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子女成年仍同住　父母就該做後盾？5招斬斷「臍帶」　劃分財務界限　

個人增值 18:25 2024/03/07

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子女成年仍同住 父母就該做後盾？半數父母撐「啃老」蒙損 專家5招劃分財務界限

父母是你最堅實的後盾——但當子女「啃老」，無限索取時，這句話還有道理嗎？經濟蕭條、失業潮流，美國大批年輕人開始與父母同住，以此節省開銷，於此同時，近半數父母表示自己因支持子女「啃老」，導致個人財務受損。

也許，是時候該斬斷「經濟臍帶」了。專家給出了5個劃分父母與子女財務界限的方法——這也許會帶來陣痛，但放手是讓子女獨立行走的第一步。

三分之一年輕人與父母同住 絕大多數自覺滿意

皮尤研究中心（Pew Research Center）最新的報告顯示，18～34歲的年輕人中，大約三分之一依然與父母同住，「大多數（64%）的年輕人表示，這種生活方式改善了他們的個人財務狀況。」

步入成年，本應該是子女陸續獨立的時候，但這些年輕人似乎對與父母同住的「啃老」生活非常滿意——「其中絕大多數（69%）的年輕人認為，父母對其日常生活的參與程度符合他們的希望，而22%認為不夠，只有9%認為父母過度幹涉自己的生活。」

相關文章：研究：25至34歲仍住舊居者　10年後難以置業自立

持證金融治療師Traci S. Williams向華盛頓郵報表示：「在與子女劃分經濟界限時，父母總是會經歷一場心理鬥爭。」她表示，子女成年後父母的財務支持，常常是由於父母難以拒絕給自己心愛的子女錢——即便他們有能力養活自己。但成年子女與父母同住，絕對是需要權衡利弊的。

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父母如何判斷是否財務溺愛？

作為父母，可能會問：「怎樣才算溺愛？」

Williams表示，當你看不到子女的財務增長時，就是溺愛。假設你的成年子女一直出外揮霍，還計劃長假期去旅行，但他們甚至沒有錢支付自己的汽車保險——毫無疑問，你已經對他們保護過度了。

想想你的兒子，他與父母同住，或依然問你要生活費，聲稱這是為了能快點還清學生貸款，但當你檢查賬單時，卻沒有看到任何進展，顯然他在娛樂和外出就餐上超支了。

皮尤研究中心報告顯示，在過去一年給子女經濟援助的低收入父母中，近半數（49%）表示自己的財務狀況有所受損。

如果幫助子女意味著犧牲自己，那不是好事。也許孩子正因財務狀況苦苦掙扎，但以犧牲財務安全為代價來溺愛他們太久，最終也只會傷害他們。

也許是時候該斬斷「經濟臍帶」了。Williams給出了一些與子女劃分經濟界限的建議——這對父母來説也許是一個很艱難的決定，但這是所有子女成長的必經之路。

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5條建議 斬斷「經濟臍帶」

  • 建議1：制定家規 明確財務責任

有規矩，是進行一切改變的基礎。Williams建議以家庭談話的方式制定家規，明確各個成員的財務責任。這是一個家庭，而非子女的酒店，如果財務上子女無法出力，那麼就要用家務來彌補。

  • 建議2：協助子女制定財務規劃 

歡迎子女向你諮詢財務規劃，你可以協助他們設置財務目標︰這個目標一定要具體且實際。例如他們是因為背上學生貸款只能與家人同住，那麼這個財務規劃就圍繞著還清貸款展開，逐步幫助他們實現獨立。

  • 建議3 : 設置財務援助期限

有了財務規劃後，要設立一個明確的完成日期。例如我們現在可以支持子女3個月的開銷，條件是3個月後子女的財務計劃必須要完成到何種程度。

  • 建議4：暫時承擔部分費用 但子女應節省開支

父母可以在這段時間暫時提供財務支持，但子女必須節省開支。例如我們不向子女收取房租，條件是他們的大部分工資需要拿來儲蓄或退休投資。只要子女按照承諾節省金錢，這個契約就有效，但如果子女開始揮霍積蓄，那麼就向他們收取房租。

  • 建議5：定期督促子女

最後就是一定要定期檢查子女的財務計劃執行狀況，保證他們一直走在正軌。

撰文︰涂宇佳

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