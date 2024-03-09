▲ 【高息股2024】港鐵派89仙逾5厘、置富逾9厘（附5厘高息股除淨日一覽）

踏入3月份，大型籃籌股陸續公布季績，最新有港鐵 （00066） 每股派0.89元、九置 （01997） 每股派0.61元。本文選列近期／即將公布季績股份的派息金額及關鍵日期。

已公佈派息及除淨日股份

（編按：除另有注明，此部份每股／每手派息是只計今次派發的金額，股息率以全年度派息計算，並以3月8日收市價計算）

港鐵 （00066） 每股0.89元

末期普通股息 每股0.89元 ， 每手445元 ，按年持平；

， ，按年持平； 是次股息除淨日為5月24日，派發日為7月16日；

以3月8日收市價25.2元計算， 股息率5.2厘 ；

； 據彭博顯示，港鐵今年預測股息率達5.4厘；

九龍倉置業 （01997） 每股0.61元

第二次中期普通股息 每股0.61元 ， 每手610元 ，按年持平；

， ，按年持平； 是次股息除淨日為4月5日，派發日為4月23日；

以3月8日收市價26.75元計算，股息率4.79厘；

和記電訊 （00215） 股息率逾7厘

末期普通股息 每股0.0521元 ， 每手104.2元 ，按年持平；

， ，按年持平； 是次股息除淨日為5月14日，派發日為5月27日；

以3月8日收市價1.05元計算，股息率7.13厘；

置富 （00778） 派息減1成半、股息率逾9厘

末期普通股息 每股0.1802元 ， 每手180.2元 ，按年減15%；

， ，按年減15%； 是次股息除淨日為3月25日，派發日為4月19日；

以3月8日收市價4.36元計算，股息率9.26厘；

新世界發展 （00017） 派息減逾半

中期普通股息 每股0.2元 ， 每手200元 ，按年減56.5%；

， ，按年減56.5%； 是次股息除淨日為3月20日，派發日為4月18日；

以3月8日收市價8.93元計算，2023年度股息率26.32厘（但計及去年9月的特別股息）。

新鴻基地產 （00016） 每股0.95元

中期普通股息 每股0.95元 ， 每手475元 ，按年減24%；

， ，按年減24%； 是次股息除淨日為3月12日，派發日為3月20日；

以3月8日收市價78.15元計算，2023年度股息率6.33厘。

恒隆地產 （00101） 每股0.6元

末期普通股息 每股0.6元 ， 每手600元 ，按年持平；

， ，按年持平； 是次股息除淨日為5月8日，派發日為6月14日；

以3月8日收市價8.31元計算，2023年度股息率9.39厘。

中電控股 （00002） 每股1.21元

第四期中期普通股息 每股1.21元 ， 每手605元 ，按年持平；

， ，按年持平； 2023年合共派息每股3.1元，按年持平；

第四期中期股息除淨日為3月8日，派發日為3月21日；

以3月8日收市價63.7元計算， 股息率4.87厘 ；

； 據彭博顯示，中電今年預測股息率達4.83厘。

滙控 （00005） 每股派31美仙

第四次中期普通股息 每股0.31美元 ， 每手967.2元（港元） ；

， ； 去年合共派息每股0.61美元；

是次股息除淨日為3月7日，派發日為4月25日；

以3月8日收市價58.8元計算， 股息率8.1厘 ；

； 據彭博顯示，滙控今年預測股息率達10.23厘。

恒生 （00011） 每股派3.2元

第四次中期普通股息 每股3.2元 ， 每手320元 ；

， ； 去年合共派息每股6.5元；

是次股息除淨日為3月5日，派發日為3月21日；

以3月8日收市價86.4元計算，股息率7.52厘；

信和置業 （00083） 股息率近7厘

2024年度中期普通股息 每股0.15元 ， 每手300元 ；

， ； 去年合共派息每股0.58元；

是次股息除淨日為3月6日，派發日為4月17日；

以3月8日收市價8.3元計算，股息率6.99厘；

信義玻璃 （00868） 股息率近7厘

末期普通股息 每股0.37元 ， 每手370元 ；

， ； 2023年合共派息每股0.63元；

是次股息除淨日為6月4日，派發日為8月7日；

以3月8日收市價9.05元計算，股息率6.96厘；

即將公佈派息及除淨日股份

（編按：除另有注明，股息率以全年度派息計算，並以3月8日收市價計算）

佐丹奴國際 （00709） 股息率近11厘

全年業績／末期息公布日期：2024年 3月12日 ；

； 2022年度 共派息每股0.235元，2023年度中期普通股息每股0.17元，近一年派息每股0.32元；

共派息每股0.235元，2023年度中期普通股息每股0.17元，近一年派息每股0.32元； 以3月8日收市價2.15元計算， 股息率10.93厘 ；

； 據彭博顯示，佐丹奴今年預測股息率達16.02厘。

港燈 （02638） 股息率逾6.6厘

全年業績／末期息公布日期：2024年 3月19日 ；

； 2022年度 共派息每股0.3203元，2023年度中期普通股息每股0.1594元，近一年派息每股0.3203元；

共派息每股0.3203元，2023年度中期普通股息每股0.1594元，近一年派息每股0.3203元； 以3月8日收市價4.8元計算，股息率6.67厘；

太古B （00087） 股息率逾6厘

末期業績／第二期中期息公布日期：2024年 3月14日 ；

； 2022年度 共派息每股0.6元，2023年度中期普通股息每股0.24元、特別股息每股1.624元，近一年派息每股2.234元；

共派息每股0.6元，2023年度中期普通股息每股0.24元、特別股息每股1.624元，近一年派息每股2.234元； 以3月8日收市價9.96元計算，股息率6.02厘；

中國神華 （01088） 股息率逾9.3厘

全年業績／末期息公布日期：2024年 3月22日 ；

； 2022年度 末期普通股息每股2.55元人民幣（相等於2.909港元）；

末期普通股息每股2.55元人民幣（相等於2.909港元）； 以3月8日收市價31.15元計算，股息率9.34厘（若以人民幣近價計算則為9.15厘）；

煤氣 （00003） 股息率逾5.8厘

全年業績／末期息公布日期：2024年 3月20日 ；

； 2022年度 末期普通股息每股0.23元，2023年度中期普通股息每股0.12元，近一年派息每股0.35元；

末期普通股息每股0.23元，2023年度中期普通股息每股0.12元，近一年派息每股0.35元； 以3月8日收市價5.96元計算，股息率5.87厘；

恒基地產 （00012） 股息率逾8厘

全年業績／末期息公布日期：2024年 3月21日 ；

； 2022年度 末期普通股息每股1.3元，2023年度中期普通股息每股0.5元，近一年派息每股1.8元；

末期普通股息每股1.3元，2023年度中期普通股息每股0.5元，近一年派息每股1.8元； 以3月8日收市價22.2元計算，股息率8.11厘；

萬洲國際 （00288） 股息率近6厘

全年業績／末期息公布日期：2024年 3月26日 ；

； 2022年度末期普通股息每股0.25元，2023年度中期普通股息每股0.05元，近一年派息每股0.3元；

以3月8日收市價5.02元計算，股息率5.98厘；

東方海外國際 （00316） 股息率逾33厘

全年業績／末期息公布日期：2024年 3月21日 ；

； 2022年度末期普通股息每股2.61美元（相等於20.358港元），特別股息每股1.95美元（相等於15.21港元）；

2023年度中期普通股息每股0.69美元（相等於5.382港元），特別股息每股0.17美元（相等於1.326港元）；

近一年派息每股5.42美元（相等於42.276港元）；

以3月8日收市價125.3元計算，股息率33.74厘（計及前述兩次特別股息）；

中信股份 （00267） 股息率逾8厘

全年業績／末期息公布日期：2024年 3月12日 （收市後）

（收市後） 2022年度末期普通股息每股0.451元，2023年度中期普通股息每股0.18元人民幣（相等於0.1965港元）；

近一年派息每股0.647元；

以3月8日收市價7.98元計算，股息率8.11厘；

本文最後更新日期：2024年3月8日

撰文：黃正軒

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