▲ iPhone 15 Pro限時優惠最高減$1,560｜Apple Watch Series 9減多達$400

iPhone 15系列推出半年，本地零售商開始減價促銷；

衛訊提供 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max優惠 ；

； 配合該公司聯同中銀信用卡簽帳優惠，兩款手機分別最高可減 1,560元及1,060元 ；

； Apple Watch Series 9亦有得平，減300元至400元。

iPhone 15 Pro系列：最高可減$1,560（衛訊中銀卡優惠）

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以下兩表列出衛訊尚有貨、尚有優惠的iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max各配色配置減價情況。

iPhone 15 Pro優惠（衛訊 x 中銀卡） 配色 原價（港元） 減價（港元） 連中銀卡優惠最高可減（平日）（港元） 連中銀卡優惠最高可減（紅日）（港元） 原色鈦金屬 $9,399（256 GB） $9,299（256 GB，-$100） $730 $960 藍色鈦金屬 $9,399（256 GB）／$12,799（1TB） $8,699（256 GB，-$700）／$12,599（1TB，-$200） $1,330／$830 $1,560／$1,060 白色鈦金屬 $9,399（256 GB） $9,299（256 GB，-$100） $730 $960 黑色鈦金屬 $8,599（128 GB）／$9,399（256 GB） $8,299（128 GB，-$300）／$9,299（256 GB，-$100） $930／$730 $1,160／$960 資料來源：衛訊（詳情以條款及細則為準）

以下方法可慳過千︰

以iPhone 15 Pro 藍色鈦金屬 256GB為例，機價本身減高達 700元 ；

； 凡以 中銀信用卡 單一簽帳滿8,000元，即可享 300元 現金回贈；

單一簽帳滿8,000元，即可享 現金回贈； 另於 紅日 簽帳可賺取高達20X積分，相等於高達 460元 ；

簽帳可賺取高達20X積分，相等於高達 ； 平日 簽帳則可賺取高達10X積分，相等於高達 230元 ；

簽帳則可賺取高達10X積分，相等於高達 ； 加上 商戶分期 優惠的 100元 回贈；

優惠的 回贈； 紅日 簽帳合共可慳 1,560元 ；

簽帳合共可慳 ； 平日簽帳合共可慳1,330元。

iPhone 15 Pro Max優惠（衛訊x 中銀卡） 配色 原價（港元） 減價（港元） 連中銀卡優惠最高可減（平日）（港元） 連中銀卡優惠最高可減（紅日）（港元） 原色鈦金屬 $10,199（256 GB） $9,999（256 GB，-$200） $830 $1,060 藍色鈦金屬 $10,199（256 GB） $10,099（256 GB，-$100） $730 $960 白色鈦金屬 $10,199（256 GB） $9,999（256 GB，-$200） $830 $1,060 黑色鈦金屬 $10,199（256 GB） $10,099（256 GB，-$100） $730 $960 資料來源：衛訊（詳情以條款及細則為準）

以下方法可慳過千︰

以iPhone 15 Pro Max 原色鈦金屬 256GB為例，機價本身減高達 200元 ；

； 凡以 中銀信用卡 單一簽帳滿8,000元，即可享 300元 現金回贈；

單一簽帳滿8,000元，即可享 現金回贈； 另於 紅日 簽帳可賺取高達20X積分，相等於高達 460元 ；

簽帳可賺取高達20X積分，相等於高達 ； 平日 簽帳則可賺取高達10X積分，相等於高達 230元 ；

簽帳則可賺取高達10X積分，相等於高達 ； 加上 商戶分期 優惠的 100元 現金回贈；

優惠的 現金回贈； 紅日 簽帳合共可慳 1,060元 ；

簽帳合共可慳 ； 平日簽帳合共可慳830元。

衛訊中銀信用卡簽帳優惠須知

（詳情以條款及細則為準）：

需事先登記 「衛訊簽賬優惠」及「20X狂賞派」；

「衛訊簽賬優惠」及「20X狂賞派」； 單一簽帳 滿3,500至7,999元，即可享 100元 現金回贈；

滿3,500至7,999元，即可享 現金回贈； 單一簽帳滿8,000元，即可享 300元 現金回贈；

現金回贈； 商戶分期 優惠，可享 100元 現金回贈；

優惠，可享 現金回贈； 每名合資格客戶 每月 只可獲單一簽賬現金回贈100元或300元1次（以較高者為準）；

只可獲單一簽賬現金回贈100元或300元1次（以較高者為準）； 以及商戶分期優惠內之100元現金回贈1次；

即每人每月最多可獲合共400元現金回贈，整個優惠期之最高現金回贈金額為800元；

另設 免息分期 優惠，只適用於簽賬滿1,000元，亦 不可 與單一簽帳現金回贈同享；

優惠，只適用於簽賬滿1,000元，亦 與單一簽帳現金回贈同享； 紅日 簽帳可賺取高達20X積分，相等於高達 460元 ；

簽帳可賺取高達20X積分，相等於高達 ； 平日簽帳可賺取高達10X積分，相等於高達230元；

推廣及登記期：即日起至2024年 4月30日 ；

； 「紅日」定義：星期日及公眾假期；

「平日」定義：星期一至六；

所有iPhone 15系列只限衛訊門市自取

Apple Watch Series 9系列：最高可減$400（衛訊優惠）

Apple Watch Series 9 41毫米減高達300元；45毫米減高達400元；

優惠期：即日起至2024年3月13日晚上11時59分；

只限衛訊門市自取（請點圖放大）：

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以下兩表列出衛訊尚有貨、尚有優惠的Apple Watch Series 9各配色尺寸減價情況。

Apple Watch Series 9優惠（衛訊） 尺寸 配色 原價（港元） 減價（港元） 41毫米 午夜暗色 $3,199 $2,899（-$300） 45毫米 午夜暗色 $3,399 $2,999（-$400） 銀色 $3,399 $3,169（-$230） 星光色 $3,399 $3,169（-$230） 資料來源：衛訊（以條款及細則為準）

iPhone 15 Pro系列：減$200（豐澤網店優惠）

豐澤官方網店售賣之iPhone 15 Pro及Pro Max亦進行促銷，Pro機尤以藍色鈦金屬各配置都有得減。

iPhone 15 Pro（請點圖放大）：

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iPhone 15 Pro Max（請點圖放大）：

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撰文：黃正軒

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