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近4成港人欲往大灣區退休　但退休儲備缺口達200萬｜66%年輕人願意北上就業

個人增值 15:05 2024/03/07

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近4成港人欲往大灣區退休　但退休儲備缺口達200萬港｜66%年輕人願意北上就業

大灣區，已被港人列入退休地點清單？友邦香港「AIA 理想退休生活調查」顯示，港人對於大灣區城市就業、退休興趣較高，並票選出了3大熱門退休城市。

  • 38%受訪者有興趣到大灣區退休，其中63%受訪者退休儲備不足
  • 其退休儲備缺口達197萬港元（中位數）
  • 半數受訪者對到大灣區就業持開放態度

欲往大灣區退休港人中 6成退休儲備不足

調查發現，近四成（38%）受訪者有興趣到其他大灣區城市退休。

於這群受訪人士中，高達85%有信心在當地實現理想退休生活，惟調查發現，63%退休時的預期儲備，未必足以應付其理想退休生活所需的生活費，儲備缺口高達197萬港元（中位數）。

大灣區退休：消費便宜是主因 3大熱門城市

大灣區退休三大熱選城市：

  • 珠海（34%）
  • 深圳（31%）
  • 廣州（29%）

欲往大灣區退休的三大原因：

  • 消費水平較低（80%）
  • 樓價較便宜（58%）
  • 社區環境較好（54%）

多數對大灣區就業感興趣 年輕港人達近7成

調查發現，50%受訪者對到大灣區就業持開放態度，當中年輕群組受訪者（18-29歲）的比率高達66%。

三大最需要僱主提供的支援：

  • 宿舍或住屋津貼（77%）
  • 覆蓋整個大灣區的醫療保障（71%）
  • 交通津貼（66%）

大灣區就業三大憂慮：

  • 不清楚當地的醫療政策（73%）
  • 不清楚當地的社會福利政策（68%）
  • 不清楚當地的稅務政策（62%） 

欲大灣區退休港人中 25%無任何醫療保障

有興趣到其他大灣區城市退休或就業的受訪者，認同有能覆蓋整個大灣區的醫療保障產品非常重要（87%)。

有興趣到其他大灣區城市退休受訪者中，12%無任何醫療保障；13%只擁有團體醫療保險。換言之，他們退休時或無任何醫療保障（25%)。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜表示「市民大眾無論在任何地方生活，提升退休儲備及加強醫療保障顯得十分重要，以應付退休及醫療所需，建立『健康長久好生活』。」

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撰文︰涂宇佳

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