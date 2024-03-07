  • 20°C
香港時間 : 2024307日 (週四) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳Costco︰香港會員有1.5萬名　揭秘港人北上最愛買的產品

精明消費 15:30 2024/03/07

分享：

分享：

深圳Costco︰香港會員有1.5萬名 揭秘港人北上最愛買的產品

港人愛北上消費，今年開幕的深圳Costco超市已成購物熱點，港人北上都愛買什麼？Costco表示，已有逾1.5萬名香港會員，水果、零食等是港人最愛。

香港會員逾1.5萬名

 《商業内幕》援引Costco發言人指，Costco深圳店自1月12日開業以來已有逾14萬名顧客光顧，僅開業當天就有超過1萬名顧客。

Costco首席財務官Richard Galanti則向彭博社表示，自Costco深圳店開業以來，已有超過1.5萬名香港會員。

點擊圖片放大

港人最愛：水果、零食、進口食品

發言人稱，2月農曆新年期間深圳店吸引了許多消費者，其中包括跨境而來的香港顧客，港人特別喜愛購買水果、零食和其他進口食品。

點擊圖片放大

而店裡最受歡迎的商品是以下這些︰

  • 牛角酥
  • 鬆餅
  • 蘭姆酒糕點
  • 烤雞
  • 深圳獨有的珍寶烤肉

Costco發言人表示，Costco每天安排多班車往返於深圳店和香港之間。Costco也與跨境快遞公司合作，將港人購買的商品運送回港。

不同行業趁勢搭上北上消費熱潮，推出相應優惠產品。多家香港銀行、電子支付服務商與Costco合作推出支付折扣。亦有旅行社新增Costco旅行團，包含Costco會籍、酒店住宿。

點擊圖片放大

撰文：葉雨

相關文章：

北上消費｜Costco／山姆直達巴士盤點　「買去程送回程」優惠、市區往返最平￥80

中銀香港跨境消費優惠　山姆／Costco最高600元回贈　海外簽賬瓜分1000萬里數

Costco深圳 x WeChat Pay HK聯乘優惠：128.88元禮包 、三倍WePoints積分

理財最前線
退稅減至$3,000？善用「退稅三寶」減輕負擔　報稅留意3個細節

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 北上攻略

最新專欄文章 更多

近4成港人欲往大灣區退休　但退休儲備缺口達200萬｜66%年輕人願意北上就業
今日
近4成港人欲往大灣區退休　但退休儲備缺口達200萬｜66%年輕人願意北上就業
支付寶、微信將提高境外用戶交易限額　單筆可達5000美元｜支付寶試點「免身份認證」支付
今日
支付寶、微信將提高境外用戶交易限額　單筆可達5000美元｜支付寶試點「免身份認證」支付
北上攻略 | AlipayHK接入廣州乘車碼　自動港幣結算　共享當地交通優惠（附乘車指南）
2024/03/04
北上攻略 | AlipayHK接入廣州乘車碼　自動港幣結算　共享當地交通優惠（附乘車指南）
北上攻略｜八達通將推「全國通」　港元入錢　一卡搭盡內地逾300城市地鐵
2024/02/29
北上攻略｜八達通將推「全國通」　港元入錢　一卡搭盡內地逾300城市地鐵
大灣區門診指南｜網上預約3種方法及收費比較　可用香港身份證、手機號碼
2024/02/24
大灣區門診指南｜網上預約3種方法及收費比較　可用香港身份證、手機號碼
北上消費 市場拓展 Costco 超市 零食 產品 商品 經濟 食品 香港

下一篇文章

支付寶、微信將提高境外用戶交易限額　單筆可達5000美元｜支付寶試點「免身份認證」支付
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款