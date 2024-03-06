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極罕珠寶拍賣｜超15克拉鑽戒　估值近千萬｜跨世紀梵克雅寶　重現維多利亞年代經典

個人增值 20:30 2024/03/06

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極罕珠寶 | 超15克黃鑽 估值近千萬 跨世紀梵克雅寶 重現維多利亞年代經典

  • 富藝斯春季拍賣將拍賣一款逾15克拉黃鑽鑽戒，估價近千萬
  • 另有極罕見的大克拉粉鑽鑽戒，與一系列的名貴天然寶石
  • 跨世紀的梵克雅寶、卡地亞珠寶亦將拍賣，其中的綠松石在維多利亞時代象徵「真愛」

至臻彩鑽︰逾15克拉黃鑽鑽戒、極罕1.38克拉粉鑽（請按下圖）

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本季珠寶拍賣由一枚 15.51 克拉艷彩黃色鑽石配鑽石戒指領銜，採用罕見於彩鑽的圓形明亮式切割。

該切割方式通常會導致切割過程中原材料的極大浪費，而考慮到彩鑽的高價值，切割師通常傾向於採用能夠最大限度提高產量的切割方式。本拍品兼具少見的切割方式及最高等級的濃烈色彩，極具收藏價值。

另一亮點拍品為一顆 1.38 克拉枕形艷彩紫粉紅色鑽石

超過一克拉的粉鑽極為罕見，而本次呈現的拍品帶有紫色調，更添一絲女性優雅氣質。粉鑽配以粉紅剛玉及鑽石，採用螺旋式設計，從不同角度欣賞都顯耀眼奪目。

亦有一枚 2.65 克拉濃彩橙粉色鑽石配鑽石戒指，橙色調更添一絲暖意，堪稱大自然的奇跡。

緬甸紅寶石︰罕有大克拉 力量與成功標志（請按下圖）

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  • 紅寶石在亞洲文化中象征力量、繁榮與成功，幾個世紀以來一直備受推崇
  • 數百年來，緬甸一直被認為世上最優質紅寶石的產地
  • 近幾十年來，緬甸紅寶石產量日漸減少，尤其大克拉紅寶石更為罕有

本季拍賣將呈現一枚 4.01 克拉「緬甸」天然紅寶石配鑽石戒指，其紅寶石未經加熱處理。其他亮點拍品包括一條由 12 顆枕形、橢圓形及圓形切割紅寶石所組成的手鏈，在明亮鑽石的映襯下熠熠生輝；以及有 35 顆大小幾乎相同的紅寶石及鑽石巧妙搭配設計而成的項鏈。手鏈及項鏈均附有古柏林（Gübelin）寶石鑑定所證書，證明紅寶石產自緬甸且未經加熱處理。

哥倫比亞天然祖母綠︰指尖花園（請按下圖）

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  • 最優質的哥倫比亞祖母綠呈現均勻且帶有微藍的飽和綠色
  • 在漫長的形成過程中，晶體被拉扯
  • 其內部通常具有各種內部包裹體，更被浪漫地稱作「jardin」（法語譯為花園）

本季春拍帶來一對來自海瑞溫斯頓的「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石吊耳環和一枚 37.08 克拉的「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石戒指，均呈現出「哥倫比亞」珍寶典型的豐富飽和且均勻的藍綠色調。

古董珠寶︰梵克雅寶綠松石、卡地亞紅寶石（請按下圖）

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  • 綠松石是維多利亞女王最喜愛的寶石之一，在維多利亞時代也是真愛的象徵
  • 綠松石亦常出現在品牌的經典設計作品中
  • 包括「芭蕾舞伶」系列、創作於 50 年代的「La Boutique」動物系列以及「Ludo」系列等

本季拍賣亦呈現一眾知名珠寶商打造的標誌性古董珠寶，亮點之一為梵克雅寶綠松石配鑽石項鏈，配有品牌證書認證，必受藏家愛戴。項鏈製於 1985 年，採用經典流蘇設計，將圓形和梨形蛋面綠松石融於一個設計中。

另一亮點為卡地亞的 Art Deco「緬甸」天然紅寶石配鑽石手鏈，其紅寶石未經加熱處理。該作品採用 1920 年代經典的顏色組合，將白色（鑽石）與另一種較奪目耀眼的顏色（在本拍品中為紅色）相搭配。手鏈鑲嵌的圓形與長方形鑽石排列整齊，更彰顯品牌精湛的珠寶工藝，因為在近 100 年前，鑽石切割尚未數碼科技化，在製作過程中需要大量的人力及精力來匹配寶石來實現設計的要求。

市場熱門︰紅色尖晶石、天然帕拉伊巴碧璽（請按下圖）

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  • 紅色尖晶石以濃郁的火紅色而聞名，幾乎可與最優質的紅寶石相媲美
  • 富藝斯近期舉行的珠寶拍賣中，高品質紅色尖晶石的成交價節節攀升，達拍前估價的兩至三倍

本次拍賣亮點囊括一枚紅色尖晶石配鑽石戒指，產自緬甸，重逾 10 克拉。其採用少見的階梯式切割，不僅呈現乾淨俐落的幾何線條，更凸顯寶石的濃郁光彩，是珠寶藏家不容錯過的夢幻逸品。

  • 天然帕拉伊巴碧璽十分罕有，近年來在市場上亦熱度高漲
  • 這種迷人的霓虹藍色寶石因其獨特的顏色和微弱光線下閃爍的「火彩」而令寶石鑒賞家著迷
  • 理想的「泳池藍」帕拉伊巴碧璽的形成需要銅元素和錳元素的微妙平衡
  • 銅含量越高則霓虹色越濃烈，也是帕拉伊巴碧璽的標誌屬性

自 30 多年前被開採以來，首次發現這種寶石的巴西礦藏據稱已竭盡枯竭，市場供應極為有限。今年春拍，富藝斯甄選來自巴西和莫桑比克的帕拉伊巴碧璽，以滿足藏家急劇增長的需求。

富藝斯《珍貴珠寶：香港》春季拍賣︰

  • 3月28日香港時間下午2時
  • 地點：富藝斯亞洲總部，香港九龍柯士甸道8號西九文化區管理局大樓地下

精選拍品巡迴預展時間︰

  • 新加坡站：3月8至9日，上午11時至下午6時
  • 地點：瑞吉酒店 (The St. Regis Hotel,29Tanglin Rd Singapore)
  • 台北站：3月16至17日：上午11時至下午6時
  • 地點：富藝斯台北辦事處，台北市信義區松仁路89號12樓B室
  • 香港站：3月20至27日：上午11時至下午7時
  • 3月28日：上午10時至中午12時
  • 地點：富藝斯亞洲總部，香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓1/F

撰文︰涂宇佳

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