支付寶、微信將提高境外用戶交易限額　單筆可達5000美元｜支付寶試點「免身份認證」支付

▲ 支付寶、微信將提高境外用戶限額 至5000美元/筆 支付寶試點「免身份認證」支付

為吸引海外旅客入境消費，内地推出一系列政策便利海外人士使用支付服務。近日，國務院聯合人行等多部門審議通過《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，要求各電子支付機構放寬境外用戶交易限額、提升綁定境外銀行卡效率。

人行：電子支付境外用戶 單筆限額將升至5000美元

中國人民銀行在3月1日的國務院政策例行吹風會上表示，將對内地電子支付推出以下措施︰

1. 提升綁定境外銀行卡效率

針對來華人員使用支付寶、微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求、指導支付寶、財付通（微信支付母公司）優化業務流程，提升綁卡效率。

2. 簡化身份驗證

簡化身份驗證安排，讓外籍來華人員在綁卡等一系列過程中更方便辦理。會嚴格要求相關機構落實《個人信息保護法》等法規規定，切實保護個人信息安全。

3. 放寬境外用戶交易限額

指導支付寶、財付通等主要支付機構將外籍來華人員使用行動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元（約3.9萬港元）、年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元（約39萬港元）。

支付寶試點免身份認證支付額度

據內媒《第一財經》報道，會後，支付寶方面表示已完成部分提額要求，近期將全部完成。

按照監管指導，目前支付寶正在試點，境外用户可以有一定的免身份認證的支付額度，超過才需要認證。認證時，支持境外人士用6種證件進行認證，包括：

護照

港澳居民來往內地通行證

台灣居民來往大陸通行證

港澳居民居住證

台灣居民居住證

外國人永久居留身份證

去年起，支付寶、微信支付已支持綁定海外銀行卡，支付寶也支持通过Alipay+接入的AlipayHK（香港）、mPay（澳門）、Touch ' n Go eWallet（馬來西亞）等10多個境外錢包在内地掃碼支付。

撰文：葉雨

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