【高息股2024】港鐵派89仙逾5厘、置富逾9厘（附5厘高息股除淨日一覽）

踏入3月份，大型籃籌股陸續公布季績，最新有港鐵 （00066）
每股派0.89元、九置 （01997）
每股派0.61元。本文選列近期／即將公布季績股份的派息金額及關鍵日期。
已公佈派息及除淨日股份
（編按：除另有注明，此部份每股／每手派息是只計今次派發的金額，股息率以全年度派息計算，並以3月8日收市價計算）
港鐵 （00066）
每股0.89元
- 末期普通股息每股0.89元，每手445元，按年持平；
- 是次股息除淨日為5月24日，派發日為7月16日；
- 以3月8日收市價25.2元計算，股息率5.2厘；
- 據彭博顯示，港鐵今年預測股息率達5.4厘；
九龍倉置業 （01997）
每股0.61元
- 第二次中期普通股息每股0.61元，每手610元，按年持平；
- 是次股息除淨日為4月5日，派發日為4月23日；
- 以3月8日收市價26.75元計算，股息率4.79厘；
和記電訊 （00215）
股息率逾7厘
- 末期普通股息每股0.0521元，每手104.2元，按年持平；
- 是次股息除淨日為5月14日，派發日為5月27日；
- 以3月8日收市價1.05元計算，股息率7.13厘；
置富 （00778）
派息減1成半、股息率逾9厘
- 末期普通股息每股0.1802元，每手180.2元，按年減15%；
- 是次股息除淨日為3月25日，派發日為4月19日；
- 以3月8日收市價4.36元計算，股息率9.26厘；
新世界發展 （00017）
派息減逾半
- 中期普通股息每股0.2元，每手200元，按年減56.5%；
- 是次股息除淨日為3月20日，派發日為4月18日；
- 以3月8日收市價8.93元計算，2023年度股息率26.32厘（但計及去年9月的特別股息）。
新鴻基地產 （00016）
每股0.95元
- 中期普通股息每股0.95元，每手475元，按年減24%；
- 是次股息除淨日為3月12日，派發日為3月20日；
- 以3月8日收市價78.15元計算，2023年度股息率6.33厘。
恒隆地產 （00101）
每股0.6元
- 末期普通股息每股0.6元，每手600元，按年持平；
- 是次股息除淨日為5月8日，派發日為6月14日；
- 以3月8日收市價8.31元計算，2023年度股息率9.39厘。
中電控股 （00002）
每股1.21元
- 第四期中期普通股息每股1.21元，每手605元，按年持平；
- 2023年合共派息每股3.1元，按年持平；
- 第四期中期股息除淨日為3月8日，派發日為3月21日；
- 以3月8日收市價63.7元計算，股息率4.87厘；
- 據彭博顯示，中電今年預測股息率達4.83厘。
滙控 （00005）
每股派31美仙
- 第四次中期普通股息每股0.31美元，每手967.2元（港元）；
- 去年合共派息每股0.61美元；
- 是次股息除淨日為3月7日，派發日為4月25日；
- 以3月8日收市價58.8元計算，股息率8.1厘；
- 據彭博顯示，滙控今年預測股息率達10.23厘。
恒生 （00011）
每股派3.2元
- 第四次中期普通股息每股3.2元，每手320元；
- 去年合共派息每股6.5元；
- 是次股息除淨日為3月5日，派發日為3月21日；
- 以3月8日收市價86.4元計算，股息率7.52厘；
信和置業 （00083）
股息率近7厘
- 2024年度中期普通股息每股0.15元，每手300元；
- 去年合共派息每股0.58元；
- 是次股息除淨日為3月6日，派發日為4月17日；
- 以3月8日收市價8.3元計算，股息率6.99厘；
信義玻璃 （00868）
股息率近7厘
- 末期普通股息每股0.37元，每手370元；
- 2023年合共派息每股0.63元；
- 是次股息除淨日為6月4日，派發日為8月7日；
- 以3月8日收市價9.05元計算，股息率6.96厘；
即將公佈派息及除淨日股份
（編按：除另有注明，股息率以全年度派息計算，並以3月8日收市價計算）
佐丹奴國際 （00709）
股息率近11厘
- 全年業績／末期息公布日期：2024年3月12日；
- 2022年度共派息每股0.235元，2023年度中期普通股息每股0.17元，近一年派息每股0.32元；
- 以3月8日收市價2.15元計算，股息率10.93厘；
- 據彭博顯示，佐丹奴今年預測股息率達16.02厘。
港燈 （02638）
股息率逾6.6厘
- 全年業績／末期息公布日期：2024年3月19日；
- 2022年度共派息每股0.3203元，2023年度中期普通股息每股0.1594元，近一年派息每股0.3203元；
- 以3月8日收市價4.8元計算，股息率6.67厘；
太古B （00087）
股息率逾6厘
- 末期業績／第二期中期息公布日期：2024年3月14日；
- 2022年度共派息每股0.6元，2023年度中期普通股息每股0.24元、特別股息每股1.624元，近一年派息每股2.234元；
- 以3月8日收市價9.96元計算，股息率6.02厘；
中國神華 （01088）
股息率逾9.3厘
- 全年業績／末期息公布日期：2024年3月22日；
- 2022年度末期普通股息每股2.55元人民幣（相等於2.909港元）；
- 以3月8日收市價31.15元計算，股息率9.34厘（若以人民幣近價計算則為9.15厘）；
煤氣 （00003）
股息率逾5.8厘
- 全年業績／末期息公布日期：2024年3月20日；
- 2022年度末期普通股息每股0.23元，2023年度中期普通股息每股0.12元，近一年派息每股0.35元；
- 以3月8日收市價5.96元計算，股息率5.87厘；
恒基地產 （00012）
股息率逾8厘
- 全年業績／末期息公布日期：2024年3月21日；
- 2022年度末期普通股息每股1.3元，2023年度中期普通股息每股0.5元，近一年派息每股1.8元；
- 以3月8日收市價22.2元計算，股息率8.11厘；
萬洲國際 （00288）
股息率近6厘
- 全年業績／末期息公布日期：2024年3月26日；
- 2022年度末期普通股息每股0.25元，2023年度中期普通股息每股0.05元，近一年派息每股0.3元；
- 以3月8日收市價5.02元計算，股息率5.98厘；
東方海外國際 （00316）
股息率逾33厘
- 全年業績／末期息公布日期：2024年3月21日；
- 2022年度末期普通股息每股2.61美元（相等於20.358港元），特別股息每股1.95美元（相等於15.21港元）；
- 2023年度中期普通股息每股0.69美元（相等於5.382港元），特別股息每股0.17美元（相等於1.326港元）；
- 近一年派息每股5.42美元（相等於42.276港元）；
- 以3月8日收市價125.3元計算，股息率33.74厘（計及前述兩次特別股息）；
中信股份 （00267）
股息率逾8厘
- 全年業績／末期息公布日期：2024年3月12日（收市後）
- 2022年度末期普通股息每股0.451元，2023年度中期普通股息每股0.18元人民幣（相等於0.1965港元）；
- 近一年派息每股0.647元；
- 以3月8日收市價7.98元計算，股息率8.11厘；
本文最後更新日期：2024年3月8日
撰文：黃正軒
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