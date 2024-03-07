財富自由是陷阱？｜22歲發奮還債　收入翻10倍卻犧牲生活　專家揭財自4個驚人真相︰「時間自由才是目的」

▲ 財富自由｜22歲發奮還債 兩年收入翻10倍卻犧牲生活 專家稱財自不用太多錢：「時間自由才是目的」

每位打工仔都想升職加薪，更有FIRE信徒以早日搵夠、提前退休為人生理想；

為了各自的財務目標而奮鬥：還債又好、財自亦好、養家也好；

很多人都甘願以青春和生活換取金錢，代價卻遠比想像中沉重...

在商界打滾多年，現身兼教育公司CEO和企業顧問等身份的中國投資理財作家林薔七，在22歲那年因消費超支而負債，於是發憤振作... 她開始『主業+副業』並行的日子，在職涯規劃和財富累積上屢創佳績： 26歲存下第一個50萬元，開始學投資；

31歲年薪超過500萬元；

五年內在舊公司一路升職到運營總監後辭職創業；

曾只用兩年時間，收入翻了十倍！

林薔七卻為以上成就大大犧牲生活，及後醒悟財自其實不需太多錢：「時間自由才是目的。」

「有錢 = 自由」

是陷阱是迷思

林薔七在其著作《財富哪裡來：做好這5件事就能實現富足人生，年收入翻10倍》中提到，經常都聽到有社會人士有以下抱怨聲音：

我周末也想帶老婆孩子出去玩，但實在太忙，好希望可以想休息就休息...

我現在如此焦慮，不能過自己想要的生活，皆因人工太低、生活成本太高...

我不喜歡我的工作，但又無法爽快辭職，如果有日可以實現財富自由就好了...

林薔七發現，大部份人把生活不如意歸咎於「未財自」、「錢還不夠多」等等理由，但她認為這種想法實際上陷入了「有錢 = 自由」的思維誤區：

所謂『自由』應該是指時間上，而非金錢上。

林薔七坦言曾和大多數打工仔一樣，生活陷入惡性循環，「幾乎沒時間思考，每天都匆匆忙忙」：

早上被鬧鐘叫醒；

8時半返到公司開始安排日程；

9時開始開會，一個按一個；

沒有會議才是不正常；

大部份時間都在解決問題和應對突發狀況；

晚上10時收工搭車回家，腦中依在想公事；

不敢生病、不敢請假；

因為休息一日代表之後要加倍工作。

不過，林薔七現在的生活卻迥然不同地悠閒，「（間中）關掉微信、不帶手機，讓自己不受干擾」：

8時起床，讀財經資訊；

思考是日應否做交易操作；

如需要就在9:15前做好決策；

10時享用健康早餐；

閱讀、思考和寫作；

每日陪家人食午飯；

下午健身一小時；

下午5時再工作；

每周抽空與朋友交流、做SPA、協助學員解決問題等；

每兩個月安排至少一周和家人旅行。

可能有人覺得林薔七已賺到豐裕身家，才有本錢進入以上半退休狀態。然而，她認為比財自更重要的是明確了解自己想要以「哪種方式、和誰在一起、過怎樣的生活」，尤其強調可以彈性分配時間，才算真正自由地生活：

很多人誤以為一定非得擁有幾千萬甚至上億元資產，才能稱得上實現財自；

認為到時才能放下手中忙碌工作，去享受退休生活...

但事實並非如此，許多資產上億元的企業家更難從工作中抽身，去享受絕對自由。

真正的財富自由

4大驚人真相

對於自由，林薔七提出四個新觀點，是她在實現自由人生狀態之前未曾想到的...（請點圖放大）：

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財自新概念（一）：財富自由不是生活目的，時間和社交的自由才是

她認為人們要追求的是：

獨立自主、不受他人意志左右的生活；

對自我時間的完全掌控權。

至少可以不用為錢出賣自身時間，不用為錢而去應付不想應付的人。

財自新概念（二）：選擇愈多愈自由

林薔七認為，大部份人總嫌錢賺得不夠，是因為不夠安全感：

這種匱乏可能是生活的不確定性帶來；

或者選擇太少、沒有後退的餘地。

搵錢多，不如搵錢「窿路」多。林薔七認為，當我們為自己創造的選擇愈多，就會愈自由︰收入管道夠多樣化，便不必違心做事。

財自新概念（三）：不需那麼多錢，而是要讓錢為你贏回時間

林薔七強調，金錢只是實現自由人生的工具：

它能帶我們去想去的地方，卻無法告訴我們該如何生活。

然而，金錢可以幫人們贏回充裕的時間，以專注於自己最想做的事情。

她建議善用金錢聘請合適的導師，在幾個月內學習其十多廿年積累之知識和經驗，並吸收轉化為自身能力。

財自新概念（四）：不懂投資，財自只是曇花一現夢一場

林薔七指出，大部份人忽視生活成本會隨着時間和賺錢能力的增長而上升，通脹是對長期保持財富自由狀態的最大威脅。

她拆解財富自由三大階段︰

第一階段：被動收入大於最低生活開支；

第二階段：被動收入大於當下的生活支出；

第三階段：被動收入足以支付我們夢想中的生活。

錢賺得愈多，花得愈多，因為生活品質通常也會提升，這就是為何財自門檻會愈來愈高，同時因人而異：

例如現在開50萬元的代步車就滿足；但當賺很多錢時，或者就想升級至150萬元的車輛。

如果被動收入少於生活支出，在生活成本膨脹的同時，本金也會損失。入不敷支下總有一天錢會流光，財自夢便碎。所以在邁向財自的路途上：

要麼努力保持支出不變，要麼努力提高自己的投資能力。

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撰文：黃正軒

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