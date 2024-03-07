▲ 深圳Costco︰香港會員有1.5萬名 揭秘港人北上最愛買的產品

港人愛北上消費，今年開幕的深圳Costco超市已成購物熱點，港人北上都愛買什麼？Costco表示，已有逾1.5萬名香港會員，水果、零食等是港人最愛。

香港會員逾1.5萬名

《商業内幕》援引Costco發言人指，Costco深圳店自1月12日開業以來已有逾14萬名顧客光顧，僅開業當天就有超過1萬名顧客。

Costco首席財務官Richard Galanti則向彭博社表示，自Costco深圳店開業以來，已有超過1.5萬名香港會員。

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港人最愛：水果、零食、進口食品

發言人稱，2月農曆新年期間深圳店吸引了許多消費者，其中包括跨境而來的香港顧客，港人特別喜愛購買水果、零食和其他進口食品。

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而店裡最受歡迎的商品是以下這些︰

牛角酥

鬆餅

蘭姆酒糕點

烤雞

深圳獨有的珍寶烤肉

Costco發言人表示，Costco每天安排多班車往返於深圳店和香港之間。Costco也與跨境快遞公司合作，將港人購買的商品運送回港。

不同行業趁勢搭上北上消費熱潮，推出相應優惠產品。多家香港銀行、電子支付服務商與Costco合作推出支付折扣。亦有旅行社新增Costco旅行團，包含Costco會籍、酒店住宿。

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撰文：葉雨

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