，尤其是福田、羅湖口岸的主要商圈來講，香港就像一頭「現金奶牛」。在美團、大衆點評上，這些區域的店鋪評論區一定會有香港人的評論，而當地商戶也適時推出各種針對港人的服務「分蛋糕」。

「現金奶牛」，是對港人在深強大消費力的比喻。中國銀行深圳分行數據統計，2023年港人在深圳的非現金消費總額超過86億元人民幣，按年升70%；總消費超過3500萬筆，按年升220%。

而在深圳統計局1月30日發佈的數據顯示，深圳消費價格逆勢增長，在全國整體物價下跌的情況下按年上漲0.8%。其中深圳消費品零售總額首次實現破萬億元人民幣，按年增7.8%。而「港人北上」被視為是拉動深圳消費的重要原因。

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深圳要倒閉的商場 被港人「救活」了

在內地社交平台，隨手便可搜到內地深圳居民感慨「深圳已經被港人攻佔」，內地網民甚至總結了如何辨別北上港人的攻略，他們稱港人有以下幾個特徵：

愛用現金

運動風的穿搭，鍾意波鞋

背雙肩包 一定會掛一瓶洗手液

港人北上消費力甚至將預計倒閉的深圳商場「救活」。2021年，深圳皇庭廣場因為所屬公司欠債27.5億元，先後兩次被掛牌拍賣轉讓未果，可以説是岌岌可危。而現在，皇庭廣場已經成為港人最常去的深圳商場之一，每日逾千名港人光顧。

雖在2023年年末，皇庭廣場因所屬公司皇庭國際的半導體等業務轉型失敗再陷查封風波，但為產權查封，經營活動依然蒸蒸日上。不少深圳市民表示，看到商場裏的火熱程度，完全沒想到會有債務危機。

現在，皇庭廣場已經成為深圳市民眼中的「港人專屬商場」：

港人果然救活了皇庭廣場⋯⋯好多年沒去皇庭，昨天去吃了個飯，發現人很多，吃飯的店也非常多，早已不是當年空落落的皇庭了。

來皇庭廣場可以練習粵語水平，餐廳不在乎貴的，反正港人都覺得便宜得離譜。

我就住在皇庭廣場附近，疫情的時候我還以為要倒閉了，熱門商鋪都沒幾個人去，我以為這個商場要完了，沒想到⋯⋯

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彭博：深圳Costco才是香港最熱門的新店

北上消費的熱潮同樣受外媒關注，彭博則直言：深圳Costco才是香港最熱門的新店。

Costco的首席財務官Richard Galanti向彭博表示，自深圳Costco開業以來已經有超過15000名港人注冊成為會員。受高昂租金和空間限制，對於港人來説，倉儲式超市比較新奇——而類似的家樂福超市在2000年就關閉了於香港的所有分店。

「深圳吸金」，但香港的內地赴港遊客尚未恢復到疫前的水平。根據入境處數據顯示，2023年通關後港人北上與內地遊客訪港長期存在逆差：2023全年「北上」港人約5300萬人，而內地遊客來港約2650萬人。

香港城市大學助理教授劉冬舒向彭博表示：「（北上消費）肯定會視為大灣區一體化的進程之一」，但同樣也會引發港人的自我懷疑：香港的獨特價值在哪裏？

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撰文︰涂宇佳

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