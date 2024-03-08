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長輩漸老 照顧者如何做好財務規劃？舒緩財務壓力4大方向

博客 08:00 2024/03/08

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退休後的財務安排與長者及照顧者息息相關，應共同制定及承擔可行的財務規劃。

近年，香港人口老化的情況日漸嚴重，根據統計處去年年中發布的資料，未來人口預期會持續高齡化，長者人口預計將會由2021年的145萬上升至2046年的274萬，佔總人口的比例由約兩成，升至三成六，即每3名港人中便有多於一名是長者。

現時不少子女都需要照顧長輩，眼見長輩身體機能及自理能力日漸下降，照顧者該如何做好財務規劃，以舒緩財務壓力？筆者有以下方向可供參考:

  • 1. 點算現有資產

了解自己及長者的資產淨值，對照顧者評估自身的財務狀況及達成理財目標都十分重要。一般來說，資產包括流動現金資產、保險、股票、基金、物業等。

資產可分為正值淨資產或負值淨資產，正值淨資產即資產價值高於債務，表示一個人已積累一些財富，而負值淨資產則代表欠債比資產多，如果有此情況，便必須小心理財，避免財務狀況惡化。

資產的多與少會影響我們能否實現心目中的退休生活，照顧者及長者可透過點算現有資產從而調節期望，訂立可實現的退休生活計劃。

  • 2. 審視個人支出

長者退休後，主要收入來源一般來說會有所減少，故支出應以量入為出原則，相應減少支出。如長者的支出經常多於收入。照顧者便應與長者共同審視支出的項目及其必要性，分清想要及需要等原則，避免衝動消費。

現時坊間有不少記帳手機應用程式，能協助記錄主要支出，如飲食、交通、娛樂等，照顧者及長者能藉著記帳了解自己一個月的支出，再審視支出是否必要。清晰檢視自己的支出項目，除了有助退休生活規劃，亦可避免出現「為慳而慳」或囤積等常見的問題，取而代之變成「應使則使」的良好理財觀念。

  • 3. 分散醫療風險注意事項

醫療費用一般較為昂貴，甚或需要持續支付一段時間，因而多為照顧者最擔心的開支之一。照顧者及長者可考慮是否需要購買醫療保險，以轉嫁相關醫療風險。由於長者的醫療需要較大，保費自然亦較高；除了需要每年持續支付，保費亦會隨年齡而增加，因此若購買醫療保險，照顧者及長者都需謹記預留一筆錢作支付保費之用。預留的費用應以不太影響日常生活為原則，如果繳交保費會影響家庭的日常飲食、藥物、交通等支出，便未必合適購買醫療保險。

另外，照顧者及長者需仔細了解保險條款細則，如保障金額、受保障病症等，如有紅利的保單更應注意保證金額。值得一提的是，為減低投保人帶病投保的風險，大部分醫療保單都會設立「等候期」條款，意思是受保人在保單生效後的指定時間內，所診斷出的疾病或出現的病徵都不會獲得保障。「等候期」的長短會因保單或特定的疾病及醫療情況而異，一份合適的醫療保險有助長者在面對醫療開支時減輕經濟壓力，但必需注意家庭承擔能力，亦應以醫療保障為首要考慮，而非作投資或儲蓄目的。

  • 4. 了解家人的財務能力

每當遇到困難時，家人總是最重要的支援。而財務支援往往亦是一大關鍵。我們鼓勵與家人開放討論家中長者的照顧計劃，商討長者照護的日常安排及相關經濟需要等，例如可列出長者的照顧支出，同時坦誠與家庭成員談及財政能力，一同決定家庭成員相應可承擔的財務比例。

總括而言，退休後的財務安排與長者及照顧者都息息相關，照顧者及長者可透過商討退休後的財務安排，促進雙方溝通及了解，並藉著與家庭成員間開放討論，舒緩照顧者的壓力，共同制定及承擔可行的退休後財務規劃。

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撰文 : 李文傑  香港家庭福利會理財教育中心註冊社工

欄名 : 從心學理財

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