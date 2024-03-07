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【梅隆論市】市場高估減息速度　波動帶來固收機遇　短期看好2大行業

博客 08:00 2024/03/07

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【梅隆論市】市場高估減息速度 波動帶來固收機遇 短期看好這2大行業

上週美國公佈被視為通脹關鍵指標的個人消費支出（PCE）數據，顯示通脹壓力仍然存在，但正逐步放緩。官員表示，美國仍然面對著物價上升的壓力，需要繼續觀察數據變化才能確定減息時間表。儘管市場仍然波動, 但環球市場之間潛在的分歧為主動型基金經理創造一個吸引的投資環境。

過去幾個月裡，市場普遍認為長期的緊縮政策成功地抑制了通脹，並且沒有引發經濟衰退，及相信政策利率即將下降。雖然我們也認為在年内會有降息的機會，但市場可能高估了降息的速度和幅度。從債券市場的角度來看，收益率可能會持續波動。雖然整體市場對於今年的降息預期可能過於樂觀，但我們認為目前的環境中存在許多難得的投資機會 。

市場波動將為跨市場固定收益帶來機遇

有幾個因素或將令市場繼續充斥不確定性。例如，低碳經濟轉型會否加劇通脹壓力、科技發展將如何影響企業和生產力等，其對全球經濟增長及通脹水平的影響不容忽視。此外，地緣政治風險和今年各地即將舉行的選舉對投資界亦有潛在影響。

此外，主要國際市場的利率和通脹走勢出現分歧，加上間歇性的波動，使得主權債券市場之間的差異擴大。波動性不僅影響全球債券收益率的走勢，同時也使得不同國家和地區的債券市場表現出差異。在這樣的環境下，投資者有機會在橫跨不同地區、資產類別和行業的領域中找到具有潛力的固定收益投資機會，助創造潛在吸引的收益。

看好短期高收益 企業債券具吸引力

投資級別企業債券現時的價格接近公允價值，信貸市場之間（例如歐元兌美元）存在不少投資價值。個別債券之間差異的擴大令我們相信，不論是運用「從上而下」或「從下而上」的投資策略，均有機會為投資者帶來價值。除了主流主權債券和企業債券外，我們認為短期高收益債券和資產抵押證券（ABS）市場亦十分具回報潛力。

在目前的收益率下，企業債券比股票或其他資產類別更顯吸引力，尤其在歐洲市場。目前高收益和資產抵押證券市場提供了極具吸引力的息差，足以抵禦高利率，並相信能在當前的市場條件下有良好的表現。

銀行業與房地產有機可尋

行業方面，我們頗看好具規模的銀行。這些銀行擁有的資本較過往充足，其長期趨勢在於提高韌性，因此前景相對穩健。與歷史平均水平相比，這些銀行擁有充足的資本可吸收潛在損失，其債券的價值亦或在某程度上被低估。

近日部分房地產資產估值反彈，加上受短期利率下降預期的支持，房地產業近期整體表現出色，投資者有望從中尋找機遇。

整體而言，就回報潛力而言，我們相信目前是投資債券的好時機。在不確定的市場環境中，投資者宜多關注不同類型的固定收益資產，考慮運用防禦力較高的優質債券建構一個多樣化的投資組合，幫助平衡波動下的投資風險。

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撰文 : 高韋玲 紐約梅隆投資管理香港零售分銷業務主管

欄名 : 梅隆論市

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