虛擬銀行想改名轉運？嫌「虛銀」太虛　可以叫什麼？

▲ 近日忽聞業內人士有意提出「改名轉運」，不再用「虛擬銀行」稱呼業界，皆因「虛擬」二字令人感覺趨於負面。

金管局在2019年3月批出首個虛擬銀行牌照，轉眼已經5年，距離首間虛銀（眾安銀行）宣布營運亦已4年，你對虛擬銀行的印象如何？會用它們的服務嗎？一說起虛銀，你會想起什麼？

近日忽聞業內人士有意提出「改名轉運」，不再用「虛擬銀行」稱呼業界，皆因「虛擬」二字令人感覺趨於負面。大家又認為它們可以改成什麼稱呼？

部分人對「虛擬」二字觀感負面

有業內人士指出，「虛擬銀行」的英文名稱Virtual Bank沒有問題，但中文名稱「虛擬」二字，常常使人誤以為與虛擬資產有關，或是與一些非法行為扯上關係，甚至有人以為與內地的「影子銀行」相類似。「總括而言就是比較『虛』，未能好好突出『數碼化』、新型產品等等的特點。」

另一業內人士更指出，近年金融騙案多，很多都涉及網上帳戶的操作，因此提起虛擬銀行時，甚至有市民問是否與騙案相關，反映這名稱予人不安全的感覺，不算很「入屋」。

虛銀認受性佳 用戶數屢創新高

然而，銀公的調查顯示虛銀的認受性正在提升，45%個人受訪者已開設虛擬銀行戶口、30%個人受訪者預計未來3個月會開戶，超過7成認為虛擬銀行是創新及便捷的。

數據亦顯示，虛擬銀行在香港不乏「擁躉」，單是開戶數目已連年創新高，據金管局在今年1月份披露︰

8間虛銀去年共擁有220萬名客戶

客戶數目按年增長23%

共錄370億港元存款

存款金額按年增長19%

虛銀的問題在於名稱嗎？

以上都是具規模、具增長潛力的數字，但每名客戶平均存款僅約1.7萬元，反映大家不傾向以虛銀作主要帳戶，存放在虛銀的資產相對不多。那麼，大家一直不把虛銀當作主要帳戶，虛銀亦一直賺不了錢，真的是個「虛」字的問題嗎？

以下一些網民對虛銀的看法，反映虛擬銀行經營的難處︰

1. 優惠攞完就走

網民A︰除咗食優惠，其他功能無乜點用

網民B︰XXX好耐冇乜優惠，已忘記其存在，有打算取消戶口

虛擬銀行開業初期，定必大鑼大鼓響遍天，推出不同的吸客優惠，例如高息存款年利率、高消息回贈金額等等，但久而久之卻發現無法留住客戶，大家毫無忠誠可言，優惠用完就把資金轉走。

2. 傳統銀行針對性還擊

網民C︰ 用XXX啦（編註︰此處刪去銀行名稱）

運作同virtual bank無分別

但又實實在在有間銀行

雖然虛銀同樣受監管，存款保障額度與傳統銀行一樣，但大家心裡仍對新事物有戒心，而傳統銀行亦針對虛銀作針還擊，紛紛推出APP服務，手機開戶、不設最低存款額限制、低門檻買基金、高息定存等等，虛銀有的傳統銀行也要有，虛銀的優勢便愈來愈小。

3. 無分行是雙面刃

網民D︰多次聯絡客房服務熱線，最終要等半小時才有人接聽

虛擬銀行不設實體分行，大家初期食回贈，攞獎賞很高興，但久而久之一旦戶口有問題、或公眾有疑問，卻不知該去哪裡尋找協助。虛銀一般設有客服熱線或Chatbot，但當事情嚴重或涉及金額較大時，原來公眾仍會傾向去實體分行找人處理。

唔叫「虛擬」可以叫什麼？

當然，虛擬銀行也有創新之處，例如先買後付、提早出糧、提早收息、電動車貸款、低門檻投資服務、加速中小企開戶流程等等，不同的虛銀各出法寶，都令人耳目一新。

但如果改名可以改形象，業內人士覺得不妨一試。那麼，若不叫「虛擬銀行」可以叫什麼？

目前其他地區或國家，都有不少類似虛銀的銀行出現，它們無論前台後台都以數碼化營運，產品服務也可以很創新，主打的都是年輕一代或以往難以接收銀行服務的群眾。

英國︰Challenger bank

顧名思義是挑戰現有的金融服務，雖然名字改得好、令人印象深刻，但與香港的虛銀面臨同樣困境，規模上無法與傳統銀行比肩，近日便有英媒以「So much for the challenge from 'challenger' banks」為題撰文，道出新型銀行辛酸的一面。

韓國︰Digital Bank

這是比較保守、穩陣的稱呼，而韓國的Digital Banks頗為成功，Kakao Bank的存款總額最新突破30萬億韓圜，而且早已實現盈利，去年度淨利潤達3549億韓圜（約20億港元）。另外兩間Digital Bank分別為K Bank及Toss Bank亦已賺錢。

唯一要考慮的是，由於傳統有分行的銀行也可以有Digital banking，叫Digital Bank或會令人將兩者混為一談。

中國內地︰直銷銀行（Direct Bank）

「Direct」一詞意味這些銀行能更好地接觸顧客，而內地的直銷銀行在全數碼化方面，比香港的虛銀更進一步，它們不但沒有營業網點，甚至不發放實體卡。

2014年內地出現首間直銷銀行，是民生銀行所成立的；其後中信銀行亦與百度合作成立百信銀行。然而，內地的直銷銀行多背靠傳統銀行，雖然一度出現逾70家直銷銀行，但近年又有整合的趨勢，主要是傳統銀行發現其原有的APP與旗下直銷銀行APP有重疊的現象，因此進行整合。

台灣︰純網絡銀行

名字雖然較累贅，台灣本地也多數簡稱「純網銀」，但意思清晰，就是完全線上營運、純粹透過網絡與客戶接觸的銀行。

台灣雖然有逾2000萬人口，比香港多，但只批出3張純網銀的牌照，分別是LINE Bank、樂天國際商業銀行及將來商業銀行。台灣也是在2019年才發出首批牌照，而3間純網銀至今仍然虧損。

撰文︰廖毅然

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