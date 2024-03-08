  • 21°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

iPhone 15 Pro限時優惠最高減$1,560｜Apple Watch Series 9減多達$400

個人增值 15:23 2024/03/08

分享：

分享：

iPhone 15 Pro限時優惠最高減$1,560｜Apple Watch Series 9減多達$400

  • iPhone 15系列推出半年，本地零售商開始減價促銷；
  • 衛訊提供iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max優惠
  • 配合該公司聯同中銀信用卡簽帳優惠，兩款手機分別最高可減1,560元及1,060元
  • Apple Watch Series 9亦有得平，減300元至400元

iPhone 15 Pro系列：最高可減$1,560（衛訊中銀卡優惠）

（請點圖放大）：

點擊圖片放大
+3
+2

以下兩表列出衛訊尚有貨、尚有優惠的iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max各配色配置減價情況。

iPhone 15 Pro優惠（衛訊 x 中銀卡）
配色原價（港元）減價（港元）連中銀卡優惠最高可減（平日）（港元）連中銀卡優惠最高可減（紅日）（港元）
原色鈦金屬$9,399（256 GB）$9,299（256 GB，-$100）$730$960
藍色鈦金屬$9,399（256 GB）／$12,799（1TB）$8,699（256 GB，-$700）／$12,599（1TB，-$200）$1,330／$830$1,560／$1,060
白色鈦金屬$9,399（256 GB）$9,299（256 GB，-$100）$730$960
黑色鈦金屬$8,599（128 GB）／$9,399（256 GB）$8,299（128 GB，-$300）／$9,299（256 GB，-$100）$930／$730$1,160／$960
資料來源：衛訊（詳情以條款及細則為準）

以下方法可慳過千︰

  • 以iPhone 15 Pro 藍色鈦金屬 256GB為例，機價本身減高達700元
  • 凡以中銀信用卡單一簽帳滿8,000元，即可享300元現金回贈；
  • 另於紅日簽帳可賺取高達20X積分，相等於高達460元
  • 平日簽帳則可賺取高達10X積分，相等於高達230元
  • 加上商戶分期優惠的100元回贈；
  • 紅日簽帳合共可慳1,560元
  • 平日簽帳合共可慳1,330元
iPhone 15 Pro Max優惠（衛訊x 中銀卡）
配色原價（港元）減價（港元）連中銀卡優惠最高可減（平日）（港元）連中銀卡優惠最高可減（紅日）（港元）
原色鈦金屬$10,199（256 GB）$9,999（256 GB，-$200）$830$1,060
藍色鈦金屬$10,199（256 GB）$10,099（256 GB，-$100）$730$960
白色鈦金屬$10,199（256 GB）$9,999（256 GB，-$200）$830$1,060
黑色鈦金屬$10,199（256 GB）$10,099（256 GB，-$100）$730$960
資料來源：衛訊（詳情以條款及細則為準）

以下方法可慳過千︰

  • 以iPhone 15 Pro Max 原色鈦金屬 256GB為例，機價本身減高達200元
  • 凡以中銀信用卡單一簽帳滿8,000元，即可享300元現金回贈；
  • 另於紅日簽帳可賺取高達20X積分，相等於高達460元
  • 平日簽帳則可賺取高達10X積分，相等於高達230元
  • 加上商戶分期優惠的100元現金回贈；
  • 紅日簽帳合共可慳1,060元
  • 平日簽帳合共可慳830元

衛訊中銀信用卡簽帳優惠須知
（詳情以條款及細則為準）：

  • 需事先登記「衛訊簽賬優惠」及「20X狂賞派」；
  • 單一簽帳滿3,500至7,999元，即可享100元現金回贈；
  • 單一簽帳滿8,000元，即可享300元現金回贈；
  • 商戶分期優惠，可享100元現金回贈；
  • 每名合資格客戶每月只可獲單一簽賬現金回贈100元或300元1次（以較高者為準）；
  • 以及商戶分期優惠內之100元現金回贈1次；
  • 即每人每月最多可獲合共400元現金回贈，整個優惠期之最高現金回贈金額為800元；
  • 另設免息分期優惠，只適用於簽賬滿1,000元，亦不可與單一簽帳現金回贈同享；
  • 紅日簽帳可賺取高達20X積分，相等於高達460元
  • 平日簽帳可賺取高達10X積分，相等於高達230元
  • 推廣及登記期：即日起至2024年4月30日
  • 「紅日」定義：星期日及公眾假期；
  • 「平日」定義：星期一至六；
  • 所有iPhone 15系列只限衛訊門市自取

Apple Watch Series 9系列：最高可減$400（衛訊優惠）

  • Apple Watch Series 9 41毫米減高達300元；45毫米減高達400元；
  • 優惠期：即日起至2024年3月13日晚上11時59分；

只限衛訊門市自取（請點圖放大）：

點擊圖片放大

以下兩表列出衛訊尚有貨、尚有優惠的Apple Watch Series 9各配色尺寸減價情況。

Apple Watch Series 9優惠（衛訊）
尺寸配色原價（港元）減價（港元）
41毫米午夜暗色$3,199$2,899（-$300）
45毫米午夜暗色$3,399$2,999（-$400）
銀色$3,399$3,169（-$230）
星光色$3,399$3,169（-$230）
資料來源：衛訊（以條款及細則為準）

iPhone 15 Pro系列：減$200（豐澤網店優惠）

豐澤官方網店售賣之iPhone 15 Pro及Pro Max亦進行促銷，Pro機尤以藍色鈦金屬各配置都有得減。

iPhone 15 Pro（請點圖放大）：

點擊圖片放大
+6
+5

iPhone 15 Pro Max（請點圖放大）：

點擊圖片放大

撰文：黃正軒

相關文章：

深圳Costco︰香港會員有1.5萬名　揭秘港人北上最愛買的產品

支付寶、微信將提高境外用戶交易限額　單筆可達5000美元｜支付寶試點「免身份認證」支付

日本賞櫻｜未出發先賺獎賞　銀行換滙快閃優惠　300元Klook券／$388迎新

ET至高息
港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略　12個月4厘抗通脹

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 精明消費

最新專欄文章 更多

【日本旅遊】札幌慕尼黑聖誕節市集11月22日開始　德國美食＋露天表演節目
2022/11/20
【日本旅遊】札幌慕尼黑聖誕節市集11月22日開始　德國美食＋露天表演節目
虛銀7折月供Apple產品 每月$207獲iPhone 14 有無隱藏細節？（附5產品Trade-in價）
2022/10/11
虛銀7折月供Apple產品 每月$207獲iPhone 14 有無隱藏細節？（附5產品Trade-in價）
【1萬元消費券】8月7日起分階段發放第二階段消費券　八達通與其他支付工具領取期數不一（附詳細發放時間表）
2022/07/20
【1萬元消費券】8月7日起分階段發放第二階段消費券　八達通與其他支付工具領取期數不一（附詳細發放時間表）
【1萬元消費券】八達通領消費券未能趕及5月前花掉$4,000　可在何時領取餘下$1,000？（詳列發放消費券日期）
2022/06/07
【1萬元消費券】八達通領消費券未能趕及5月前花掉$4,000　可在何時領取餘下$1,000？（詳列發放消費券日期）
【消費優惠】荃灣廣場限時購物節　最平1折　晚上6時後消費可獲賞上賞
2022/05/29
【消費優惠】荃灣廣場限時購物節　最平1折　晚上6時後消費可獲賞上賞
網上購物 經濟 豐澤 Costco Klook 產品 支付寶 香港 日本 微信

下一篇文章

子女成年仍同住　父母就該做後盾？5招斬斷「臍帶」　劃分財務界限　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款