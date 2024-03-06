利率短期「High for longer」　美不急於減息、歐央行料維持偏鷹

▲ 筆者預期利率短期「High for longer」，即是高水平的利率維持更長時間，以及美國經濟溫和增長將支持美元的表現。

投資者年初至今，對於美聯儲3月開始減息的機會由充滿期望到沒有期望。儘管這個期望落空，但仍沒有影響股市的表現，歐、美、日股市更創出歷史新高，因為減息期望落空的背後，反為投資者帶來經濟軟著陸的希望。誠如早前筆者提及，「太急、太快」減息不一定對股市有利，因為美聯儲貨幣政策目的是穩定經濟及物價，如果減息太急或會釋出經濟情況不樂觀的訊息，影響投資市場的氣氛。

失去了3月減息的期望，目前市場又相繼押注美聯儲6月開始減息，究竟今次這個預期會否成真？這將取決於未來通脹及經濟數據的走勢。

通脹數據強化6月減息預期

上週美國公佈1月核心個人消費開支平減指數升幅按年放緩至2.8%，雖然按月上升0.4%，創近一年以來最大的升幅，但仍低於市場預期。從通脹層面而言，數據強化了市場對6月減息的預期。

不過，值得留意的是，擁有投票權的亞特蘭大聯儲行長於剛過去的週一繼續為減息降溫，並預期美聯儲將在第三季才首度減息，且表示減息不可能連續進行。確實，筆者同意以現時美國經濟的韌性，過早減息或會刺激企業增加投資，從而令經濟超預期增長，有可能令通脹明顯反彈，從而抵銷了美聯儲早前緊縮貨幣政策的效果。因此，這足以解釋到為什麼美聯儲不傾向於3月開始減息。

然而，亞特蘭大聯儲行長的言論，更加令市場觀望美聯儲主席鮑威爾3月6日於國會聽證會中就貨幣政策的講話。筆者傾向相信鮑威爾將會重申通脹雖逐步回落，但仍不急於減息，未必會為減息步伐提供太大線索。

美元指數短期徘徊104水平

在投資者觀望之際，筆者預期美股將繼續在高位徘徊，而美元指數亦將繼續窄幅上落。即使如鮑威爾於國會聽證會中沒有為市場提供太多線索，近日處於偏高水平的美元亦不會因而下跌太多，因為市場仍然關注本週五公佈的美國非農就業數據，以判斷美國經濟是否真的如此強韌。筆者預期利率短期「High for longer」，即是高水平的利率維持更長時間，以及美國經濟溫和增長將支持美元的表現，美元指數短期仍會於現時約104附近水平徘徊。

歐央行料維持偏鷹

本週三歐央行便會率先舉行議息會議，歐元區現處於經濟不及美國強韌，但通脹韌性卻很高的處境中。儘管歐元區2月核心通脹放緩至3.1%，但仍高於市場預期及歐央行目標水平。以歐央行防範通脹的決心而言，筆者相信歐央行維持偏鷹語調的機會較大，亦不會表明6月減息的機會。在這背景下，即使歐元區經濟數據一般，筆者相信歐元表現不會太差，最多只會限制短暫的升幅，預期1.10將遇到較大阻力。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。