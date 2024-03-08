iPhone 15 Pro限時優惠最高減$1,560｜Apple Watch Series 9減多達$400

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子女成年仍同住 父母就該做後盾？5招斬斷「臍帶」 劃分財務界限
iPhone 15 Pro系列：最高可減$1,560（衛訊中銀卡優惠）
（請點圖放大）：
以下兩表列出衛訊尚有貨、尚有優惠的iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max各配色配置減價情況。
|iPhone 15 Pro優惠（衛訊 x 中銀卡）
|配色
|原價（港元）
|減價（港元）
|連中銀卡優惠最高可減（平日）（港元）
|連中銀卡優惠最高可減（紅日）（港元）
|原色鈦金屬
|$9,399（256 GB）
|$9,299（256 GB，-$100）
|$730
|$960
|藍色鈦金屬
|$9,399（256 GB）／$12,799（1TB）
|$8,699（256 GB，-$700）／$12,599（1TB，-$200）
|$1,330／$830
|$1,560／$1,060
|白色鈦金屬
|$9,399（256 GB）
|$9,299（256 GB，-$100）
|$730
|$960
|黑色鈦金屬
|$8,599（128 GB）／$9,399（256 GB）
|$8,299（128 GB，-$300）／$9,299（256 GB，-$100）
|$930／$730
|$1,160／$960
|資料來源：衛訊（詳情以條款及細則為準）
以下方法可慳過千︰
|iPhone 15 Pro Max優惠（衛訊x 中銀卡）
|配色
|原價（港元）
|減價（港元）
|連中銀卡優惠最高可減（平日）（港元）
|連中銀卡優惠最高可減（紅日）（港元）
|原色鈦金屬
|$10,199（256 GB）
|$9,999（256 GB，-$200）
|$830
|$1,060
|藍色鈦金屬
|$10,199（256 GB）
|$10,099（256 GB，-$100）
|$730
|$960
|白色鈦金屬
|$10,199（256 GB）
|$9,999（256 GB，-$200）
|$830
|$1,060
|黑色鈦金屬
|$10,199（256 GB）
|$10,099（256 GB，-$100）
|$730
|$960
|資料來源：衛訊（詳情以條款及細則為準）
以下方法可慳過千︰
衛訊中銀信用卡簽帳優惠須知
（詳情以條款及細則為準）：
- 推廣及登記期：即日起至2024年4月30日；
- 「紅日」定義：星期日及公眾假期；
- 「平日」定義：星期一至六；
- 所有iPhone 15系列只限衛訊門市自取
Apple Watch Series 9系列：最高可減$400（衛訊優惠）
只限衛訊門市自取（請點圖放大）：
以下兩表列出衛訊尚有貨、尚有優惠的Apple Watch Series 9各配色尺寸減價情況。
|Apple Watch Series 9優惠（衛訊）
|尺寸
|配色
|原價（港元）
|減價（港元）
|41毫米
|午夜暗色
|$3,199
|$2,899（-$300）
|45毫米
|午夜暗色
|$3,399
|$2,999（-$400）
|銀色
|$3,399
|$3,169（-$230）
|星光色
|$3,399
|$3,169（-$230）
|資料來源：衛訊（以條款及細則為準）
iPhone 15 Pro系列：減$200（豐澤網店優惠）
豐澤官方網店售賣之iPhone 15 Pro及Pro Max亦進行促銷，Pro機尤以藍色鈦金屬各配置都有得減。
iPhone 15 Pro（請點圖放大）：
iPhone 15 Pro Max（請點圖放大）：
撰文：黃正軒
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欄名 : 精明消費